Boleta Única: se oficializó la empresa a cargo de la impresión y el monto que se gastará

La Junta Electoral de Mendoza oficializó este jueves el proceso de contratación de la empresa que estará a cargo del servicio de diseño e impresión de Boleta Única, el sistema electoral que debutará en la provincia en todas las jornadas electorales del 2023. Se trata de Boldt S.A., que ofertó un monto total de $89.460.636,08 y que estará a cargo en los comicios PASO del 30 de abril en los departamentos de Maipú, San Rafael, Lavalle, Tunuyán, San Carlos, Santa Rosa y La Paz. El presupuesto asignado inicialmente era de $150.440.760, por lo que la adjudicación es inferior a lo estimado.

"Se verifica que la oferta más conveniente a los intereses de la Junta Electoral de Mendoza, de acuerdo alas exigencias requeridas en pliegos resulta la presentada por la firma Boldt Impresores S.A.", expresaron desde la Junta Electoral. De las seis ofertas presentadas una semana atrás para tener bajo responsabilidad la impresión 501.469 boletas que se utilizarán en las elecciones PASO municipales de estos siete departamentos que desdoblan, la de Boldt era la cuarta más económica.

Boldt Impresores estuvo a cargo hasta hace poco tiempo de Antonio Tabanelli, que dejó como accionistas mayoritarios a sus hijos. Boldt se destaca por tener protagonismo en los juegos de azar en Argentina, puntualmente en el área de casinos. Además, mantiene relaciones de negocios con organismos como el Ministerio del Educación de la Nación, el Ministerio del Interior de la Nación, las municipalidades de Tigre y Vicente López, al igual que con entidades bancarias y otras empresas.

Sobre las otras ofertas

La firma Artes Gráficas Unión S.A. ofreció un precio total general de $146.426.068. Por su parte, Label Solutions SRL, empresa propiedad del exlegislador radical Jorge Palero, propuso encargarse del proceso por un total de $126.668.769,20. En tanto, Su Papel S.A. ofreció $110.419.066,80.

Las dos ofertas más bajas estuvieron muy alejadas del presupuesto oficial. La firma GEB SA $ 63.483.650, es decir alrededor de un 40% de los recursos asignados. Mientras que la propuesta más económica fue la que hizo el empresario Fabián Antonio Miguel Antich Citon, quien fijó un monto total de $38.580.806

Sobre estas ofertas, la Junta Electoral precisó en su Resolución los motivos que llevaron a que sean rechazadas las propuestas: "En base al informe técnico elaborado por el encargado de la Oficina de Imprenta y Encuadernación y el análisis de los demás requisitos y de documentación efectuado por el Departamento de Compras y Contrataciones, ambos dependientes de la Suprema Corte de Justicia, la Comisión de Preadjudicación concluye que corresponde rechazar las ofertas de: Artes Gráficas Unión S.A. por no entregar las muestras solicitadas previo a la realización de la apertura de ofertas, y la propuesta presentada por la firma Fabián Antich Citón, por no presentar el plan de contingencias requerido en el Pliego de Especificaciones Técnicas, lo que no permite asegurar el cumplimiento del servicio requerido en los tiempos y formas establecidos en pliegos"

Elecciones provinciales

La Junta Electoral hará un nuevo proceso licitatorio para las elecciones PASO provinciales que se llevarán adelante el 11 de junio. Se estima que el presupuesto será de entre $450 millones y $550 millones.