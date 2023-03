Pocos diputados de Juntos por el Cambio y lista casi completa en el Frente de Todos. Caras de cansancio y reiteración de argumentos. La Comisión de Juicio Político volvió a reunirse este martes para atender a las declaraciones de una nueva ronda de testigos respecto a la investigación contra los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia. El exministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, el senador nacional José María Torello y el prófugo Fabián Rodríguez Simón fueron citados pero no se presentaron a declarar.

La citación era para que expusieran por el fallo del "2x1" en favor de genocidas condenados, dictado en 2017 por el máximo tribunal, una de las resoluciones por las cuales son acusados los ministros del máximo tribunal.

16:10 | Gritos, chicanas y acusaciones de preguntas tendenciosas

Tras una serie de preguntas del diputado del Frente de Todos, Rodolfo Tailhade, a Horacio Pedro Diez (sub procurador del tesoro de la Nación) respecto al desempeño en el fallo 2x1, la diputada radical Karina Banfi estalló en gritos.

Los diputados terminaron la ensalada de frutas y volvieron a alzar la cara y la voz para participar del debate. Hasta el momento, sólo Tailhade interrogaba al letrado.

Banfi interrumpió al oficialista debido al tipo de preguntas que estaba encabezando. Rápidamente, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, cortó a la legisladora radical aludiendo a que "vos también sos feminista, pará un poco con la violencia".

Los gritos clamaron presencia y tomaron el poder sonoro de la comisión de Juicio Político. Tailhade le respondió a Banfi: "A mí no me trates mal, no soy tu personal doméstico". Desde el sector opositor sonaron los "7 millones que cobra Cristina" e Iglesias volvió a gritar: "Ojo con lo que Tailhade consume a la mañana".

14:50 | Polémica por la presentación de testigos respecto al fallo 2x1 del caso Muiña

Diputados opositores se quejaron con fervor por la presentación de la testigo Gladys Cuervo en relación al fallo 2x1 del caso Muiña. Se trata de una trabajadora del Hospital Posadas que fue secuestrada y recibió diversas torturas.

Cuervo destacó que cuando se enteró de la resolución del caso Muiña sintió que "me golpeaban el pecho nuevamente". La testigo luego argumentó que "siempre hubo espionaje en el Posadas y que "el partido judicial es un partido corporativo". "Hay un partido que vino a continuar la obra del partido militar”, sentenció.

El diputado radical Mario Negri agradeció la presencia de la testigo y consultó si "tiene que ver algo con el juicio político respecto a su vinculación del dictado del 2x1". El legislador destacó que "hay que resolver sobre lo otro".

El diputado del Frente de Todos, Rodolfo Tailhade, arremetió que la testigo "acaba de señalar que después del fallo Muiña, ella se enteró que la decisión de la Corte tenía que ver con la continuidad de la doctora Highton".

La diputada radical Karina Banfi criticó el uso del dolor que recibió la testigo en pos de "conseguir poder político" y gritó que "debería causarles vergüenza lo que hacen" respecto a los diputados oficialistas. Diputados opositores se quejaron con fervor por la presentación de la testigo Gladys Cuervo en relación al fallo 2x1 del caso Muiña.

La segunda testigo presentada respecto al caso Muiña es la trabajadora en Memoria del Hospital Posadas, Zulema Chester. Su padre, Jacobo Chester, fue secuestrado en su domicilio el 26 de noviembre el 76. Ésta destacó que el fallo del 2x1 en el caso Muiña le causó un gran malestar. La crítica de la oposición reside en que la citación de las testigos no tiene incidencia real en la posibilidad de juicio a la Corte Suprema de Justicia.

Hubo un cruce entre Tailhade y el diputado del PRO, Fernando Iglesias, en el que por el lado oficialista sonó una acusación de enriquecimiento ilícito y por el otro se contrarrestó con "fijate lo que tomás a la mañana, Tailhade".

13:30 | La Interpol no puede accionar sobre Rodríguez Simón y el oficialismo propone quitarle los fueros a Torello

La presidenta de la Comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, habló sobre la situación de los testigos solicitados para la sesión comitiva.

Respecto al prófugo Fabián Rodríguez Simón, se notificó que Interpol no puede ejercer fuerzas sobre el asunto debido a que la Justicia de Uruguay debe resolver su solicitud de refugio. Éste asimismo envió una carta actualizando su situación en relación al proceso. La línea principal es que no tiene nada que aportar a la causa.

José María Torello se excusó de asistir a la comisión debido a que la Cámara de Diputados carece de competencia de ser citado. El senador no avala ni permite interrogatorio alguno y se resguarda en su inmunidad. El senador nacional José María Torello.

Gaillard destacó que Torello tiene la obligación de comparecer. "Es testigo, no imputado. Los fueros aplican al arresto. No es un proceso de imputación, sino que es en calidad de testigo. Está obligado a concurrir en carácter de testigos. No corresponden los fueros. Se le reiterará la citación y sino se la elevará a la autoridad disciplinaria correspondiente: presidencia del senado", expresó la presidenta de la comisión.

El diputado del Frente de Todos, Rodolfo Tailhade afirmó su petición de resolución: “Lo que plantea Torello es un absurdo total. No entiende la inmunidad planteada. No se puede negar. Hay que aplicar la doctrina Tonelli aplicada en el caso Bento sobre el consejo de la Magistratura. Dispensa de la inmunidad que es una suspensión momentánea de la inmunidad funcional".

Se trata de una deposición transitoria de los fueros. Ésta aplicaría en el momento en el que lo traen a declarar y se tramitaría a través de la fuerza de Cristina Fernández de Kirchner en el Senado de la Nación.

El diputado de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, se quejó: "Para algo existen los fueros de los senadores. No es para cometer actos de corrupción y no ser detenidos. Sino para evitar otro tipo situaciones. Quitar la inmunidad sólo lo puede hacer el senado de la nación por dos tercios de los votos. No inventemos cosas que no existen".

12:50 | Juicio Político a la Corte: quiénes son los citados a declarar

La lista de los testigos citados para la sesión comitiva de hoy es la siguiente. A las 13:00 horas están en sumario María Laura Roteta (Fiscala – Fiscalía Federal N° 1 La Plata Bs. As), Germán Garavano (exministro de Justicia), José María Torello (Senador de la Nación), Fabian Rodríguez Simón (Abogado), Santiago Otamendi (Juez del Tribunal Superior de Justicia CABA) y Horacio Pedro Diez (Sub Procurador del Tesoro de la Nación).

A las 14:30, los llamados a declarar son Gladys Cuervo (Trabajadora del H. Posadas – Caso Muiña), Zulema Chester (Trabajadora del H. Posadas – Caso Muiña), Federico Morgenstern (Vocalía Dr. Rosenkrantz), José Sebastián Elías (Vocalía Dr. Rosenkrantz), Marcelo Jorge Mazzeo (Abogado). Comisión de Juicio Político.

Noticia en desarrollo...