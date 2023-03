Aníbal Fernández defendió la gestión y le respondió con dureza a Axel Kicillof

Tras las quejas del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y del ministro de Seguridad, Sergio Berni, por el envío de fuerzas federales al distrito, el encargado de la cartera a nivel nacional, Aníbal Fernández, respondió con dureza. "Muchachos, si ustedes están viendo otro canal, yo no tengo la culpa. Nosotros trabajamos todos los días de la misma manera", expresó.

Corre el malestar en las filas oficialistas por la instalación de bases operativas en las localidades de La Plata, Avellaneda, La Matanza, Pilar y Tigre. Se trata de un crítica de gestión hacia el ministro nacional por no coordinar la medida junto a los mandatarios bonaerenses.

Fernández afirmó que se llevaron a cabo las reuniones necesarias con los secretarios de Seguridad de los diversos distritos. "¿Por qué no lo saben? Muchachos, si ustedes están viendo otro canal, yo no tengo la culpa. Nosotros trabajamos todos los días de la misma manera", destacó en declaraciones radiales.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

El ministro de Seguridad de la Nación se mostró enojado por la postura del gobernador bonaerense respecto al medio de queja utilizado: una carta. "La respuesta tiene que ser inmediata. Me da bronca lo de la carta", expresó.

"El señor es muy importante para hablar con nosotros, no habla con terrenales, habla con semidioses como la mitología griega", agregó de forma irónica.

Fernández explicó la inclusión de nuevas fuerzas federales en la provincia de Buenos Aires: "Lo peor que puede pasar es correr de atrás al delito. Intentamos prevenir para que no tengamos dolores de cabeza y complicaciones. A veces las cosas no salen, no por falta de vocación ni inversión y profundidad del tema, sino que faltaba un poquitito de ventaja para que se cumpliera con lo que estábamos pensando entre todos".