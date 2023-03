La dura críticas de Mariana Juri tras el discurso de Alberto Fernández

El día miércoles, el presidente Alberto Fernández brindó un extenso discurso en la inauguración de la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación. Allí se refirió a temas económicos y mencionó la situación inflacionaria. La senadora nacional, Mariana Juri, hizo referencia a sus dichos en MDZ Radio y expresó: "Era un acto más propio de su partido hablándole a Cristina que hablándonos a los argentinos".

"Su discurso me dio mucha tristeza por el país. Me encontré a un presidente sin rumbo, ajeno a los problemas. No habló de la inflación, de la pobreza ni de ninguno de los problemas que tenemos los argentinos. Sin embargo en la segunda parte, que no sabemos si fue escrita por Cristina Fernández de Kirchner, vimos a un presidente desequilibrado, desencajado", expresó Juri.

Además la senadora sostuvo que dicho discurso fue un "guiño" a la vicepresidenta, "un apoyo explícito". "Marcó el rumbo de lo que aspira en el Congreso, que es que salvemos a Cristina de que vaya presa", agregó.

En este sentido remarcó que el presidente solo mencionó tres veces la palabra inflación, teniendo en cuenta que esta última, "es uno de los problemas más grandes que tiene Argentina".

"Los argentinos tenemos muchos problemas, sobre todo el de la inflación, de los salarios, del empleo en negro, que lo reconoció. Sin embargo, tomó algunos ejemplos puntuales de algunos argentinos que les habían mejorado su vida por algún plan de empleo o por alguna ayuda. Las dos rectoras de las universidades nacionales que eligieron le devolvieron el saludo con la seña característica del PJ. Era un acto más propio de su partido hablándole a Cristina que hablándonos a los argentinos", agregó.

"La grieta" de Cambia Mendoza

Finalmente, Juri se refirió a la interna del frente político Cambia Mendoza: "Espero que Omar De Marchi tenga la suficiente responsabilidad para atender lo que es un reclamo ciudadano, que es que nos unamos y que nos dejemos de pelear. Si quiere ser candidato que lo haga por adentro del frente. A nivel nacional los dirigentes estamos haciendo un gran esfuerzo por tratar de encontrar puntos de coincidencia y atender ese gran reclamo que tenemos de la sociedad, que es que nos unamos para terminar con el modelo del kirchnerismo".

