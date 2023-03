Vientos de ruptura en el bloque libertario de la Legislatura bonaerense

Que se doble, pero que no se rompa. Ese sería un axioma de los '90, que los libertarios estarían por incumplir en la Legislatura bonaerense. Los internismos pueden más y en el corto plazo habría tres bloques liberales en la Cámara Baja de la provincia de Buenos Aires.

La primera en romper, a finales de septiembre, fue la diputada por la Tercera, Constanza Moragues Santos. Según se comentó en los pasillos legislativos, fue por discrepancias con sus ahora exsocios libertarios. Algo que no cayó muy bien en sus excompañeros, en especial en Nahuel Sotelo quien tiene diálogo directo con el candidato a presidente del liberalismo. Así confió a MDZ uno de los armadores territoriales bonaerenses “El único que tiene línea directa con Javier es Sotelo, el Partido Demócrata, que es el de Moragues, no se sumó al armado en la provincia, pero ella si se referencia en Milei. Y Castello, por ahora, está con Espert”.

El rumor de ruptura en los pasillos de la Legislatura suena cada vez con más fuerza, y lo ubican a Sotelo, el líder de la agrupación “La Julio Argentino”, como el mascarón de proa de Milei en la Cámara Baja bonaerense

MDZ habló con los diputados Castello y Sotelo, hasta ahora compañeros del bloque, sobre los rumores de ruptura; que de concretarse el quiebre en habría tres unibloques libertarios y se desataría una feroz pelea entre los legisladores más jóvenes para ver quién se queda con el sello de Milei

Guillermo Castello, presidente del bloque “Avanza Libertad” en diálogo con este medio, le bajo el tomo a los rumores: "Estamos trabajando para mantener el bloque unido. Mantenemos los mismos ideales de la Libertad, y a fin de año, esperemos que el bloque sea aún más fuerte con el ingreso de más diputados liberales.”

Asimismo, agrego, “Mi intención es tener un bloque bien constituido con fuerza como para poder ser el equilibrio de la balanza. Cosa que no pudimos hacer en estos dos años por el pacto que denuncie varias veces entre el FdT y JxC. Por el cual, se pusieron de acuerdo en un montón de leyes y proyectos, no permitiéndonos a nosotros ser ese fiel de la balanza que pretendíamos ser. Esperemos que con una legislatura un poco más completa de diputados y senadores liberales lo podamos cumplir".

En cuanto a candidaturas, el presidente del por ahora bloque “Avanza Libertad”, dijo: “Sería ideal que el buen liberalismo pueda llevar candidatos propios en las próximas elecciones y que resuelvan en unas PASO como serán las candidaturas. Sé que hoy en día eso es difícil porque tanto Milei como Espert están cada uno por su lado”.

Castello añadió: “Me parece que Espert debería acompañar al candidato a presidente del liberalismo que es Milei y Milei debería llevar a Espert como candidato a gobernador. Queda poco tiempo y hay que acelerar esas decisiones. Entre ellos no hay diferencias ideológicas, son matices. Uno es de la escuela de Chicago y el otro es de la escuela Austriaca; pero básicamente piensan lo mismo para resolver los problemas de la gente. En cuanto a economía, Milei habla de ir hacia una dolarización y Espert dice que hay que dejar flotar la moneda, son cuestiones que se pueden resolver. Veo las cosas bastante claras, uno quiere ser Presidente y no tiene candidato a gobernador y el otro quiere ser gobernador y no tiene candidato a Presidente, me parece que no es una suma cero, es una suma que le sirve a los dos”.

Por su parte, el diputado Nahuel Sotelo fue tajante, cuando desde MDZ le consultamos sobre la posibilidad de que rompa el bloque: “Desde noviembre vengo hablando con Castello. La verdad es que yo intente hacer todas las cosas para que el bloque no se rompa. Lo único que pedí es que cambié el nombre del bloque. Ahora, no hay vuelta atrás”.

Sotelo agregó: “Estoy analizando la opción de armar el unibloque, al contrario de lo que quiero. Durante un año mantuve mi palabra, trabaje por la unidad del espacio y no he recibido ninguna respuesta del presidente del bloque”

Por otra parte, hay una gran preocupación, en los libertarios del minuto cero, por el arribismo de ciertos personajes que no tienen nada que ver con las ideas de la libertad. Un reconocido militante y “armador” liberal del conurbano confió a MDZ el porqué de la preocupación.

“Vemos como un problema a futuro la forma que tienen los armadores de Javier de resolver las candidaturas a dedo. No creen en las ideas máximas del liberalismo que es la competencia, la meritocracia y la igualdad de oportunidades. Eso no está en su cabeza, poner los candidatos a dedo por una cuestión económica o por amiguismo tiene un montón de riesgos”, sentenció.

“Al no haber competencia, el espacio se puede llenar de oportunistas, lo están loteando. Vemos con preocupación como se está acercando gente que hasta ayer aplaudía a Cristina o de otros partidos que se hacen liberales entre comillas. Van a ocupar bancas y al día siguiente se van a dar vuelta como paso muchas veces. Esperemos que Karina, Kikuchi y Parejas entren en razón, permitan una competencia sana y quienes mejor representen los ideales del liberalismo sean los verdaderos candidatos y no los arribistas de turno”, sostuvo el “armador” del primer cordón del conurbano bonaerense", concluyó a este medio.

En tanto, el armador platense de Javier Milei, “Juanes” Osaba, afirmo que la interna de la Legislatura no se ve reflejada en el territorio. Sobre quién sería el candidato a intendente por La Libertad Avanza dijo “estamos hablando con Piparo que es parte del bloque de Javier en el Congreso. Aunque esto depende del armado nacional y provincia, no descartamos que Carolina sea candidata a gobernadora o vicegobernadora; en caso de que esto ocurra, resolveremos entre todos los nombres que están dando vueltas quien va a ser el candidato a intendente.”

Asimismo, afirmo que están trabajando en el desembarco de Milei en La Plata, “Queremos que sea ahora en abril, si no será en mayo. Dependemos mucho de su agenda, más que va a estar yendo a todas las provincias por las elecciones anticipadas.”