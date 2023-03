Ataque a moza en la Arístides: el enojo del gremio gastronómico y la respuesta de la Ciudad

Durante la madrugada de este martes ocurrió un hecho lamentable en la concurrida calle Arístides Villanueva, de la Ciudad de Mendoza, cuando dos hombres que acudieron al bar Maldito Perro reventaron un vaso sobre la cara de una moza del establecimiento, provocándole una herida por lo cual le debieron colocar quince puntos. La situación no solo derivó en la aprehensión de los involucrados, sino que dejó al descubierto las flaquezas en las condiciones laborales de quienes prestan servicios en dicho en locales. Tanto el gremio gastronómico como la Municipalidad de la Capital se refirieron al caso.

En diálogo con MDZ, el representante gremial de la seccional Mendoza de la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra), Emiliano Tejada, repudió el suceso y cuestionó el manejo por parte de quienes son empleadores en la zona. "En la Arístides con mucha suerte son 5 locales los que respetan las reglas. Nos hemos cansado de inspeccionar", aseguró.

"Apenas nos enteramos del hecho empezamos a averiguar el teléfono de la víctima y nos pusimos en contacto. Ofrecimos asesoría legal gratuita y nuestras obras sociales para que no gastara un peso. Esto es un claro ejemplo de que hay terminar con la informalidad", contó.

Agustina (21) se encontraba en negro hace tres meses, es decir, su trabajo no estaba registrado, por lo que no tenía ninguna obra social brindada por su empleador para poder afrontar los gastos médicos. Sobre este punto, Tejada habló sobre las irregularidades de los locales y cómo quiere intervenir el gremio

"Desde 2018 venimos exigiendo, según todo lo dispuesto por Ley 25.212 que especifica en caso de reincidencia o faltas graves, que sería no tener a los trabajadores en los libros, se podrá clausurar el establecimiento hasta un máximo de 10 días, asegurando a los trabajadores el cobro. Esto no se está cumpliendo", comentó el sindicalista.

Y añadió que "hay locales que tienen reincidencia. Nuestra forma de actuar es hacer una relevamiento y se les da un plazo para que presenten todo ante la Subsecretaria de trabajo. Pero no lo hacen. A lo sumo se les puede hacer una acta de infracción que tarda meses(...) En la Arístides con mucha suerte son 5 locales los que respetan las reglas. Nos hemos cansado de inspeccionar. Me he comunicado con la Subsecretaría de Trabajo de la provincia. Con el municipio no. Ellos al parecer quieren poner seguridad, pero ese no es el tema..."

"Este hecho visualiza que el control gubernamental hacia los trabajadores no existe. Acá se tiene que terminar la tolerancia o la naturalización", cerró.

El comunicado de Uthgra.

La palabra de la Municipalidad de la Ciudad

Por su parte, desde la Ciudad de Mendoza indicaron a MDZ en relación al ataque que sufrió la joven de 21 años. "Nos hemos puesto en contacto con este bar porque el área de Género y Diversidad hizo un programa en Arístides y en otros ejes para evitar el acoso callejero y estas situaciones. Desconocemos si está en blanco o en negro. Esos controles corresponden a la Subsecretaría de Trabajo que por lo general articula inspecciones con los gremios involucrados. En este caso el gastronómico y, en otro, comercio. Pero no es competencia nuestra si hay una relación en negro o irregularmente registrada", sostuvieron.

Los detenidos

Los sospechosos fueron identificados como José Luis Pericoli (35) y Carlos Ramón Angulo (40), y todo lo sucedido ha quedado registrado en filmaciones. "Se ve claro, uno la empuja y el otro le pega con el vaso", explicó un pesquisa.

Ambos fueron imputados y acusados de lesiones leves dolosas, delito con penas de 1 mes a 1 año de prisión.

Pericoli es el autor material, es decir, quien atacó a la joven trabajadora reventándole un vaso de vidrio en la cara, mientras que el otro hombre tiene una participación secundaria, ya que empujó a la víctima.

En cuanto al sujeto que hirió a la moza se le suma también la imputación de hurto simple en grado de tentativa, debido a que habría intentando robarse un posnet del del local nocturno.

Al tratarse de calificaciones excarcelables, este jueves los acusados podrían quedar en libertad, una vez que el fiscal tenga en su poder el informe de posibles antecedentes.