Grave denuncia de Omar De Marchi tras las "operaciones" en su contra

Mientras a nivel nacional circulan versiones de una decisión de la cúpula del PRO para "bajar" la candidatura de Omar De Marchi, el diputado nacional salió a desmentir esos trascendidos y afirmó que está decidido a competir por la gobernación y que será el PRO de Mendoza el que decida si lo hará o no dentro de Cambia Mendoza. "Somos objeto de una operación de prensa. No hubo medio que no se valiera de esas versiones que decían que yo no era candidato. No quiero hacer eco de una información falsa. Cuando llegue el momento definiremos", disparó apuntando contra Alfredo Cornejo como responsable.

"No somos nosotros los que generamos operaciones todo el tiempo para esto que parece una novela. La fecha para resolver cómo se integran los frentes -lo voy a decir 50 veces si hace falta- es el 12 de abril. El día que tengamos novedades las vamos a anunciar. Hay políticos que están obsesionados con estas cosas y les pido que se ocupen de cosas más importantes y se apeguen al calendario electoral", manifestó en diálogo con MDZ Radio y dejó claro que no existe ni existirá una orden de Buenos Aires sobre el tema.

"El PRO es un partido orgánico con sus propios cuerpos y las definiciones se darán en ese ámbito. No son decisiones personales o que viene alguien de Buenos Aires y dice 'se hace esto o se hace aquello'. El PRO es un partido fuerte en la provincia con sus ámbitos de decisión. Es en el marco de esos ámbitos que se van a tomar decisiones", agregó sin descartar ningún escenario.

De Marchi está convencido de pelear por la gobernación pero no termina de definir si lo hará dentro de Cambia Mendoza o formando un nuevo frente. Consultado al respecto dijo que aún hay tiempo para evaluar si hay coincidencias para sostener un frente común.

"Desde algún sector decían que teníamos que definir el 15 de febrero, después el 22, después 28 de febrero. Que dediquen su tiempo a cosas más productivas y no todo el tiempo a estas operaciones de prensa. Da la impresión de que están preocupados. Si no, no entiendo por qué este constante y permanente apriete, presión o extorsión por cosas que se van a resolver cuando se tengan que resolver", sentenció.

Pero al mismo tiempo, no dudó en evidenciar sus diferencias con el liderazgo de Alfredo Cornejo y lo acusó de creerse el dueño de Cambia Mendoza. "Yo tengo diferencias profundas con la forma de liderazgo de Cornejo. Creo que es un liderazgo negativo para la provincia que no nos ha hecho bien. Veremos de que manera puede zanjarse esa diferencia para estar en el mismo espacio y, si no se puede, estaremos en otro", manifestó.

"La decisión que tenemos que tomar no es fácil. Dicen que jugamos al misterio pero eso no es real. Estamos preocupados. Tenemos diferencias profundas con el formato de conducción de Cornejo. Lo decimos preocupados, porque creemos que Mendoza está entrando en una etapa de debilidad institucional extraña para nuestra provincia. Antes había un respeto por la investidura de los ministros de la corte, hoy no. Hoy son cuatro radicales y tres peronistas. El consejo de la magistratura y los organismos de control son manejadas por el mismo formato político y eso no le hace bien a la provincia de Mendoza", finalizó De Marchi.