La férrea defensa que el Gobierno hará de Cerro Amarillo, el proyecto prioritario de Suarez

La Legislatura tratará la Declaración de Impacto Ambiental de Cerro Amarillo, el primer proyecto de exploración de cobre que llega a esa instancia desde que fue bochado San Jorge. En realidad, es el segundo intento para el mismo emprendimiento, pues en 2014 la DIA llegó a la casa de las leyes pero no se trató en el recinto por la falta de información. El expediente se restringe a la exploración, es decir, a la perforación para sacar "testigos" y evaluar el potencial del lugar; la concentración de cobre y si a futuro puede realizarse la explotación. Para el Gobierno es un proyecto clave en lo simbólico, pues sería una señal de gestión sobre una actividad vedada en Mendoza. Y, en particular, para Rodolfo Suarez, quien retomó el impulso a la minería en el último tramo de su gestión.

La actividad de exploración es de bajo impacto ambiental. Está previsto hacer 9 perforaciones que no implican el uso de sustancias y un volumen bajo de agua. El proyecto se ejecutará en una zona sensible y que tiene como manto de protección la ley nacional de glaciares. Allí está la clave del análisis y de la tensión que se generó desde el 2014. Ahora sí está disponible el Inventario de Glaciares, es decir, el relevamiento de la cantidad de cuerpos de hielo que hay en la cordillera y que son objeto de protección. El tratamiento en la Legislatura se hará también con protestas de ambientalistas que se oponen a la minería.

La empresa firmó bajo declaración jurada que no habrá afectación de ningún glaciar, que la exploración no se hará en cercanías de cuerpos de hielo. Desde la Secretaría de Ambiente aclaran un punto clave: la Declaración de Impacto Ambiental es solo para la primera etapa de exploración que, para ellos, no implica riesgo. Y que a futuro la empresa deberá presentar nuevos estudios para evaluar los avances de la exploración y potencial explotación "a riesgo de la empresa". Es decir, que la aprobación de la DIA actual no implica compromiso de avanzar más allá y si hay alguna restricción legal para la explotación futura, es "un problema de la empresa". "Por todo lo expuesto manifiesto, con carácter de declaración jurada, que las tareas exploratorias a desarrollar en el proyecto Cerro Amarillo no afectan ni afectarán crioformas en el marco de lo expuesto y aprobado por las distintas oficinas competentes en un todo de acuerdo con la normativa medio ambiental vigente", dice Jorge Bengochea en la actualización de la Manifestación General de Impacto Ambiental.

Allí se cita el Inventario de Glaciares realizado por el IANIGLA para describir los cuerpos de hielo de la zona, aunque ese organismo científico no opina directamente en el expediente. La zona de interés general es enorme, pero el proyecto de exploración abarca "cuatro pórfidos", cuatro recortes donde la empresa y el Gobierno se enfocan. En la diferencia de criterio para evaluar la zona está parte de la polémica. El IANIGLA a través de un comunicado informó que hay "respecto al sector en donde se emplazaría el proyecto minero denominado “Cerro Amarillo”, se observa que en el lugar hay 47 cuerpos de hielo" y que la mayor parte del área cubierta corresponde a glaciares de escombros (activos e inactivos) representativos del ambiente periglacial.

El proyecto

La empresa tiene 4 propiedades mineras y la exploración se hará en 2 de ellas. La campaña de perforación se haría en los filos La Blanca, Cerro Apero, Vaca de Cobre y Cajón Grande donde, aseguran, no hay afectación de glaciares. "En la subcuenca donde se ubica el pórfido Cajón Grande, el ING ha identificado 2 pequeños glaciares de escombros activos y 2 pequeños, someros glaciares de escombros inactivos", aclaran.

Desde la Legislatura surgieron pedidos de informe en base a los datos brindados por el IANIGLA. El Gobierno minimiza esos datos y asegura que el proyecto "cumple todas las normas". "El Proyecto de Exploración de Cerro Amarillo no afecta cuerpos glaciares cumpliendo con la Ley Nacional de Glaciares 26639", asegura el informe oficial de la Secretaría de Ambiente. "El proyecto de Exploración de Cerro Amarillo se realiza en un perímetro que no supera las 500 hectáreas, el 3,5 % sobre un total de más de 14000 hectáreas que contemplan las 4 propiedades mineras donde hay existencia de 100 cuerpos glaciares de distinta conformación que ocupan 3.42 km2. Dentro de las 500 has solo se encuentran 2 glaciares de escombros activos y 2 glaciares de escombros inactivo. Las correspondientes a la zona que contiene los pozos 1,2,3,4,5,y 6 tiene 4 formas glaciares cuya cotas se encuentra por encima de los 3000 m y la zona que contiene los pozos 9, 10 y 11 se encuentra libre de glaciares", detallan

La primera campaña de exploración se iba a hacer este año, pero el tiempo juega en contra porque solo podrían trabajar en verano. El recorrido hasta que llegue a la explotación es largo. Incluso en la misma empresa consideran que si hay explotación, podría ocurrir en una década. Las reservas estimadas rondan las 50 millones de toneladas de cobre.

La ley 7722 prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la minería, pero además obliga a que todos los proyectos de exploración y explotación sean ratificados por ley. Cada instancia es independiente entre sí. Hasta ahora fueron aprobados los proyectos Potasio Río Colorado, Hierro Indio y se "bochó" a San Jorge. Cerro Amarillo no llegó al recinto en 2014 y ya tiene sanción del Senado. Hoy podría aprobarlo Diputados.

Punto por punto lo que dice la empresa sobre los glaciares hallados