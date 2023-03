Con elogios a Massa y una defensa de Cristina, Alberto inaugura las sesiones ordinarias

El presidente Alberto Fernández encabeza su cuarto y último discurso ante la Asamblea Legislativa para dejar inaugurado el 141° Período de Sesiones Ordinarias en el Congreso de la Nación. Con la mira en las elecciones de este año, defendió a Cristina Kirchner y hace una defensa de su gestión.

Fernández llegó al Congreso a las 11:30 horas, acompañado por el jefe de Gabinete, Agustín Rossi. En medio de las diferencias que el mandatario mantiene con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, volvieron a ver cara a cara luego de seis meses.

La defensa de Cristina Kirchner que hizo Alberto Fernández

El mandatario pidió hoy a la Justicia que “profundice la investigación” del intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, “juzgue y condene a los que fueron a los autores materiales e intelectuales de ese intento de homicidio”.

Durante su discurso en la apertura de sesiones, Alberto Fernández manifestó que “hace seis meses estuvimos frente de uno de los episodios más desgraciados de estos 40 años de democracia, como fue el intento de asesinato de la vicepresidenta” y, en ese contexto, reclamó al Poder Judicial que “actúe con la misma premura con la archiva las causas en que aparecen jueces, fiscales y empresarios”.

“Condeno el intento de asesinato a la vicepresidenta”, enfatizó.

En otro pasaje de su discurso, volvió a referirse al intento de magnicidio y embistió contra la Justicia al afirmar: “Fui yo el que estuvo al lado de Lula cuando injustamente lo apresaron, el que estuvo al lado de Evo Morales cuando un golpe de Estado le arrancó el poder, el que está al lado de Cristina cuando es perseguida injustamente y el que reclama y hace todo lo republicamente posible para que la Justicia vuelva a abrazar el derecho y deje de servir a factores de poder persiguiendo a quienes representan el pensamiento popular”,

La defensa de su gestión

El presidente sostuvo que a lo largo de estos tres años de mandato escuchó "cómo una y otra vez" criticaban su "moderación", pero advirtió que con esa "moderación" fue "capaz de enfrentar a acreedores privados y ponerle freno a los condicionamientos del FMI".

"Con mi moderación puse el techo a la pandemia y se terminaron de levantar hospitales que, a mi llegada, alguna gobernadora no consideraba necesarios", planteó el mandatario en su discurso ante la Asamblea Legislativa.

También indicó que “el Estado nacional ha dispuesto un conjunto de instrumentos para apoyar a los productores agropecuarios afectados por la sequía” y resaltó que, no obstante esa situación climática, “durante el 2022, fueron récord las exportaciones de cereales”.

Y agregó que "el sector agropecuario cerró el año –pasado- con las preocupaciones que genera una sequía muy severa, por lo que el Estado ha dispuesto un conjunto de instrumentos para apoyar a los productores”, y subrayó "el aumento de la producción de carne bovina y porcina”.

Además, Alberto Fernández sostuvo que “el Gobierno acompañó la economía del conocimiento, que no ha parado de crecer desde el 2019 y hoy es el tercer sector exportador del país”.

El guiño a Sergio Massa

Fernández destacó el "compromiso" de Sergio Massa al frente del ministerio de Economía y dijo que "a pesar de los cataclismos tantas veces anunciados, continuamos ordenando nuestra economía".

"Lo estamos haciendo con el esfuerzo de todos y todas en el Gobierno, pero quiero señalar y agradecer aquí el compromiso de Sergio Massa, quien dejó la Presidencia de esta Cámara para venir a sumarse a la compleja tarea de conducir el Ministro de Economía", afirmó el presidente al hablar ante la Asamblea Legislativa.

El análisis de la economía argentina

El mandatario habló de cuestiones económicas del país y si bien destacó el crecimiento que atraviesa Argentina, también se refirió a temas más espinosos como la inflación.

“Sé que somos más los que no queremos un país injusto. La economía volvió a crecer durante 2022. Creció un 5,4%, uno de los que más creció en los últimos años. En 2023 volveremos a crecer. Serán tres años consecutivos de crecimiento de nuestro PBI, algo que no sucedía desde 2008. No hay solución a nada si la economía no crece. Si no crecemos, no hay nada para distribuir”, dijo Fernández.

Como contracara, reconoció que la inflación es un problema estructural que comenzó “décadas atrás” y que el Gobierno trabaja arduamente para resolverla: “Tanto el ministro como yo no necesitamos que al Fondo Monetario para saber que debemos lograr equilibrio fiscal. No podemos persistir con políticas que generan déficit. El equilibrio fiscal debe ser nuestro horizonte. Tampoco necesitamos al FMI para saber que la Argentina debe aumentar sus exportaciones”.

Mención al Papa Francisco y los planes sociales

“Me gusta recordar la expresión del Papa Francisco: empujar desde abajo hacia arriba y desde las periferias hacia el centro. Aplicando esa lógica, el Estado estuvo presente junto a los sectores de mayor vulnerabilidad. Durante 2022 se otorgaron bonos a personas entre 18 y 64 años, cuya realidad por falta de trabajo y condiciones socio familiares de gran vulnerabilidad los ponían en situación de alto riesgo. No vamos a dejar solo a ningún compatriota”, dijo el Presidente.

En este sentido, recordó la célebre frase de Eva Perón: “Donde hay una necesidad, hay un derecho”.

Y continuó: “El Programa Potenciar Trabajo tiene más de un millón de beneficiarios. Dos tercios de quienes reciben el subsidio son mujeres. Trabajamos para que todos los beneficiarios puedan encontrar los esquemas de contraprestación que más se adecuen a sus necesidades. Hemos iniciado un proceso de transformación de planes sociales a empleo formal. Conjuntamente, los Ministerios de Trabajo, de Desarrollo Social y de Economía pusieron en marcha el Programa Puente al Empleo, que ya logró que 58 mil titulares ingresen al trabajo registrado de calidad”, señaló.

Con la mira en la Justicia

Hacia el final de su discurso enfatizó en las críticas al accionar de los distintos órganos de la Justicia: "Así como el Poder Ejecutivo padeció la intromisión del Poder Judicial en funciones que le son propias, este mismo Congreso debió soportar la intromisión en sus prerrogativas cuando la Corte Suprema se arrogó indebidamente la facultad de disponer cómo debe este cuerpo legislativo designar sus representantes ante el Consejo de la Magistratura".

"Lamentablemente, el accionar de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, nos llevó a presentar un pedido de juicio político ante la Cámara de Diputados que decidirá si los acusa ante el Senado. Cualquier argumento que sostenga que el reclamo es violatorio de la República o del Estado de derecho, es falso. Solamente tienen que ir y leer el artículo 53 y 59 de nuestra Constitución Nacional", prosiguió.

Y dijo con vehemencia: "No hay ningún ataque ni embestida contra la Justicia. Se solicita que se revise con todas las garantías y en las instancias que corresponde el desempeño de los magistrados que conforman la Corte Suprema de Justicia de la Nación".

Noticia en desarrollo...