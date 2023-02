La innovadora estrategia de un precandidato radical para imponerse en San Rafael

A raíz de la decisión de algunos municipios de adelantar las elecciones para elegir intendente y concejales, se precipitó el inicio de las campañas en varios puntos de la provincia. Este proceso ya se inició y en San Rafael, donde gobiernan los hermanos Felix desde hace años, el radicalismo se ilusiona con dar el batacazo.

En este contexto, Cambia Mendoza tiene como desafío romper esa hegemonía y para ello todo indica que irán a las PASO con varios candidatos: Abel Freidemberg, Francisco Mondote, Alfredo Andión y el actual diputado Adrián Reche.

En el caso de Reche ya pueden observarse carteles con el lema "Tu rol importa". Sobre todo, en locales comerciales del centro de San Rafael cuyos propietarios no logran por la crisis económica y falta de apoyo, llegar a fin de mes.

“Hay acciones que valen por mil palabras o por mil carteles, creemos que el sector comercial y todos los ciudadanos de San Rafael, necesitan con urgencia un fuerte apoyo para que no desaparezcan, por eso decidimos destacar cada local comercial que se encuentra desocupado por no poder alquilarlos, para que los sanrafaelinos y quienes nos visitan, tomen conciencia de como estamos y la necesidad de cambiar , entre otras cosas, el gobierno municipal que a pesar de llevar muchos años en la gestión, no ha hecho nada para apoyar al sector privado”, explicó sobre la propuesta.

"Si caminas por algunos lugares de San Rafael, te podes encontrar con las vidrieras ploteadas de un vivo color rojo, con letras en blanco y algunas inscripciones que indican 'tu rol importa' y que están en locales que no han podido ser alquilados. Entonces tomé esta determinación, ya que estoy enfocado en trabajar en el desarrollo comercial de San Rafael y en propuestas que beneficien a los emprendedores que son “quienes deciden jugársela e invertir, el sector privado siempre es el castigado”, manifestó Adrián Reche.

“Es una forma diferente de hacer campaña, tratando de generar conciencia. Ver locales vacíos es un claro signo de que no hay un apoyo al comercio, comerciante, emprendedor que quiere iniciar una actividad”, destacó Reche y continuó “debemos tomar conciencia de que ese es el camino que tenemos que empezar a construir, en el desarrollo de actividades que generen riqueza genuina y no esperar que todo venga del Estado”.

Para finalizar el candidato resaltó que trabaja junto a su equipo en iniciativas que tienen una fuerte incidencia en el apoyo a los emprendedores sanrafaelinos y que éste es uno de los ejes más importantes dentro de sus propuestas de Gobierno.