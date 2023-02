Javier Milei arremetió contra María Eugenia Vidal con un duro descalificativo

El diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei, catalogó de 'patéticas' a las declaraciones de la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. La diputada nacional del PRO expresó que "las empresas públicas deben tener equilibrio fiscal". El economista liberal señaló que la frase "deja en claro que nunca trabajó en el sector privado" y que "no entiende cómo se deriva la creación de valor en una empresa".

El legislador citó la frase en cuestión y criticó el silencio de los liberales dentro de Juntos por el Cambio: "Los libervalijeros son muy activos para editar videos y falsear la verdad (deshonestidad intelectual), pero cuando aparece una frase tan patética y que demuestra un nivel de ignorancia escalofriante parecen callar. Si están dando el debate interno parece que pierden por goleada".

"En primer lugar la frase deja en claro que nunca trabajó en el sector privado. También deja en claro que no entiende cómo se deriva la creación de valor en una empresa, aunque después quiere regularle y controlarle los precios diciendo que sus movimientos fueron desmedidos", agregó.

Javier Milei dio su explicación respecto a la temática económica: "Las empresas no tienen equilibrio fiscal. Las empresas pueden tener resultados positivos, negativos o nulo. Y es más, puede que ello no sea del todo relevante sobre la posición de caja donde lo que importa es el flujo de fondos".

"Es más, aún cuando el flujo de fondos sea positivo ello no significa que se esté creando valor, ya que esos flujos deben ser descontados a una tasa de interés y comparadas con las inversiones en valor presente (ya que pueden existir inversiones a lo largo de la vida de la firma). Una vez hecho esto, la pregunta es ¿qué tasa usará para descontar? En especial si dichos fondos no son de ella ni tampoco impacta sobre su nivel de vida. Por ende, no sabe sobre la lógica de las empresas y sus números. No sabe de finanzas. Tampoco sobre temas fiscales y...", sumó el diputado.

El político liberal luego conectó la cuestión con la derrota electoral de María Eugenia Vidal: "Desconoce la cuestión del tiempo en la economía, la intertemporalidad y por ende qué es la tasa de interés... Esta persona quiere gobernar? Esta persona quiere sacar leyes? Bueno, eso explica porque perdió por goleada con el ASNO de Kicillof... Es un concurso de ignorantes...!!!

NOTA DE COLOR

Javier Milei por último sentenció: "No me sorprende... se formó al lado del siniestro y sus gestiones en el PAMI han dejado un saldo MUY DOLOROSO... Pero la caja amarilla puede lavar todos los oscuros CVs e historias difíciles... NOTA DE COLOR ¿Te das cuenta de que no quiere privatizar las empresas públicas? ¿Te vas a comer el verso de que existe la forma de hacerlo de modo eficiente? ¿Podés ver la fatal arrogancia a la Hayek? ¿Podés ver las cuatro formas de gastar de Friedman? Debe ser MUY GRANDE la valija".