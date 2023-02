En campaña, Omar De Marchi pasó por San Rafael y abrió una sede del PRO

Un día después de haber pasado por Malargüe, Omar De Marchi estuvo presente en San Rafael, donde inauguró una sede del PRO Mendoza en otra clara actitud de precandidato a gobernador en la provincia. Estuvo acompañado de Álvaro Martínez, el presidente del partido.

Fue en la tarde de este sábado en la calle Moreno al 171, lugar donde se emplaza la nueva sede, que el diputado nacional por Mendoza se hizo presente en el sur de la provincia con el claro objetivo de continuar fortaleciendo su espacio político. "Un nuevo lugar para debatir, planificar y construir la transformación que necesita Mendoza", aseguró De Marchi en sus redes.

SAN RAFAEL



Sumamos una nueva sede del @promzaok en San Rafael. Un nuevo lugar para debatir, planificar y construir la transformación que necesita Mendoza.



Podes acercarte a Moreno 171 para conocerla y sumarte a participar. También podes sumarte acá uD83DuDC49 https://t.co/aM4FTYaWoq pic.twitter.com/O3wwbfkJih — Omar De Marchi (@omardemarchi) February 4, 2023

En tanto, Álvaro Martínez también tuiteó al respecto y aseguró que "acompañamos al equipo del PRO San Rafael en la inauguración de su nueva sede departamental, un espacio para que todos los vecinos puedan aportar sus ideas y proyectos. Gracias a todo el equipo que trabaja.

De Marchi desestimó el ultimátum de la UCR por las candidaturas

El precandidato a gobernador hizo referencia nuevamente a la interna que se vive en Cambia Mendoza. Si bien en esta ocasión bajó un poco la espuma tras varios cruces con Alfredo Cornejo y Rodolfo Suarez, el referente del PRO dijo que "las fechas límites las pone la ley, no las personas" y habló del ultimátum que puso la UCR para definir si se va o se queda en Cambia Mendoza.

"Para definir acuerdos o no acuerdos, los plazos los pone la ley. No las personas. Y tampoco es que me intiman a mí, sino que en mi caso funcionamos como equipo. Y llegado el caso veremos con mi equipo donde creemos o por donde creemos que tenemos que caminar para que Mendoza recupere la potencia que tiene que tener", dijo De Marchi en diálogo con los medios en Malargüe.

Y agregó: "Hay plazo hasta el mes de abril. La fecha es el 12 de abril y allí es donde se van a oficializar los frentes electorales asique todavía queda mucho para discutir. Lo que quiero dejar en claro es que cualquier frente político no tiene que estar construido en base a las cuestiones personales, sino a ideas y planes sobre lo que necesita la provincia para el año que viene. Estamos concentrados en eso, presentamos nuestro programa con cuatro ejes clave y Mendoza necesita ponerle más potencia a algunas cosas".