La paz temporal de los liberales, la despedida de un ex funcionario y un apoyo clave para Ferrario

Armonía precaria. Esa es la sensación que cruzó las últimas semanas entre dos de los referentes del ala liberal de Juntos por el Cambio. Se trata de Republicanos Unidos, el sello que llevó a Ricardo López Murphy a regresar a la arena política y que hizo debutar en una boleta a Roberto García Moritán como candidato a legislador porteño.

Sin embargo, a fines del año pasado el vínculo entre ambos estuvo al borde del colapso: la sola mención que deslizó el “Bulldog” a la posibilidad de competir este año por la sucesión de Horacio Rodríguez Larreta puso a Moritán en un ataque de nervios.

Tras dos semanas de tensión, la paz llegó las huestes de Republicanos Unidos. Pero una paz aún no saldada: López Murphy sigue analizan su futuro y si le conviene participar de una PASO en la Ciudad contra el PRO y el senador radical Martín Lousteau, si jugar la pelea presidencial – el primer plan que había pensado en 2022 – o si dejar pasar este turno electoral. De esta decisión también emanará la reacción del marido de Pampita, quien el año pasado armó su propio búnker en Palermo, a dos cuadras de Plaza Serrano, con el dirigente Yamil Santoro como jefe de campaña.

Con todo, Moritán continuará con sus recorridas y mano a mano con vecinos, donde se siente más cómodo que en las oficinas parlamentarias, tras sus vacaciones.

“Ya pasó la guerra del año pasado pero la discusión no está saldada”, concluye una fuente del espacio liberal de Juntos por el Cambio. En rigor, López Murphy no quiere romper con Moritán pero todavía no tomó una decisión sobre su futuro. ¿El marido de Pampita se atreverá a ser precandidato a presidente en el escenario del Bulldog jugando en la Ciudad?

Mientras tanto en el campo larretista hubo una despedida final, aunque más íntima de las que tuvo cuando le anunció al gabinete que dejaba su cargo como asesor del jefe de Gobierno. Es que en las próximas horas el ex secretario de Transporte y exfuncionario personal de Larreta, Juan José “Juanjo” Méndez, partirá hacia el DF de México. Allí definió ir a vivir a fin de año, cuando decidió renunciar a su lugar al lado del jefe de Gobierno y emprender otra vida.

En ese marco, el padrino de boda de Soledad Acuña – la ministra de Educación que acaba de ser madre por tercera vez -, decidió encarar su despedida con amigos.

Sin estridencias, organizó un encuentro relajado en el SUM del edificio donde vive en el barrio de Recoleta. Hasta allí se acercaron amigos personales, varios asesores en comunicación amigos de él y el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro y el vicepresidente de la Legislatura porteña, Emmanuel Ferrario.

Allí se habló muy poco, casi nada, de política. Sólo el ex funcionario confió que si volvía a la política era para el 2025, después de la elección de medio término.

El catering solo mostró bebidas pero clima de distensión. Los últimos meses como funcionario para él no fueron los mejores, entre el “fuego amigo” y los disparos externos del bullrichismo, y tomó una decisión de vida con su alejamiento.

Tanto el diputado Ferraro como el vicejefe Ferrario se fueron temprano. Pero todo terminó en Club 69 hasta entrada la madrugada.

En el caso dell vicepresidente de la Legislatura porteña encaró esta semana un nuevo raid de reuniones con vecinos y hasta una cumbre con María Eugenia Vidal, una de sus mentoras, además del apoyo incondicional del jefe de Gobierno.

Fue en un espacio cultural donde posaron juntos con sonrisas: una forma elíptica de Vidal de darle su apoyo a la precandidatura a jefe de Gobierno de Ferrario, con quien trabaja codo a codo desde 2016 cuando ingresó en el área de control de gestión de la Provincia de Buenos Aires.

En ese marco, para la ex gobernadora es natural apoyar a Ferrario, a quien “crió” políticamente junto a Larreta.