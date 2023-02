Un fallo de la Corte abre un dilema para los "jueces eternos"

Un fallo sin precedentes podría provocar un cambio de paradigma dentro del Poder Judicial. Fiscalía de Estado presentó una acción procesal administrativa contra una sentencia de la Suprema Corte y el propio tribunal le terminó dando la razón. Se trata del caso de un juez que a los 65 años solicitó una indemnización por invalidez por problemas de visión. En su momento la Justicia le reconoció esa indemnización pero Fiscalía de Estado se opuso y hoy la Corte el dio la razón al ente de control. El argumento es que el magistrado ya había cumplido los requisitos para jubilarse pero no lo había hecho.

"Lo importante de esta sentencia es el mensaje que deja. Si sos juez y decidís seguir trabajando a pesar de llegar a la edad jubilatoria, la decisión es tuya", expresaron especialistas a MDZ. "Si deciden seguir trabajando y les sucede algo no se les va a pagar la indemnización", interpretan en referencia a que muchos magistrados envejecían en el cargo y luego aducían invalidez que en realidad es producto de su edad.

Si bien se resuelve sobre el caso particular del juez César Gloss, no se trata de la única indemnización de estas características que se ha dado en el Poder Judicial. "Es un sueldo por cada año de antigüedad. Es decir, 27 años de antigüedad y los sueldos hoy rondan el millón de pesos", detallaron a modo de ejemplo.

Fiscalía de Estado detalla que, al momento de solicitar la indemnización mencionada, el magistrado tenía 64 años de edad, 27 años de ejercicio como magistrado, con más de 20 años de aportes computables en uno o más regímenes incluidos en el sistema de reciprocidad jubilatoria y que, en consecuencia, reunía todos los requisitos para obtener la jubilación de acuerdo a la ley 24.018.

En base a ello aducen que no corresponde pagar una indemnización por incapacidad a pesar de que el magistrado presentó un certificado confirmando la pérdida de la visión en un 70%. El argumento que sostuvo Fiscalía de Estado es que, cuando la incapacidad ocurre con posterioridad a los 60 años, la salida de la actividad laboral judicial no puede ser calificada como anticipada o prematura, independientemente si el organismo de Seguridad Social.

En otras palabras, explican que el pago de la indemnización no es aplicable porque la incapacidad no motivó una expulsión del mercado de empleo, si no que su vida laboral ha culminado por una de las formas que podrían llamarse naturales de finalización del empleo o función pública.

La Corte había rechazado en el año 2014 un recurso de revocatoria que presentó Fiscalía de Estado para frenar el pago de la indemnización, pero el órgano de control insistió en su postura presentando una Acción Procesal Administrativa contra la propia Corte.

Lo llamativo es que con la firma de los jueces Omar Palermo, José Valerio y Julio Gómez se le terminó dando la razón a Fiscalía de Estado y se cambió el criterio que había determinado el propio tribunal de Justicia. A partir de ahora, los jueces que reúnen los requisitos para jubilarse ya no podrán exigir indemnizaciones millonarias.