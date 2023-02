Larreta y la indecisión de ir o no a la Vendimia para resolver la interna en Mendoza

El Gobierno de Mendoza dice que Horacio Rodríguez Larreta no va a ir a la Vendimia, que no lo tienen anotado como asistente. Pero lo cierto es que todavía no está determinado, en Uspallata, sede de Gobierno porteño, no descartan que se sume a último momento para buscar la fumata blanca y evitar que haya una lista por fuera de Cambia Mendoza.

Lo cierto es que Omar Demarchi sostiene su intención de ser gobernador, pero la interna con Alfredo Cornejo puede dinamitar el acuerdo electoral y poner en jaque incluso incomodando la candidatura presidencial del Jefe de Gobierno. Cornejo tiene la absoluta relación con Patricia Bullrich, quien visitará la Vendimia y mantendrá reuniones con los productores golpeados por la situación económica.

Rodríguez Larreta mantiene buenos números en la provincia del vino, pero la tensión interna escaló desde que De Marchi se enfrentó con el ala dura de Cambia Mendoza. “Se está discutiendo un año antes la sucesión nunca había pasado. Recién el 12 de abril es la fecha para resolver frentes electorales, hace tres meses que estamos discutiendo esto de manera innecesaria y sobre todo inoportuna”, declaró De Marchi días atrás.

Ayer a la tarde, las autoridades del PRO mendocino resolvieron designar a dos apoderados -Germán Vicchi y Valentín González- para diseñar autoridades de Cambia Mendoza en los siete municipios que desdoblan elecciones continuar con la decisión de "dar libertad de acción" a la dirigencia en las comunas de Maipú, San Rafael, Lavalle, La Paz, Santa Rosa, Tunuyán y San Carlos.

Larreta busca dar por terminado el conflicto e imponer criterio a favor de la unidad con De Marchi encabezando la boleta. Otro capítulo de la interna nacional con reflejo en una provincia.