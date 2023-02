La dura acusación de Cristian Ritondo contra Axel Kicillof

El bloque liderado por el diputado del PRO, Cristian Ritondo, denunció adoctrinamiento en las escuelas de la Provincia de Buenos Aires. La queja apareció en el marco de los 40 años del regreso de la democracia. "Es un insulto a nuestra democracia que se la utilice como excusa para adoctrinar a nuestros hijos, tal como lo hacen los gobiernos autoritarios de la región", comienza el texto.

Los equipos técnicos de la bancada opositora son encabezados por Alejandro Finocchiaro y Sergio Siciliano. Estos realizaron un análisis pormenorizado del documento resultado de la reunión de Equipos Directivos de Secundaria sobre el Ciclo Lectivo 2023, del gobierno de Axel Kicillof.

El texto contiene la firma de los siguientes legisladores. Diputados nacionales: Cristian Ritondo, Gabriela Besana, Mercedes Joury, María Luján Rey, Alejandro Finocchiaro, Camila Crescimbeni. Diputados provinciales: Alex Campbell, Matias Ranzini, Juan Carrara, Johana Panebianco, Sergio Siciliano, Tomas Salomone, Santiago Passaglia. Senadores provinciales: Owen Fernandez y Walter Lanaro.

"Las conclusiones del mismo nos deja una profunda preocupación por el evidente plan de aleccionamiento al que están sometiendo a los chicos de la Provincia de Buenos Aires. El documento expone que el adoctrinamiento no consiste en hechos aislados, sino que se trata de un plan sistemático para actuar de forma sostenida en toda la trayectoria escolar, con materiales adaptados para cada grado de maduración de los alumnos", denuncia en principio el comunicado.

El diputado del PRO, Cristián Ritondo.

El texto alude a que "es evidente que para el kirchnerismo la escuela es un lugar de manipulación y no de aprendizaje ni preparación. El adoctrinamiento K no se trata de excesos de algún docente aislado, sino de un trabajo sistemático para meter en la cabeza de los chicos una ideología particular, partidaria, que nada tiene que ver con los hechos históricos ni con el rol que un Estado debe tener para con la educación de la sociedad".

"La preocupación del gobierno provincial debería ser que más de la mitad de los chicos de la provincia no logran terminar la escuela secundaria y, quienes la finalizan, lo hacen sin los niveles mínimos de conocimientos que les permitan integrarse a un mercado laboral cada vez más competitivo y complejo", continúa.

"El Gobierno kirchnerista, al mejor estilo de los autoritarismos de la región, solo piensa a nuestros hijos como carne de cañón para la militancia: no les importa su educación, su futuro ni su libertad. Quieren militantes, no jóvenes libres, críticos y con capacidad para valerse por sí mismos y perseguir sus sueños", sentencia el comunicado.

Qué dice el programa educativo oficial y mensual 2023, en el marco de los 40 años de democracia

Marzo: Dictadura – Terrorismo de Estado - Centros clandestinos de tortura y detención -Teoría de los dos demonios - Madres y Abuelas – Proyecto económico Neoliberal.

Abril: Conflicto de Malvinas – Acciones bélicas – Operación Rosario- Apoyos internacionales – Los combatientes, servicio militar obligatorio – Denuncia de soldados sobre tortura - Las mujeres en la guerra de Malvinas.

Mayo: Triunfo de Alfonsín – Juicio a las Juntas – Rebelión carapintada.

Junio: Hiperinflación – Saqueos – Menemismo – Privatizaciones – Convertibilidad.

Julio: Leyes de Obediencia debida y punto final. Indulto. Fracaso del 1 a 1. Efecto Tequila.

Agosto: La alianza – crisis política – social y económica – El corralito – 2001 – Caída de Fernando de la Rúa – 6 presidentes en una semana – “Que se vayan todos”.

Septiembre: El Duhaldismo – Masacre de Avellaneda, asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. Movimientos piqueteros – Adelanto de las elecciones.

Octubre: Presidencia de Néstor Kirchner – La Deuda con el Fondo Monetario Internacional – Política económica, social, laboral, educativa, previsional, sanitaria – ambiental, cultural, reducción de los niveles de pobreza,indigencia y desempleo – Renovación de la Corte Suprema de Justicia – Juicio por delitos de lesa humanidad. Política de Derechos – Rechazo al ALCA – Las relaciones con países latinoamericanos.

Noviembre: Los dos Gobiernos de Cristina Kirchner, desendeudamiento, fondos buitres. Ley de medios, Ley de Matrimonio igualitario, expropiación de YPF, Ley de identidad de género, Nuevo código Civil, Régimen de empleadas domésticas, Actualización de AUH por Ley, Ley de Protección Integral a los Derechos de Niñas, niños y adolescentes, Creación del Banco genético, Derogación del Código de justicia Militar, Ley de protección para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres – Gobierno de Macri: vuelta al FMI – Gobierno de Alberto Fernández – Pandemia.

Principales conclusiones de los equipos técnicos del ritondismo

"El repaso de esos contenidos y la forma en la que son presentados y enunciados hacen que prácticamente la “única” conclusión a la que puede arribar un alumno sometido a este programa es que el kirchnerismo es sinónimo de democracia y todo lo que se oponga a él es la continuación de las políticas de la dictadura, corresponsables del horror de los años más oscuros. Una verdadera locura manipuladora y peligrosa y que representa la negación misma de la democracia republicana", destaca el equipo de análisis.

"El kirchnerismo, a través de organizaciones gremiales afines, como Ctera y sus satélites, buscan precisamente lo opuesto. Impulsan una “lectura con sentido", un concepto que es una verdadera confesión de manipulación. Ellos van por el valor simbólico de las cosas, no son relevantes las cuestiones de fondo, sino su interpretación", continúa.

"En repetidas ocasiones hemos repudiado, formal y mediáticamente, materiales o dinámicas adoctrinadoras. Cuando se analizan esas guías áulicas, presentes no solo en el nivel medio, sino también en el nivel inicial, se observa una búsqueda metódica de formatear la subjetividad de los chicos a través de la manipulación de hechos de la realidad o de fechas significativas de nuestro pasado", agrega.

"De la boca para afuera dicen rechazar todo tipo de autoritarismo; sin embargo, en los materiales no se realza el valor de la vida ni la convivencia democrática, sino todo lo contrario. Se impugna cualquier mirada disidente asociándola al horror de la última dictadura militar y se emparenta a las gestiones de los gobiernos democráticos no kirchneristas con los que asaltaron por la fuerza las instituciones", expresa.

"Como vimos ya en otras propuestas de trabajo estudiantil. Suteba, Ctera, el kirchnerismo se apropia de valores y logros colectivos y manipula su interpretación, utilizándolos para intentar captar voluntades sobre polémicas abiertas que no tienen que ver con los hechos que pretende conmemorar. No les importa que a los 17 años un chico no pueda interpretar un texto, mucho menos producir otro, ni resolver un cálculo básico, hipotecando su futuro. Lo que quieren de los chicos son sus votos. Y de los más despiertos políticamente esperan que sean propaladores. Nada más", sentencia.