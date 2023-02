Mientras Alberto Fernández y el kirchnerismo juegan al gato y al ratón, se colaron tres tapados en la interna del Frente de Todos

Al menos tres nuevos precandidatos presidenciales por el Frente de Todos se anotaron esta semana en la carrera electoral para las PASO de agosto, mientras que la continuidad de las negociaciones en la mesa política de la coalición oficialista se encuentran en ‘stand by’ ya que toda la atención está puesta en la Asamblea Legislativa del próximo miércoles 1 de marzo, donde Alberto Fernández dejará inaugurada las sesiones ordinarias del Congreso, con una fuerte defensa de su gestión de gobierno.



El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli; el dirigente social y líder del Frente Patria Grande, Juan Grabois; y el referente de Unidad Popular (UP) Claudio Lozano son los tres nombres que sin rodeos plasmaron esta semana sus intenciones de ser precandidatos a presidente por el Frente de Todos en las primarias abiertas, simultaneas y obligatorias (PASO), previstas para el próximo 13 de agosto.



Tras el encuentro de la mesa política, que se reunió el jueves 16 en la sede del PJ nacional y a pesar de que el cierre de listas de precandidatos será en junio, varios espacios dentro de la coalición oficialista decidieron anunciar estos días un postulante propio, mientras que desde los sectores de mayor peso político del frente especulan con señales de un lado y del otro sobre qué decisión adoptará finalmente el presidente Alberto Fernández o la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner respecto a una hipotética precandidatura.



Tras su histórica visita a la Antártida junto a sus funcionarios más cercanos, desde donde ofreció un mensaje en cadena nacional y habló de la "utopía de la igualdad", Fernández se concentró estos días en la gestión y la preparación del discurso que ofrecerá el próximo miércoles 1 de marzo ante la Asamblea Legislativa.



"Hay que dejar de lado el barullo político y atender el murmullo de los que más necesitan del Estado", escribió en Twitter el presidente, al ponderar la gestión que Malena Galmarini realiza al frente de Aysa para llevar agua potable y cloacas a poblaciones vulnerables del país.



"El trabajo realizado en @AySA_Oficial por Malena Massa ha sido enorme. Mas agua potable para millones de personas y más cloacas para mejorar la vida de nuestro pueblo. De eso se trata. Dejar de lado el barullo político y atender el murmullo de los que más necesitan del Estado", publicó el jefe de Estado en su cuenta de la red social.



El mandatario compartió un video que publicó horas antes Galmarini en su cuenta de Twitter, en el que un niño se muestra sorprendido cuando sale agua por una canilla.

"El trabajo realizado en @AySA_Oficial por @MalenaMassa ha sido enorme. Mas agua potable para millones de personas y más cloacas para mejorar la vida de nuestro pueblo. De eso se trata. Dejar de lado el barullo político y atender el murmullo de los que más necesitan del Estado."



"La esperanza de quien tiene lo que no tuvo antes. De comprender que el agua es vida. Prometieron, en 2015, 100% de agua y cloacas pero no hicieron nada. Menos en los barrios populares. Hoy en los 4.000 km de redes construidos está él. Esto también es nuestro gobierno. Hay 2023", aseveró la titular de Aysa en su posteo, con un fuerte contenido electoral.



Mientras tanto, el segundo encuentro de la mesa política del Frente de Todos en búsqueda de acuerdos en las estrategias electorales quedó en un plano más relegado y todavía no tiene una fecha establecida ni la agenda en el que tratarán de avanzar.



En ese contexto, Daniel Scioli -quien fuera candidato a presidente por el Frente para la Victoria en 2015- sorprendió esta semana y se autopostuló desde las redes sociales: “Acá estoy. Soy el Daniel de siempre, con más fe y esperanza que nunca. Cuentan conmigo. Yo cuento con ustedes”.



Por ahora, el exgobernador bonaerense no tiene en su agenda realizar un acto de lanzamiento, sino que continuará con una “intensa” agenda junto a funcionarios y empresarios brasileños para convertir en realidad el acuerdo marco entre Argentina y Brasil.

"Acá estoy. Soy el Daniel de siempre, con más fe y esperanza que nunca. Cuentan conmigo. Yo cuento con ustedes."





Juan Grabois, en tanto, utilizó la presentación de su libro "Los Peores. Vagos, ocupas, chorros y violentos" para presentarse como precandidato a presidente, en un acto en el que estuvo el gobernador bonaerense Axel Kicillof, y en el que no faltaron cuestionamientos al Gobierno nacional.

"Con @Kicillofok debatimos en serio -sin coacheo ni frases hechas- sobre algunos temas que afectan a nuestra patria y gente. Nos hace falta salir del termo y las microdisputas. Recuperar la grandeza de mente y espíritu en la discusion publica. Este fue un intento. Ojalá sirva."



Otro de los críticos a la administración de Fernández que se anotó en la lista de los que quieren ser candidatos es el exdirector del Banco Nación y líder de Unidad Popular, Claudio Lozano, quien en conferencia de prensa en la sede partidaria anunció este viernes sus intenciones de competir dentro del Frente de Todos en las PASO.

ELECCIONES 2023



Con la presencia de los y las referentes de las 18 provincias, y tras dos días de debate que culminaron con una conferencia de prensa, Unidad Popular decidió:



Abro Hilo #elecciones2023 #paso #unidadpopular #uphttps://t.co/d5vjvlAEET — Claudio R. Lozano (@Lozano_Claudio) February 24, 2023



“Esta candidatura es un aporte para gestar al interior del Frente una corriente emancipatoria. No podemos ser una variante más del ajuste, frente al ajuste salvaje de Juntos por el Cambio y los libertarios. Tenemos que encarnar la posibilidad de un proyecto emancipatorio”, aseveró Lozano.



A pesar de las críticas, el jefe de Gabinete Agustín Rossi calificó a todas las precandidaturas como “una bocanada de aire fresco” para la coalición oficialista mientras “se define el futuro de los candidatos naturales”, en alusión al presidente y la vicepresidenta.



En ese contexto, el Frente de Todos continúa en la búsqueda de consensuar reglas básicas para las PASO, sintetizar una propuesta programática y definir candidatos, con la particularidad de que los esfuerzos también están destinados a que en estos meses no se debilite la institucionalidad y se continúe con los objetivos de la gestión trazada para este año.



En otras palabras, desde la Casa Rosada se pretende que la interna oficialista no perjudique a la gestión de gobierno.



Otro de los lanzamientos de esta semana fue protagonizado por los dirigentes del Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie, que junto a otras organizaciones sociales, presentaron el partido ‘La Patria de los Comunes’, un nuevo espacio dentro del Frente de Todos que buscará hacer pie a nivel nacional para “mejorar la política, defender los intereses de los que menos tienen" y "resolver los problemas de la pobreza”.



“Lo más importante es que hemos nacido, tenemos nombre, existimos, hemos caminado un largo camino en los territorios y vamos consolidando un espacio político que expresa a gran parte de las organizaciones sociales de la Argentina", afirmó Emilio Pérsico, responsable a nivel nacional del Movimiento Evita.



Sin un lanzamiento explícito ni declaraciones públicas que adelanten una confirmación sobre sus aspiraciones, uno de los que intensificó esta semana sus reuniones partidarias y con los vecinos es el ministro de Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro, quien visitó el municipio bonaerense de La Matanza, junto a la vicegobernadora Verónica Magario y el intendente Fernando Espinoza.



En su raid, De Pedro también fue al distrito de San Fernando, donde participó de una reunión con militantes en el Ateneo Néstor Kirchner mientras que este sábado asistirá al plenario de juventud de La Cámpora la de ciudad de Buenos Aires.



Mientras tanto, en el kirchnerismo comienzan a planear un nuevo encuentro para el sábado 11 de marzo, cuando se cumplan 50 años de la victoria electoral de Héctor Cámpora, que representó el regreso del peronismo al gobierno tras 18 años de proscripción.



En un acto en el municipio de Avellaneda se intentará dar otro mensaje de apoyo a Cristina Fernández de Kirchner en el marco de un operativo clamor hacia su candidatura presidencial y en rechazo a su "proscripción" por su situación judicial.