Omar De Marchi criticó al radicalismo y se mostró cercano a Matías Stevanato tras el escándalo del HCD en Maipú

En épocas de rosca, definiciones de frentes e internas furiosas, cualquier gesto puede considerarse un guiño en el marco del furioso rally electoral que tendrá Mendoza en 2023, con un tercio de los departamentos que desdoblaron sus elecciones del calendario provincial y la posibilidad de ir hasta 7 veces a las urnas si es que hay ballotage nacional. Y mientras las especulaciones abundan, Omar De Marchi sorprendió con dos tuits donde criticó con dureza al radicalismo, que se quedó con la presidencia del Honorable Concejo Deliberante del departamento, algo que fue considerado un "golpe bajo" por el peronismo maipucino.

En la misma semana en la que Omar De Marchi, diputado nacional y referente del PRO local, reconociera que existe la posibilidad de crear un nuevo frente electoral en la provincia que compita eventualmente contra Cambia Mendoza y a días de que el partido liderado por Álvaro Martínez diese "libertad de acción" a los dirigentes de los siete departamentos que adelantan elecciones y el 30 de abril tienen PASO, la banca a Matías Stevanato no pasó inadvertida.

"Hay costumbres arraigadas que merecen respeto", se despachó en el primero de sus tuits, que luego continuó: "El Presidente del Concejo Deliberante es línea sucesoria del Intendente y reemplazo frente a ausencias transitorias".

"No me gusta lo que pasó en Maipú ayer. Eso no se hace. El camino nunca es la prepotencia del número. Nunca", aseguró Omar De Marchi, que se mostró cercano al municipio comandado por Matías Stevanato. La idea de que ambos sean parte de un frente es algo que incomoda tanto a la UCR como al PJ. El diálogo entre ambos ha existido y el intendente de Maipú es el dirigente peronista más "cercano" al exintendente de Luján.

Tanto @MatiasStevanato como @MauriPintiClop son buenas personas. No ayuda el arrebato de apropiarse de un lugar sin acuerdos.

Romper puentes entre Intendencia y HCD no le sirve al maipucino



Se instala en Mendoza una tendencia extraña al respeto institucional y las buenas formas — Omar De Marchi (@omardemarchi) February 24, 2023

El precandidato a gobernador en Mendoza aseguró que tanto Matías Stevanato como Mauricio Pinti, el radical que ahora es el nuevo presidente del Concejo Deliberante del departamento de Maipú, "son buenas personas". Y finalizó con una fuerte crítica a la Unión Cívica Radical: "No ayuda el arrebato de apropiarse de un lugar sin acuerdos. Romper puentes entre Intendencia y HCD no le sirve al maipucino Se instala en Mendoza una tendencia extraña al respeto institucional y las buenas formas".

Matías Stevanato.

Lo que ocurrió este jueves en Maipú fue un quiebre institucional. En horas de la tarde, el radicalismo salió a celebrar que el concejal Mauricio Pinti fue electo presidente del Concejo Deliberante gracias a que Cambia Mendoza tiene 7 ediles contra los 5 del PJ. La jugada despertó graves acusaciones en el peronismo, desde donde acusan a la UCR de romper un código no escrito pero además de aprovechar que el intendente Matías Stevanato estaba enfocado en resolver una situación personal por la internación de su hija.

Lo que ocurre es que el presidente del Concejo Deliberante es quien se hace cargo de la intendencia cuando el jefe comunal está de licencia. Es decir, si Stevanato se ausenta, quien queda al mando del departamento es el radical Mauricio Pinti.

"Lo que nosotros consideramos es que la sucesión de mando le corresponde al partido que gobierna. No es algo que está escrito, pero es un código que históricamente se ha respetado. El radicalismo en Maipú ayer rompió el código solo para tener un cargo", disparó la subsecretaria de Gobierno de Maipú, Gina Colombo.