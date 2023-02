Horacio Rodríguez Larreta: "No hay posibilidad de acuerdo con un gobierno que liberó presos"

El precandidato a presidente y actual jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, está totalmente lanzado en campaña. Este jueves se acercó al partido de Tres de Febrero y brindó una conferencia de prensa.

"Mi decisión de ser candidato no cambia por la presencia de otros candidatos, sea Macri o sea otra persona", dijo Horacio Rodríguez Larreta.

EN VIVO | Ser protagonista y liderar una generación. https://t.co/jewuddyihN — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) February 23, 2023

"No veo posibilidad de ponerme de acuerdo y lograr algo con el kirchnerismo. No hay posibilidad de acuerdo con un gobierno que liberó a los presos, cerró las escuelas y solo es socio de Venezuela y Cuba", disparó.

Y agregó: "Sin paz no hay futuro. Vamos a llevar al ejército a las fronteras para que Gendarmería pueda actuar en lugares conflictivos como Rosario".

"Si no terminamos con las divisiones y las peleas, no vamos a salir del pozo. No va más eso de la grieta", siguió.

Noticia en desarrollo...