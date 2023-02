El posible encuentro entre Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner en las elecciones presidenciales

Arrancó la campaña para llegar a Casa Rosada. No hay Carnaval que logre matizar las postales del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, junto al gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales. Tampoco se puede disimular su paso por la provincia de Córdoba buscando la foto de unidad con los legisladores nacionales Luis Juez y Rodrigo de Loredo en una interna no resuelta dentro de Juntos por el Cambio.

Larreta lanzará su candidatura presidencial formalmente el próximo jueves por redes sociales. Se activa una dinámica propia de la campaña electoral que muchos imaginaban para principios de mayo. Todo se ha adelantado. Vale la pena decir que la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, tampoco depone su actitud de ser candidata presidencial. Está tejiendo acuerdos en el interior. Nombró a Emilio Monzó y a Sebastián García de Luca como sus operadores para el armado electoral en provincia de Buenos Aires y en el resto del país también. La exministra de Seguridad está buscando dirimir el liderazgo pos-Macri con Horacio Rodríguez Larreta.

La exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, tampoco se baja de la campaña presidencial. De hecho, dice con seguridad que quiere ser presidente. La diputada inaugurará un local partidario en Retiro el mismo día en el que Larreta lanza por redes su candidatura presidencial. Vidal que dice de todas formas que en una fórmula con Macri no va. "No repito", dice.

El expresidente Mauricio Macri.

La definición de Macri es lo que se espera bajo este contexto. Viaja al exterior, tiene temáticas de la FIFA y prometió alguna definición a fines de marzo. Entiende que el tiempo juega a su favor y que su figura se agiganta en el desgaste del Gobierno. Quiere quedarse como el gran elector y no define respaldos explícitos.

La única vez que hubo unas elecciones PASO en el PRO fue para dirimir quién era su sucesor en la ciudad. La encabezaron Rodríguez Larreta y Gabriela Michetti. En esa interna, Macri se jugó por Larreta un mes antes. Desbalanceó la interna y ella terminó siendo la vicepresidenta. ¿Hará algo parecido en esta interna? ¿Jugará él? ¿Sentirá que hay un segundo tiempo posible?

Todo es parte del misterio en una carrera electoral que tiene como gran enigma a la oposición. De todas maneras, no tiene sólo esa duda. El radicalismo debe definir si va a tener un candidato propio. Manes dice "quiero ser presidente" y mide 6% en todas las encuestas. Tiene capital político. Veremos si está con chances de armar.

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, junto al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Gerardo Morales dice que va a lanzar su candidatura presidencial. Se ha mostrado en reiteradas ocasiones con Larreta dando señales de fórmula cruzada. En el medio, Lousteau descartó un proyecto nacional y Cornejo terminó en Mendoza. Será el candidato al gobernador para apaciguar la polémica de Omar de Marchi que quiere ir igual.

En ese escenario, el Frente de Todos también dirime cuestiones. Lo actual no funcionó y no tiene futuro la combinación Alberto- Cristina. El operativo clamor comenzó en Calafate estando la vicepresidenta recluida con los suyos. Las pintadas lo dicen. Las redes en su cumpleaños, con el hashtag "Cristina cumple", dan cuenta de una idea fuerte: hay un sector importante que se siente sin margen de juego electoral si Cristina Fernández de Kirchner no se presenta.

Corre el empuje a esa decisión que no tomó pero tampoco da señales inequívocas. La frase de "no voy a ser candidata" quedó en el tiempo. La política es dinámica. Implica sorpresas. Lo que ayer era hoy ya no es. En ese contexto, se acomodó el Frente de Todos. De hecho, Cristina le minó la mesa electoral al presidente en la sede el PJ la semana pasada. Hubo más emisarios de Cristina que de cualquier otro.

El ministro del interior, Eduardo de Pedro, sigue pintando "Wado presidente". Juan Manzur no descarta si hay un triunfo electoral contundente en Tucumán el 14 de mayo lanzarse el día después. Efectivamente, Massa es el candidato de muchos dentro del peronismo; tiene un respaldo explícito en la gestión económica de Cristina aunque esté haciendo un ajuste en línea con el fondo. En el medio aparece Alberto Fernández que cree poder ser reelecto.

La carrera hacia Casa Rosada empezó en el Frente de Todos y en Juntos por el Cambio.