Xumek cargó contra Suarez, Cornejo y Félix por su destrato a los mapuches

La agrupación de derechos humanos Xumek salió al cruce de Rodolfo Suarez, Alfredo Cornejo y Emir Félix por sus expresiones respecto a las resoluciones del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas que reconocen la posesión de más de 20 mil hectáreas a comunidades mapuches de El Sosneado y Los Molles. "Desde Xumek manifestamos no sólo nuestro más enérgico repudio a los dichos del funcionariado político que crean noticias falsas en complicidad con los medios masivos de comunicación sino también nuestra más profunda preocupación por los discursos de odio hacia la comunidad mapuche que con esto han exacerbado", señala el comunicado.

"Nos resulta alarmante la ignorancia con la que se han pronunciado sobre el tema el gobernador Rodolfo Suarez, el senador nacional por Mendoza Alfredo Cornejo y los intendentes Juan Manuel Ojeda (Malargüe) y Emir Félix (San Rafael), entre otros", advierten desde la agrupación en referencia a las repercusiones por la decisión del INAI de reconocer la posesión de territorio a los integrantes del Lof Suyai Levfv y Lof El Sosneado.

Los dirigentes han puesto en duda el origen mapuche de los integrantes de esas comunidades y denuncian "avivadas" para utilizar la ley 26.160 con el objetivo de quedarse con territorios de particulares. "Desde 1992 en Argentina es ley de carácter vinculante el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece el derecho a la autoidentificación de las personas indígenas. La identidad tiene que ver con el desarrollo de la cultura, la filosofía de vida, el entendimiento de la persona con respecto al pueblo, la historicidad, sus ancestros, entre otros factores. Por lo tanto, el Estado no puede exigir a nadie ningún tipo de demostración de su pertenencia a determinado pueblo indígena", aseveran desde Xumek en relación a los pedidos que hicieron el gobernador y el intendente de San Rafael para constatar el origen mapuche de esas comunidades.

"El hecho de que esa identidad sea cuestionada por funcionarios estatales y por los medios de comunicación es una irresponsabilidad política y simbólica que devienen discursos profundamente discriminatorios y racistas", aseveran.

"Consideramos que tanto la función pública como los medios de comunicación hegemónicos están propagando discursos de odio, ya que entendemos a estos como aquellos pronunciados en la esfera pública que promueven, incitan o legitiman la discriminación, la deshumanización y/o la violencia hacia una persona o un grupo de personas en función de la pertenencia de las mismas a un grupo religioso, étnico, nacional, político, racial, de género o cualquier otra identidad social", finalizan.

Posiciones jurídicas opuestas

Paralelamente, juristas sostienen que las resoluciones del INAI no se ajustan a derecho. El abogado Carlos Aguinaga, exlegislador del Partido Demócrata, explicó en las redes sociales por qué motivos entiende que los actos administrativos del INAI no encuadran con lo que dispone la ley 26.160.

"El INAI Instituto Nacional de Asuntos Indígenas otorgó la posesión de tierras (21.500 Has.) a supuestas comunidades originarias en Malargüe y San Rafael, Mendoza. (...)La ley 26.160 parece no abarcar a los beneficiarios de las resoluciones: 1) no tienen personería (art. 1); 2) no probaron fehacientemente la posesión de las tierras de manera actual, tradicional, pública (art. 2); 3) no intervino Mendoza ni San Rafael ni Malargüe (art. 3)", esgrime Aguinaga.

"Más allá del formalismo del art. 1, lo más contundente es que los beneficiarios de las resoluciones del INAI no son poseedores de las tierras. Hay fallos judiciales en los que se rechazan sus posiciones jurídicas. Es decir, han perdido en la justicia", agrega el abogado y recuerda los dos fallos que le niegan la posesión a las distintas comunidades.

"El INAI otorga derechos mediante un acto administrativo, a quienes han perdido ante la justicia y no han podido demostrar la existencia de esos mismos derechos, que son los que la ley 26.160 busca proteger. ¿Habrán actuado fuera de la ley?", se pregunta.