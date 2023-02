Sindicalistas de Anses escrachan a legisladores de la oposición por no tratar la moratoria previsional

En enero, la titular de la Anses, Fernanda Raverta, acuso a los diputados de la oposición de ser los responsables de que 800 mil personas no puedan acceder a su jubilación.

En aquella oportunidad, la funcionaria dijo “La Ley de Pago de Deuda Previsional estaba para tratarse en diciembre y los diputados de Juntos por el Cambio y de la oposición decidieron no ir a trabajar, no sentarse en sus bancas y nos quedamos sin Ley”. Asimismo, pidió que en las sesiones extraordinarias convocadas por el presidente se trate la moratoria previsional impulsada por el oficialismo.

Como si fuese una operación coordinada, hace unos días aparecieron carteles en las sedes del Anses con las caras y los nombres de los diputados de los bloques opositores que no trataron la reforma previsional impulsada por el Frente de Todos. El escrache a cargo del sindicato Secasfpi -nuclea a los trabajadores de la ANSES- fue en todo el país.

En cada una de las provincias, los carteles tienen los nombres de los legisladores de la oposición que representan a esas provincias y no dieron quórum para tratar el proyecto impulsado desde el Frente de Todos.

MDZ habló con diputados de los bloques opositores que fueron escrachados y coincidieron en remarcar que es un acto fascista que marca la intolerancia del kirchnerismo y del Frente de Todos hacia aquel que piensa distinto. Además, pidieron que especifiquen de donde van a salir los fondos que financien el proyecto de Plan de Pago de la Deuda Previsional.

La Diputada de la Coalición Cívica por la provincia de Buenos Aires, Marcela Campagnoli dijo a MDZ que los afiches que aparecieron en las sedes de la Anses “es la política que tiene el kirchnerismo de escrachar al que piensa distinto o al que pide reglas de juego o al que pide que expliquen de donde van a salir los fondos. Todos queremos que aquellas personas que no pudieron cumplir sus años de aporte puedan jubilarse y tener una jubilación. Lo que creemos es que no puede salir del mismo lugar de donde salen las jubilaciones de quienes aportaron toda su vida”.

“Queremos que nos digan cual va a ser la fuente de financiamiento, donde van a recortar o como van a financiar esta nueva moratoria. Ese es el motivo por el cual el oficialismo no consiguió los acuerdos necesarios o ampliar la agenda para que se diriman en las sesiones los proyectos de la oposición. Solamente quieren imponer una agenda legislativa que tiene que ver con la impunidad, con los atropellos a la Corte, con crear universidades nuevas cuando ya hay cincuenta y cinco nuevas. Es hora que el oficialismo y la dirigencia opositora dialoguen para construir una agenda que tenga que ver con los problemas de la gente; por eso no hemos dado quorum en las distintas sesiones que se han convocado para tratar los temas que quiere imponer el kirchnerismo”, afirmo Campagnoli.

Por su parte Miguel Bazze, diputado nacional del radicalismo, resaltó que el escrache es algo más de la irresponsabilidad del kirchnerismo y agrego que “la moratoria previsional que impulsan es un proyecto absolutamente irresponsable. No se puede actuar irresponsablemente cargándole a la caja de Anses una situación en la que se hace cada vez más difícil sostenerlo desde el punto de vista presupuestario; en todo caso si hay que buscar soluciones por fuera de los recursos de la Anses. Deberían decir de donde Anses va a tener los recursos para hacerse cargo de esas nuevas jubilaciones".

El diputado radical sostuvo que el kirchnerismo necesita instalar una confrontación con la oposición. “Está absolutamente vinculado con la cuestión electoral, por eso ponen en marcha esta campaña contra los diputados de la oposición. La verdad que el kirchnerismo pretende trasladar culpas a la oposición, cuando son los únicos responsables de no poder resolver la situación económica y el empobrecimiento de la población”.

Carolina Piparo, diputada del bloque La Libertad Avanza, dijo a MDZ: “Nada que pueda sorprender del kirchnerismo, pretenden imponer cambios a libro cerrado y sin debate, como no tienen mayoría recurren al escrache para presionar, pero al menos yo no me voy a dejar tironear por estos manejos mamarrachos”.

Desde el PRO, el diputado nacional Alejandro Finocchiaro afirmó que “la esencia del sistema democrático contiene la posibilidad de que cada uno pueda pensar, expresarse y actuar de acuerdo a su parecer frente a los temas que va proponiendo la coyuntura. Eso, por supuesto, también vale para los legisladores que, como en este tema, estamos obligados a evaluar más allá de la necesidad de un segmento y debemos considerar la perspectiva completa".

“Este intento de escrache no es más que una práctica fascista. Son presiones que nada tienen que ver con la dinámica deseable de las instituciones”, remarco Finocchiaro.

En tanto Danya Tavela, del bloque Evolución Radical, sentenció: “El escrache y el apriete no contribuyen al debate y el ejercicio democrático. Desde nuestro bloque trabajamos en un dictamen de minoría para avanzar con la moratoria previsional, pero lamentablemente el oficialismo decidió paralizar el Congreso con su avanzada contra la Corte".

MDZ habló, además, con asesores del diputado nacional del bloque Identidad Bonaerense e integrante del Interbloque Federal, Florencio Randazzo. Desde el entorno del exministro afirmaron que los legisladores de interbloque estaban debatiendo qué posición iban a tomar sobre la moratoria previsional impulsada por el oficialismo. Sostuvieron que el escrache del gremio de los trabajadores de Anses “atenta en contra de cualquier diálogo constructivo y productivo”.

Los legisladores coinciden en que es un tema sensible al que hay que encontrarle una solución, que no es desfinanciar la Anses poniendo en riesgo a los futuros jubilados.