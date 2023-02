El macrismo descarta a Javier Milei y se acerca a José Luis Espert

El precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el macrismo, Diego Santilli, afirmó hoy que "tiene puntos de concordancia con algunos liberales, como el diputado José Luis Espert" (Avanza Libertad) al tiempo que descartó sumar a Javier Milei (La Libertad Avanza) a Juntos por el Cambio.

"Me pareció oportuno confirmar que voy a ser candidato a gobernador. El competir dentro Juntos con otros es un desafío", dijo el diputado del PRO por la provincia de Buenos Aires en declaraciones formuladas esta mañana a Radio 10. Santilli lanzó ayer a través de las redes sociales su precandidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires en representación del macrismo y Juntos por el Cambio (JxC) para las elecciones de este año.

"Sí, #FaltaMenos para empezar a resolver los problemas que te complican la vida todos los días. Por eso quiero ser Gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Voy a seguir trabajando para que puedas vivir mejor de una vez por todas. Falta menos y te pido que me acompañes", publicó Santilli en su cuenta de Twitter, en un mensaje que acompañó con una placa roja que simula el icónico estilo del canal Crónica TV.

En sus declaraciones de hoy, Santilli se expresó sobre la posibilidad de competir dentro de la coalición con el diputado nacional por La Libertad Avanza, Javier Milei, e indicó que éste "no quiere saber nada con Juntos por el Cambio". "No podemos sumar a quién no quiera sumarse. Para ser presidente, gobernador o intendente tenes que ganarle a todos, la sociedad es la que tiene que decidir. Sí tengo puntos de concordancias con algunos de los liberales como José Luis Espert", aseguró.

En ese sentido, aseguró que le hubiese gustado que el diputado de Avanza Libertad "compitiera en la interna del 2021" pero reconoció que hoy "no hay un diálogo en esa línea". "Me gusta el Espert economista, cuándo dice 'bala todo el tiempo' me da un poco fuerte, pero la gente en la calle tiene miedo, no puede estar a las 4 de la madrugada esperando el colectivo", concluyó.

Se refirió así a los reiterados pedidos de "mano dura" y de "meter bala" a dirigentes sociales y delincuentes que Espert realiza habitualmente a través de sus redes sociales, y que le valió esta semana una denuncia judicial presentada por el Partido Obrero por los delitos de "amenazas" e "instigación pública" contra el dirigente social de ese espacio, Eduardo Belliboni.