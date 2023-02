Grave acusación de la diputada cartonera contra la Policía bonaerense

La diputada del Frente Patria Grande Natalia Zaracho fue detenida ayer en la ciudad de Lanús por "intentar frenar una brutal paliza policial a un chico de 14 años", según su versión de los hechos.



La dirigente cartonera contó que "el menor de edad se encontraba reducido en el suelo mientras los policías le pateaban la cara". Zaracho relata que intervino para pedir que detengan la golpiza y que lo lleven detenido pero la situación migró hacia otra contienda.

Nunca no voy a intervenir si veo que la policía le pega patadas en la cabeza a un pibe de 14 años. Pasamos un momento muy feo pero lo haría devuelta por cualquier pibe del barrio. pic.twitter.com/gvtPHTvSzT — Natalia Zaracho (@Naty_Zaracho) February 16, 2023

La respuesta policial fue "empujarla al piso y llevarla detenida", según contó. Ella alegó a que era diputada y que era ilegal detenerla. Los policías en principio no le creyeron. Fue recién horas después de detenerla que lo comprobaron y la liberaron.

"Veníamos con el auto y vimos que le estaban pegando a un pibe que ya lo tenían en el piso. Estaba re drogado y te dabas cuenta de que era menor de edad. Lo tenían apresado cuando vi que un policía grandote le pegó una patada en la cara. Me bajé del auto, me metí y me tiraron al piso", detalló Zaracho en Twitter.



"El pibe me decía que no lo deje y ahí fue que me esposaron y me llevaron. Me tuvieron media hora en el coche. Los policías pedían que me suban el vidrio. Igualmente, lo haría de vuelta por cualquier pibe del barrio. Esto pasa siempre", sentenció la legisladora.



Desde el Frente Patria Grande destacaron: "Repudiamos el accionar ilegal de la policía de Lanús y la brutalidad con los pibes de los barrios. En democracia esto no puede pasar más".

La otra versión de los hechos

Diego Kravetz, jefe de Gabinete y responsable del área de Seguridad de Lanús, respondió a un tuit en el que Juan Grabois defendía a la diputada y dijo: "Te aclaro algo: los fueros no la habilitan a agarrar a trompadas a los agentes que estaban tratando de detener al conductor de una moto robada".

Te aclaro algo: los fueros no la habilitan a agarrar a trompadas a los agentes que estaban tratando de detener al conductor de una moto robada. https://t.co/p9mx4V35ge — Diego Kravetz (@diegokravetz) February 15, 2023

Al mismo tiempo, completó: "Debería tener respeto por la autoridad como cualquier ciudadano. Además, y en lugar de ayudar al delincuente, tendrían que pensar en las familias de Lanús que son víctimas de delitos".