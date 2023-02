El sorpresivo candidato a presidente que ya tiene su fecha de lanzamiento

"Patria de los Comunes" es el partido político que creó el Movimiento Evita, que integrará también Somos Barrios de Pie, y que será el instrumento que utilizarán los movimientos sociales vinculados al oficialismo para meter cuchara en las listas del Frente de Todos y "oxigenar la representación" en algunos distritos de la provincia de Buenos Aires.

El lanzamiento del flamante partido será el 17 de marzo durante un acto en el estadio "Nuevo Gasómetro" de San Lorenzo de Almagro, donde se proclamará a Emilio Pérsico (Movimiento Evita) como presidente y a Daniel Menéndez (Somos Barrios de Pie) como vice.

Ambos son funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social desde el minuto uno del Gobierno de Alberto Fernández.

El primero es secretario de Economía Social, mientras que el segundo es subsecretario de Políticas de Integración y Formación.

Las dos áreas forman parte del organigrama del Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Victoria Tolosa Paz.

En declaraciones a Noticias Argentinas, Menéndez reveló que la integración al Partido de los Comunes, que tiene como columna vertebral al Movimiento Evita, se definió el fin de semana pasado en la mesa nacional de Somos Barrios de Pie, "con el objetivo de fortalecer el Frente de Todos y oxigenar un poco las representaciones de los distritos y los territorios desde los movimientos populares".

Emilio Pérsico.

El dirigente social destacó la importancia de que al cumplirse 40 años de democracia se impulse un nuevo partido político como instancia de participación y de valorización de los sectores populares".

"Tiene la misión de ampliar la participación a sectores que vienen de la militancia social y popular para canalizar la renovación y oxigenación en algunos territorios", amplió en diálogo con NA el coordinador nacional de Somos Barrios de Pie, quien es propuesto como precandidato a intendente de Tres de Febrero, municipio actualmente gobernado por Diego Valenzuela (Juntos por el Cambio).

No es el único dirigente de los movimientos sociales que se intenta posicionar como candidato a jefe comunal a partir de la puesta en marcha de Patria de los Comunes. Lo mismo se pretende realizar con Leonardo Grosso en San Martín y con Patricia Cubría en el populoso e influyente distrito de La Matanza.

Histórica militante del Movimiento Evita y pareja de Pérsico (secretario general de la agrupación), Cubría tiene un difícil desafío, aunque se tiene mucha confianza: desplazar a un barón como Fernando Espinoza, quien acusa fatiga en la gestión, salpicado por denuncias de violencia sexual y de corrupción.

También alientan las chances de los dirigentes del Movimiento Evita Agustín Balladares en Lanús y Martín Poustis en el Partido de la Costa.

Otra candidatura que los movimientos sociales oficialistas auspiciarán bajo el paraguas de "Patria de los Comunes" es la de Natalia Souto (Somos Barrios de Pie) en el municipio de Vicente López, un territorio prácticamente inexpugnable por la hegemonía que allí ejerce el PRO desde el 2011.

Con esta jugada de lanzar al ruedo un partido propio, el Movimiento Evita toma distancia del Partido Justicialista, al que se había incorporado en 2007 de la mano de Néstor Kirchner. Este paso al costado se da justo cuando desde el Gobierno decidieron hacerse eco del reclamo del kirchnerismo para empezar a delinear el armado de la campaña y de la estrategia electoral en una "mesa política" de coordinación.

En principio, en representación de los movimientos sociales solamente el secretario general de la UTEP, Esteban "Gringo" Castro, participará de la primera reunión de esa mesa este jueves en la sede nacional del PJ, en Matheu 130.

Por el momento, el Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie no se pronunciaron por ningún candidato presidencial en particular entre los nombres que están dando vueltas. Si bien fueron firmes aliados de Alberto Fernández, a quien blindaron de los ataques del kirchnerismo en los momentos de mayor hostilidad, preferirían que el presidente no vaya por la reelección. No obstante, si en unas eventuales PASO del Frente de Todos apareciera un precandidato del sector de Cristina Kirchner, no dudarían en brindarle su apoyo al jefe de Estado en la interna.

Los principales dirigentes del Movimiento Evita como Emilio Pérsico, Fernando "Chino" Navarro y Gildo Onorato ya están trabajando para que el partido "Patria de los Comunes" tenga reconocimiento legal y personería para competir en las próximas elecciones. La intención en todos los distritos es siempre ir por dentro del Frente de Todos, pero por si acaso le bloquean la posibilidad de jugar en las PASO, no quieren dejar prenda suelta y por eso buscan tener una estructura que les permita disputar en todos los territorios con sello propio.

La puja interna será con La Cámpora, los caciques del peronismo más tradicional y el Frente Patria Grande de Juan Grabois.