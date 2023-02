De qué habló Javier Milei con Jair Bolsonaro en la reunión que mantuvieron este miércoles

Javier Milei, líder de La Libertad Avanza, tendió lazos con el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Fue a través de una videollamada y charlaron sobre el avance del socialismo en el continente. La coalición liberal, por otro lado, anunció una nueva alianza. Se trata de Unión Celeste y Blanco, partido que tuvo como referente al exdiputado nacional Francisco de Narváez.



Corre la voz de que Bolsonaro se mostró muy preocupado con la situación argentina. Desde su residencia en Florida, Estados Unidos, criticó las medidas económicas, la vertical constante de la inflación y los índices de pobreza de Argentina.

Milei explicó que se pusieron de acuerdo en dar la batalla contra el socialismo sobre "la base de los valores de Dios, patria, familia y libertad". "También coincidimos en la necesidad de ir hacia una agenda de mayor libertad comercial, por lo que es fundamental unir fuerzas para luchar contra el socialismo", amplió.

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

El exmandatario brasileño afirmó que quiere volver a su país para imponer la agenda liberal y batallar contra el oficialismo. "El movimiento de derecha está vivo y seguiremos adelante", le dijo Bolsonaro a The Wall Street Journal.



El economista argentino comentó su análisis político internacional: "La izquierda ha sido muy exitosa en su plan que impulsó el Foro de San Pablo, hoy Grupo de Puebla, que es la idea de la Unión Soviética latinoamericana. Todos empezamos a recorrer el camino de Cuba. Antes decían que Venezuela no iba a ser Cuba, y ahora dicen Argentina no va a ser Venezuela, mientras que en Chile sostienen: 'Chile no va a ser Argentina'".



Por otra parte, Milei lo felicitó por su trabajo en la parte económica en un contexto mundial "muy complicado". "Lo felicité no solo por la elección de su ministro de Economía, si no también por haberlo sostenido y los logros alcanzados", relató el candidato liberal.

Unión Celeste y Blanco: la nueva alianza de Javier Milei

El armador nacional de Milei, Carlos Kikuchi, anunció un nuevo acuerdo electoral: Unión Celeste y Blanco. Fue el aparato que tuvo a Francisco de Narváez como referente entre 2007 y 2015.



"Con alegría le damos la bienvenida a nuestro espacio al Partido Nacional Unión Celeste y Blanco. Agradecemos a sus autoridades la confianza y el apoyo a la candidatura de Javier Milei", comentó Kikuchi.

UCyB esta legalmente constituido en cinco provincias, por lo que tiene personería nacional. Su actual Secretario General es Rafael de Francesco. En 2009, dicho partido derrotó a Néstor Kirchner, Daniel Scioli y Sergio Massa en las elecciones de medio término.



Es el segundo partido nacional que le da sustento jurídico a la candidatura del Milei. A mediados del 2022, fue el Partido Demócrata quien manifestó su respaldo. Se suman partidos provinciales y distritales.

La Libertad Avanza por otro lado, lanzó un comunicado oficial sobre las denuncias de la expresidenta juvenil, Mila Zurbriggen.

"Sobre las recientes denuncias vertidas por algunos militantes ávidos de cargos y beneficios económicos, La Libertad Avanza quiere dejar en claro que agradecemos se hayan retirado del espacio, ya que no queremos tener nada que ver con ninguna persona que crea que este movimiento es una agencia de colocación del Estado", comienza explicando la coalición liberal.



"Los integrantes de la Libertad Avanza asumimos el desafío de transformar para siempre este país que hace cien años está sometido por una clase política que entiende el ejercicio de la política como el acto de repartirse un botín entre militantes y amigos. Nosotros venimos a romper con esa lógica", agrega.

COMUNICADO OFICIAL



"Le queremos decir a quienes salieron a difamar a distintas referentes mujeres de nuestro espacio, y a todos aquellos que quieran acercarse en búsqueda de fama, cargos, notoriedad, dinero o cualquier otro interés espurio que no los queremos, no los aceptamos y no nos preocupan sus mentiras infundadas", continúa.

"Sabemos que nos van a atacar. Sabemos que van a intentar difamarnos. Es el precio que debemos pagar para transformar la Argentina. A quienes dan voz a este tipo de denuncias infundadas en vez de investigar los hechos, queremos recordarles que la inflación mensual fue del 6%, llegando al 100% de inflación anual, y que una oficial de Policía fue brutalmente asesinada por culpa de la falta de apoyo político que tienen nuestras fuerzas de seguridad. Tengan un poco de dignidad", sentencia.