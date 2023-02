"Cristina presidenta": el pedido expreso de los camporistas a Máximo Kirchner

La mesa política que se reunirá este jueves para analizar la estrategia a seguir, los planes económicos y las políticas sociales que tendrán que seguir en el Frente de Todos para aspirar a tener una mínima chance de retener el Gobierno nacional nace atravesada por el debate si hay PASO o no dentro del propio oficialismo, si Alberto Fernández decide ir por su reelección o elige a un sucesor o si, directamente, el cristinismo camporista impone la lógica de lista única.

“La interna fortalece y expande. Fijate lo bien que le hace a Juntos por el Cambio cuando va a una PASO. Salen fortalecidos y con más votos”, reflexionó hoy Leo Grosso, diputado nacional del Movimiento Evita quien tendrá su representante en la mesa nacional de discusión política a través de Emilio Pérsico.

Grosso pretende llegar a las PASO en General San Martín y competir contra el delegado de Gabriel Katopodis en el municipio, el intendente interino Fernando Moreira. Los aliados del legislador, militantes del Movimiento Evita, también pretenden disputarle a otro intendente oficialista, el matancero Fernando Espinosa, a través de Patricia Cubría, esposa de Pérsico.

“El presidente no puede decir que no se presentará hoy. Sabe que si lo dice, ni el café le llevarán. Hoy ya le cuesta bastante”, reflexionó un intendente oficialista mientras miraba, absorto, al periodista Paulino Rodrígues hacer señas con sus manos indicando el índice de inflación, clavado en los 6 puntos.

Para este jefe comunal, quien ha venido participando en todos los encuentros importantes organizados en Merlo, sin el presidente de la Nación, y luego con Alberto Fernández y el gobernador, en Olivos, el jefe de Estado viene planteando abiertamente la idea de las PASO y admite que no está solo en esta discusión, que pone los pelos de punta al kirchnerismo camporista que cree que eso determinará una “pelea total”.

Otro que ya avisó que no quiere saber nada con una PASO es el gobernador Axel Kicillof, quien ya dejó claro que no pretende ser candidato presidencial. No las considera saludables para el Frente de Todos y dice tener muy presente lo que sucedió luego de la pelea entre Aníbal Fernández y Julián Domínguez. “Estuvimos durmiendo afuera cuatro años”, simplifica simpáticamente.

Si bien dice públicamente que no será candidato presidencial, y también lo expresó en las reuniones cerradas con Kicillof, intendentes y el presidente Fernández, nadie piensa que Sergio Massa no se presentará si alguna mínima condición le aparece favorable. Es el candidato del “establishment” dentro del oficialismo y el más “lógico” según describieron dos ministros nacionales en más de un encuentro con sus dirigentes más cercanos.

Sin embargo, su presencia provoca algo de ruido en el interior de uno de los espacios que lo está apoyando. En el último encuentro de Ensenada, donde Mario Secco suele actuar de anfitrión para contener a los cristinistas puros, el hijo de los dos presidentes tuvo que escuchar varios reproches ante el posible apoyo de ese sector a Massa como candidato presidencial.

Casi sin discusión, “hasta de manera espontánea”, relató uno de los presentes, surgió la consigna Cristina presidenta. “Es la que más mide. Le gana por lejos a cualquiera de nuestro espacio”, razonaron.

Luego, Máximo Kirchner se explayó en una consideración más amplia en la que él no le ponía el bozal a nadie para que apoyaran a quien creían conveniente y que marcaba la continuidad del proyecto creado por su padre pero radicalizado por su madre.

“No es cuestión de que nos represente o no nuestro ministro de Economía. Lo elegimos a Alberto, ¿por qué no intentar con Sergio? Lo nuestro es mucho más concreto. Cristina es un proyecto y un plan. Listo. Y es el que la gente nos está pidiendo”, agregó la misma fuente.

Si es así, es muy poco probable que haya otro candidato y la pretendida “PASO” impulsada por el presidente de la Nación quedará en la nada, como tantas otras cosas. Ni Daniel Scioli tendrá lugar. Sus allegados dicen que todo lo habla con ella, pero si la vice se presenta, él no lo hará. Continuará…