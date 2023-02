Javier Milei dejó pagando a Martín Lousteau en un estudio de televisión

El diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei, le negó el saludo al diputado nacional de la UCR, Martín Lousteau, en el estudio de televisión de La Nación+.

El dirigente radical estaba participando del pase de los periodistas Jonatan Viale y Eduardo Feinmann.

El economista liberal esperaba para entrar al programa que seguía y miraba de reojo al precandidato a jefe de Gobierno porteño. Al salir, Lousteau se acercó a saludar a Milei y la mano siguió de largo encontrándose con un puño.

Lousteau le preguntó: "¿Vos no das la mano? ¿Es por higiene o por cábala?". Milei le respondió: "No te doy la mano porque no te lo mereces". El radical salió del estudio gritando "pero andá sorete".