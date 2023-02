A raíz de la promesa de exilio, Javier Milei le respondió a Elisa Carrió

La líder de Coalición Cívica, Elisa 'Lilita' Carrió, se lanzó como precandidata presidencial por su frente dentro de Juntos por el Cambio. La abogada, en un reportaje con Infobae, aclaró porqué se postulaba y analizó el escenario político actual. La exdiputada nacional habló del fenómeno del diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei, y reveló que se exiliaría si este llegara al Poder Ejecutivo.

"La verdad es que hay que dejar que Milei suba y que baje. Y si no baja, esta sociedad se enfrentará a ser gobernada por Milei. Ahí sí, yo no sé si no decido exiliarme", respondió Carrió al primer paneo del periodista. Cuando este último repreguntó, la líder de Coalición Cívica expresó: "Sí. Si Milei llega a ser presidente yo posiblemente me exilie, por una tranquilidad mental. Porque ahí yo ya dejaría de ser responsable por la Nación ¿te das cuenta?".

La líder de la primera oposición luego afirmó su precandidatura presidencial: "Tengo derecho a ser candidata. No creo en decisiones durísimas que favorezcan una guerra civil. No creo en la grieta ni en la guillotina. Yo no quiero un Bolsonaro en Argentina”.

La respuesta de Javier Milei

Javier Milei analizó los dichos de Elisa Carrió y destacó: "A confesión de parte relevo de los intereses de Carrió. Ella asegura que si gano se va del país. Lo dice mientras el kirchnerismo lleva gobernando 16 de los últimos 20 años. Es claro que se siente más cómoda con los K que dice combatir que con nosotros".



"Nosotros vinimos a barrer al sistema político corrupto que se transformó en una casta totalmente desconectada de la sociedad. Y ella integra esa casta. Hace treinta años que vive de la política. Carrió fue parte del gobierno de la Alianza. Llamó a votar por Kirchner. Y fue pieza fundamental del fracaso de Cambiemos".