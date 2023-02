El estremecedor pronóstico de un diputado afín a Lilita Carrió ante una posible victoria de Javier Milei

El presidente del bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, sostuvo que un triunfo del liberal Javier Milei en las elecciones presidenciales "sería una gran frustración" porque propone "una anarquía" y "una Argentina agresiva e inviable".

El dirigente que responde a Elisa Carrió aseguró que el líder de La Libertad Avanza busca llevar adelante un "anarcocapitalismo" alejado de las "reglas de la democracia liberal", y comparó esa propuesta con la del Frente de Izquierda.

"Sería una gran frustración (que gane Javier Milei), porque sería como que gane una anarquía. Y un país necesita una mínima organización. La organización que tiene el país hoy no funciona, estamos de acuerdo, eso lo puedo decir yo, Milei o cualquier ciudadano. A mí no me gustaría ni que gane la izquierda ni que gane Milei", afirmó.

López recordó que en la última reunión de la comisión de Juicio Político en la Cámara baja, la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman "decía que había que haber una reforma constitucional y que a los jueces los tiene que elegir el pueblo, y que todo tiene que funcionar sin las reglas de las democracias liberales que son las reglas que los países desarrollados tienen".

"Milei nos propone un anarcocapitalismo que para mí es lo mismo que podría hacer un candidato de izquierda. En vez de que le exijan más a Juntos por el Cambio o al peronismo no kirchnerista - porque el otro ya terminó su ciclo, sin subestimarlo-. Sería muy frustrante y pasaríamos a una Argentina agresiva e inviable", dijo sobre un hipotético país gobernado por el economista libertario.