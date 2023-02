Mendoza debe abandonar a Il Gatopardo

"Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie". Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1896-1957)

Hace ya setenta años Lampedusa puso estas palabras en boca de Tancredi en la novela Il Gatopardo. Parece que los políticos que hoy reinan en Mendoza tomaron debida cuenta de ello.

En el año 2015, Cristina gobernaba o reinaba en la Argentina, Boudou mezclaba quedarse con la imprenta de papel moneda con tocar la guitarra con La Mancha de Rolando y “Me Quiero Ir” Lorenzino ya se había ido. Mientras tanto, en Mendoza, el Paco Pérez no pagaba los sueldos, López Puelles abandonaba su puesto y se acumulaban toneladas de basura en las calles de Luján; Lobos robaba y Salgado revoleaba cheques sin fondos.

En ese escenario de tren fantasma, tres políticos (Macri, por el PRO; Carrió, por la Coalición Cívica; y Sanz, por la UCR) nos dieron esperanzas; dejaron sus diferencias de lado y construyeron Cambiemos, luego Juntos por el Cambio; que en Mendoza tuvo su expresión llamada Cambia Mendoza, sumándose el tradicional Partido Demócrata, el massismo que en ese momento era anti K y algunos sectores menores más.

Luego de imponerse en las PASO. Macri encabezó esa lista, que en Mendoza llevó a Cornejo a Gobernador, a De Marchi a Intendente de Luján, a Suarez a Intendente de la capital, entre otros.

Muchos mendocinos los votamos, queríamos terminar con el kirchnerismo y creímos en esa palabra “cambio”.

Todo lo que vino después fue triste, solo nos consolábamos con un: “Ahh, pero el kirchnerismo” y la desilusión fue creciendo, sin prisa, pero sin pausa.

Al poco tiempo Cornejo intentó reformar la Constitución provincial para ser reelecto, los mendocinos le debemos a Marcos Niven, diputado del Partido Demócrata en el 2017 que se haya opuesto y pagado el precio del destrato de Cornejo y su gobierno en esos días estoicamente; gracias a eso Mendoza siguió siendo un faro de república en medio del populismo y sigamos sin reelección del gobernador.

Luego en medio del mundial de Rusia en el 2018 el entonces gobernador Cornejo intentó ampliar la cantidad de miembros de la Suprema Corte de Mendoza a efectos de controlarla, la Legislatura mendocina le dijo no nuevamente. Eso no fue obstáculo a lo largo del tiempo para que logre controlarla aún haciendo lo que se le criticaba al kirchnerismo, como pasar a un ministro de gobierno a miembro de la Corte, igual que había hecho el kirchnerismo con Mario Adaro, o proclamar y hacer jurar entre gallos y medianoche a un supremo que era cuestionado por no cumplir los requisitos constitucionales para ser electo en ese cargo, hoy se habla de Supremos Radicales, nunca visto eso en Mendoza.

En paralelo copaban todos los organismos que debían controlar al gobierno, Tribunal de Cuentas, el EPRE, la Junta Electoral, la Procuración, el EMOP, la Oficina de Ética Pública y más.

El Partido Demócrata, se retiró del frente también la Coalición Cívica. Los massistas se hicieron kirchneristas mientras los Libres del Sur eran cornejistas de 7:00 a 14:00 y kirchneristas de 14:00 a 20:00. Silvina Anfuso funcionaria de gobierno provincial y dirigente de Libres del Sur se negaba a condenar los escraches a 500 chicos surgidos de los colegios de la UNCuyo en nombre del feminismo ejerciendo el fascismo con déficit fiscal.

Llegó Suarez y nada cambió, aunque se dijeran Cambia Mendoza, hubo licitaciones cuestionadas, se estatizó IMPSA. repartiéndose los sillones y sueldos de directores entre radicales y kirchneristas, se le quitó Penitentes a los privados transformándolo en una lágrima, se le quiso pagar a Bonarrico su lealtad política con fondos públicos hasta que el pastor se habló encima ¿Cuántos aliados habrán sido mas prudentes que el pastor y callaron?

En paralelo, el tándem Cornejo/Suarez intentaban intervenir en cuanta rosca pudieran, Colegio de Abogados; Sindicatos, ONGs, ¡Hasta en partidos políticos adversarios o aliados! Como en el PRO, en la Coalición Cívica, en el Partido Demócrata y más.

Mientras tanto, los números de Mendoza caían en picada, nos superaban nuestros vecinos en cualquier indicador que se quiera medir. Tanto así que nuestros médicos se querían ir a operar a Chile o a San Luis, no se construían escuelas ni viviendas al ritmo de siempre, los mendocinos fuimos sintiéndonos más inseguros, pero nos corrían conque el miedo era que vuelva el kirchnerismo.

Los mendocinos finalmente le dijimos NO al kirchnerismo a los gritos, ya no existe mas ese temor, el kirchnerismo en Mendoza se mantiene en un 20% de intención de votos en base solo al clientelismo con fondos y empleos nacionales y es en estos días que el Pro evalúa también dejar de hacerle el juego a esta casta de antirrepublicanos.

Los radicales, que fueron ejemplo de república fueron sucedidos en Mendoza por estos pichones de Zamoras, que intentan instaurar un régimen feudal, sin división de poderes y cuasi monárquico.

Perdimos la oportunidad de cambiar, por gatopardismo, aquello de “cambiar todo para que nada cambie”. Si hubiesen puesto el esfuerzo que pusieron en toda rosquita que les pasó cerca, en desarrollar Mendoza hoy seríamos California, pero estamos siendo cada vez más, el Santiago del Estero de Zamora.

Teniendo en cuenta que en Mendoza las elecciones son desdobladas de las nacionales, desde estas líneas hago votos para que el Pro salga de ese espacio provincial, que es todo lo contrario hoy a lo que le dio origen a ese partido y a ese frente y que junto a muchas otras expresiones políticas y mendocinos de a pie ya asqueados de este kirchnerismo a la Cornejo, podamos volver al origen, a cuando Cambio significaba otra cosa y no lo que Lampedusa; Suarez y Cornejo dicen que es.

*Hugo Laricchia, empresario turístico y fundador del Partido Éxito.