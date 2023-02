Duro mensaje de Juan Schiaretti contra Alberto Fernández y el juicio político a la Corte

El gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti, dio un claro mensaje al Gobierno nacional al reafirmar su postura en rechazo a un posible juicio político contra los miembros de la Corte Suprema de justicia. Lo hizo durante el discurso que brindó este miércoles, dejando inaugurado el 145° período de sesiones en la Legislatura provincial. El mandatario provincial reafirmó “el valor de la democracia”, y pidió “mayor calidad institucional y respeto por la división de poderes”.

En ese sentido, aseveró: “Ningún poder debe pretender avasallar a otro, amenazándolo con juicio político. Rechazo el intento de juicio político del Gobierno a la Corte”.

Además, volvió a exigir “un federalismo auténtico” donde el Gobierno nacional gestionó “sólo para el AMBA, en detrimento del interior de la patria”. “Debemos dejar de ser un país unitario y ser federales en serio. Todas las provincias de nuestra Argentina tienen recursos y condiciones de progreso”, sentenció.

En tono electoralista, Schiaretti destacó en su discurso la importancia de una opción por fuera de la “grieta”, al reiterar que el país necesita “unidad y consensos para progresar”. “Debemos decir un ‘no’ rotundo a la grieta. La Argentina nos necesita unidos y para adelante. Tenemos que atrevernos a dar el salto y poner rumbo hacia una Argentina mejor. Dar el salto significa avanzar con certezas, seriedad y firmeza para enfrentar los problemas que nos aquejan y resolverlos definitivamente”, señaló.

Y apuntó contra las dos coaliciones políticas que impulsan la “grieta”. “Dar el salto significa que los dirigentes políticos dejen de funcionar solamente alrededor de sus peleas, dejen de ser comentaristas de la realidad y se ocupen de resolver los problemas de la gente”. “Somos cada vez más los que estamos dispuestos a poner el hombro para superar las diferencias”, sentenció.

Para muchos, sus palabras sonaron más a un discurso en sintonía a sus aspiraciones de proyección nacional, que a despedida como mandatario a los propios cordobeses, ya que, como se recordará, no le quedan posibilidades para un tercer mandato en la gobernación provincial.

Sin fecha cierta para los comicios provinciales

Por su parte, tal como había trascendido días atrás, Schiaretti no anunció en su discurso fecha de convocatoria para las elecciones provinciales. Córdoba es una de las pocas provincias que aún no anunciaron cuándo llamará a las urnas para renovar autoridades. Si bien está claro que su intención es que dichos comicios no coincidan con los nacionales, desde la oposición vienen reclamando definiciones desde hace varias semanas.

En este sentido, la semana pasada las fuerzas que integran Juntos por el Cambio en la provincia (la UCR, el PRO y el Frente Cívico) elevaron una nota dirigida al mandatario provincial para que se cumpla con la Ley Provincial 10.407, sujetando la fecha al Código Electoral Provincial.

El mismo establece que el anuncio no se puede superar los 180 días anteriores a la finalización de los mandatos. Por eso, desde JxC enfatizaron que “no se puede votar ‘cuando más nos convenga’ sino cuando la ley lo dispone”. “Para los participantes en la contienda democrática es imprescindible saber cuándo se vota, a fin de preparar sus programas, candidatos y campaña electoral, con adecuación a la fecha”, exigieron.

Aún sin fecha, Schiaretti ya anunció en octubre del año pasado quién será el candidato a Gobernador por Hacemos por Córdoba, la alianza oficialista. El dirigente “ungido” es el actual intendente de la ciudad de Córdoba, Martín Llaryora. Schiaretti junto a su delfín, Martín Llaryora.

Y en cuestión de candidaturas, se adelantó a la oposición, en especial a Juntos por el Cambio, donde Luis Juez y Rodrigo De Loredo ya expresaron su voluntad de ser precandidatos a gobernar la provincia.

Tal es así que este martes, en su visita a Córdoba, la titular del PRO Patricia Bullrich mostró gestos de equilibrio para con ambos. “Yo tengo la convicción de que es necesario ganar Córdoba”, dijo Bullrich, en sintonía con lo que ya viene planteando Horacio Rodríguez Larreta, quien también hizo su paso por la provincia semanas atrás.

Pero la ex ministra de Seguridad de Cambiemos procuró no adelantar posicionamiento respecto de las precandidaturas a gobernador de Luis Juez y de De Loredo, que este martes volvieron a mostrarse juntos en público.

“Los dos son buenos dirigentes. No tengo preferencias. Ellos y el resto de la dirigencia de Juntos por el Cambio tienen que encontrar la manera de ponerse de acuerdo por las candidaturas”, planteó Bullrich.

Mientras el hermetismo de Schiaretti en torno a la fecha electoral continúa, el PJ cordobés viene haciendo su propia movida y marcando la cancha en el interior provincial.

Al respecto, ya son más de 100 los mandatarios del interior cordobés que confirmaron que “pegarán” sus propias elecciones locales con las provinciales, potenciando así su apoyo por el candidato oficialista Martín Llaryora, que busca la continuidad de “Hacemos por Córdoba” en el poder.