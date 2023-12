Las "viudas" de Javier Milei rompen el silencio y explican cómo los alejó del poder

A pesar de que todavía no asumió como presidente de la Nación, Javier Milei ya tiene varias “viudas” a las que no les atiende el teléfono, los relega o, directamente, los condena al ostracismo. “Sucedió conmigo, con Carlos Maslatón, con Diego Giacomini, con José Luis Espert…Tiene una habilidad enorme para no cumplir”, empezó su relato un elevadísimo “garganta profunda” que no puede creer todo lo que sucedió desde hace casi tres años hasta la fecha.

Varios de los que se iniciaron en el proceso libertario, con Milei en la Capital y Espert en la Provincia, nunca tuvieron nítida dimensión de cuál fue el motivo del distanciamiento entre ambos que sólo empezó a cerrarse cuando se abrazaron en el Congreso de la Nación la semana pasada. No se hablaban desde hacía dos años, ni siquiera cuando se cruzaban en los pasillos que ambos compartían en la Cámara de Diputados.

“Nunca queda bien en claro por qué no cumple. No da explicaciones. Simplemente, no te dice nada, y hace otra cosa a lo pactado. Tiene una habilidad enorme para incumplir y vos te quedás esperando no sabes qué porque no te queda claro si te engañó o no”, siguió con su relato una de las personas desplazadas con más información y conocimiento de cada uno de los pasos del nuevo presidente.

Reencuentro luego de una ruptura que nadie quiso explicar

“Como es una persona muy conocida, con popularidad, con mucha potencia en las redes, vos siempre pensás si te conviene meterte en semejante discusión virtual, entonces no hacés nada, te quedás esperando, y luego, no lo encarás, lo dejás pasar y así van haciendo todos. Dicen, bueno Javi, bueno Javi, pero la lista de peleados es muy grande, empieza conmigo pero termina ahora con Carolina Píparo, Carlos Rodríguez, Emilio Ocampo y muchos más”, describe casi trabándose las palabras mientras relata todo.

Sergio Massa, por supuesto, no se siente ni engañado ni dolido. En varios encuentros dejó en claro que Milei “algo me debe” y que esa deuda puede ser cobrada cuando crea conveniente. Varios de los funcionarios que él nombró continuarán en sus cargos y otros seguirán siendo fuente de consulta. Entre estos no se incluye a la secretaria de Energía, Flavia Royón, que en los últimos meses ya casi no hablaba con el exministro de Economía. El encuentro que mantuvieron esta semana fue más que cordial aunque no se había filtrado a la prensa.

La futura canciller Diana Mondino es otra que suele enterarse a través de Nicolás Posse los pasos que adopta Milei. Seguramente ella jamás le hubiera recomendado designar a Gerardo Werthein como embajador en Estados Unidos. El multifacético empresario es aliado histórico del Partido Demócrata y cultor de la fundación de Bill Clinton. Éste, como sus sucesores Barack Obama y Joe Biden, son enemigos declarados del otro “peluca” del norte, Donald Trump, que más de una vez ensalzó los pensamientos económicos del libertario, a quien consideraba su amigo. ¿Lo seguirán siendo?

El equipo de gobierno terminó siendo un rejunte de acuerdos políticos cruzados con Juan Schiaretti, Florencio Randazzo y el PRO de Mauricio Macri, con alguna particularidad reservada para gobernadores como Gustavo Saénz, de Salta.

No es chiste. El jefe es la señora del medio, Karina Milei

Sin embargo, en las cámaras legislativas todo es división y pases de facturas. Sucedió en la Cámara de Diputados de la Nación, lugar en el que otra “viuda” como Carolina Píparo conservó su bloque independiente y sumó otra compañera de bancada que interactuará con el bloque oficial de La Libertad Avanza a cargo del porteño exPRO Oscar Zago.

Esta situación se replicó en la Cámara Baja bonaerense, donde los libertarios se dividieron en cuatro, dos mínimos de nueve y cinco cada uno, y otros dos individuales. Los más importantes, por así llamarlos, lo conducirán Nahuel Sotelo y Constanza “Coti” Moraes, quienes asumieron en 2021 y al año siguiente ya se habían dividido con el otro legislador electo, Guillermo Castello. La vinculada con Píparo, Jazmín Carrizo, es la otra que armó su minibloque.

También en la Provincia de Buenos Aires, los senadores libertarios se separaron. Lo más llamativo fue la creación del monobloque a cargo de Sebastián Pareja, que no quiso participar del otro que presidirá, con tres integrantes, Carlos Kicuchi. Ambos eran los armadores provinciales hasta octubre, pero "El Chino" quedó raleado por orden de "El Jefe" Karina.

En el único lugar donde no hubo divorcios, hasta el momento, es en el Senado de la Nación, en el que queda claro que no interviene otra “abandonada” y no agradecida por los servicios prestados como lo es la vicepresidenta, Victoria Villaruel, otra “víctima” del jefe Karina Milei.

“No sé de qué se asombran…Milei dejó en claro siempre que él tenía un jefe. Si no le creían, como tampoco hicieron los que desconfiaban que iba a venir con una motosierra y que iba a acomodar todo de entrada, no se quejen”, dice irónico alguien que sobrevivió al elenco original pero que sabe que si Karina Milei se entera que él piensa cosas distintas al jefe, termina fulminado en el acto.