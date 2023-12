En vivo: más confirmaciones, mientras preparan la asunción de Cornejo

Viernes 8 de diciembre

9.00 Mientras se prepara la asunción de Cornejo, hay más confirmaciones para ser parte del equipo de Gobierno. Tamara Salomón irá a una de las segundas líneas del ministerio de Educación, Cultura e Infancias. Allí también se esperaba el desembarco de Marcela Fernández, pero la mujer asumió como presidenta del Concejo Deliberante de Godoy Cruz.

8.00. Los fondos de Portezuelo. Uno de los cambios que habrá en el primer año de gobierno es que los fondos que estaban destinados a Portezuelo del Viento serán administrados por el Ministerio de Gobierno e Infraestructura.

Jueves 7 de diciembre

21.00 - Alfredo Cornejo, tras renunciar a su banca en el Senado y dejarle su lugar a Rodolfo Suarez dijo: "Trabajé por iniciativas legislativas que apunten a construir una Argentina más próspera, sin demagogia. Proyectos que corrijan los desequilibrios económicos y las inequidades entre el AMBA y el interior del país. Siempre con la premisa de aportar mayor calidad institucional"

19:00 - Cornejo renunció a su banca en el Senado de la Nación y se prepara para asumir en la Gobernación el próximo sábado 9 de diciembre en Mendoza.

17.00 - El ministro de Seguridad saliente, Raúl Levrino, se reunió con la futura titular de la cartera de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus. "Con el ministro de Seguridad @rlevrino comenzamos la transición. Dialogamos sobre la profundización de los cambios del sistema de seguridad que se vienen realizando. Además, repasamos los principales ejes de gestión de los últimos años", dijo Mercedes Rus en sus redes sociales.

"El ministro de Seguridad @rlevrino se reunió con la flamante sucesora a cargo de dicha cartera, @MercedesRus1 y dialogaron sobre temas inherentes a la seguridad de los ciudadanos y los desafíos para los próximos años", destacaron desde el Ministerio de Seguridad.

13.00 - Los nuevos ministros ya entablan conversaciones por la transición con los funcionarios de Suarez. En Salud, Rodolfo Montero se reunió este jueves con la ministra saliente, Ana María Nadal. La reunión fue en Casa de Gobierno y compartieron objetivos que tendrá la cartera en la gestión de Cornejo. "La ministra de Salud, @AnaMariaNadal2 se reunió con quien la sucederá a cargo de la cartera sanitaria, Rodolfo Montero. En la oportunidad, los funcionarios conversaron sobre los desafíos vividos y los que se profundizarán con la transformación digital del sistema de salud", confirmaron desde Salud en horas del mediodía.

8.00 Luego del nombramiento de los ministros, comienzan a ocuparse cargos clave en las segundas y terceras líneas. Así, Carina Capparani será la subsecretaria de Salud de la provincia, es decir la segunda en jerarquía en la cartera que conducirá Rodolfo Montero. Ella es médica y actualmente se desempeña como directora del hospital Saporiti.

En Obras Públicas, área que dependerá del Ministerio de Gobierno, será nombrada Marité Baduí, una politóloga que actualmente trabaja en el Departamento General de Irrigación. Ella también es surgida de la cantera de Franja Morada y generacional con gran parte del gabinete. Ya estuvo en la gestión ejecutiva dentro del Ministerio de Infraestructura y Economía con Alfredo Cornejo y del Ministerio de Obras con Suarez.

El equipo de Educación. El "súper ministerio" de Educación, Cultura, Infancias y DGE tendrá cuatro subsecretarías que aún no tienen confirmados sus titulares. La subsecretaría de Infancias podría ser ocupada por Marcela Fernández, especialista en el tema, o Tamara Salomón. La subsecretaría de Educación aún no tienen nadie confirmado, pero hasta se habló con la continuidad de Thomas. Infraestructura Escolar es la novedad, porque el arreglo de escuelas vuelve a estar en manos de la DGE. El otro hito es que la Subsecretaría de Cultura pasará a esa órbita y Tadeo García Zalazar también deberá organizar la Vendimia.

Miércoles 6 de diciembre

21.37 - El gobernador electo, durante el acto de oficialización, dijo: "Me he tomado ese tiempo para hacer esas designaciones. Sobra equipo, es un equipo amplio que viene administrando esta provincia. Me siento confiado en delegar gran parte de ese poder en esos ministros secretarios y en esos presidentes de entes, porque creo que tienen esa solvencia técnica y su capacidad política y el liderazgo suficiente que quiero apuntalar para administrar sistemas complejos en momentos difíciles de sociedades muy diversas. Creemos que es una contribución a la provincia tomarse el tiempo necesario para elegir a estas personas que son, como dice la constitución, los ministros secretarios del despacho del Gobierno".

Por su parte, Hebe Casado también destacó al equipo. "Un gran equipo con experiencia y capacidad técnica, todos con gran sentido de la responsabilidad que les toca asumir", indicó en redes.

20.00 - El mensaje de Alfredo Cornejo tras el anuncio de su Gabinete. "Con el compromiso y la responsabilidad que conlleva estar al frente del Estado mendocino, les presento el equipo de ministros que me acompañará durante mi gestión", indicó el gobernador electo en sus redes sociales. Y presentó a su equipo de Gobierno con currículum completo en un posteo en X.

Con el compromiso y la responsabilidad que conlleva estar al frente del Estado mendocino, les presento el equipo de ministros que me acompañará durante mi gestión. — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) December 6, 2023

19.54 - "Los equipos completos los daremos a conocer el próximo lunes", indicó Tadeo García Zalazar, nuevo ministro de Economía de Mendoza. Lo mismo respondió Natalio Mema. Los equipos técnicos y las segundas líneas estarán confirmadas luego de la asunción que será el próximo sábado.

19.36 - Rodolfo Vargas Arizu será ministro de Producción de la provincia de Mendoza.

19.35 - A cargo del EMETUR estará la legisladora Gabriela Testa. Fue la única que no pudo estar en el anuncio por una operación que se demoró.

19.34 - Tadeo García Zalazar es el futuro ministro de Educación, Infancias y Cultura. También será el director General de Escuelas.

19.33 - Jimena Latorre estará al mando del ministerio de Energía y Ambiente. Los ministros que acompañarán a Cornejo.

19.32 - El ministro de Salud y Deportes de Mendoza será Rodolfo Montero.

19.31 - A cargo del ente PRO Mendoza estará Patricia Giménez.

19.31 - Víctor Fayad continuará en el ministerio de Hacienda y Finanzas.

19:30 - Mercedes Rus es anunciada como la futura ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza.

19:29 - Natalio Mema es el nuevo ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial.

19:25. "Si Milei fue con una remera de 'No hay plata' yo voy a ir a la reunión con una remera que diga 'No hay plata, hay gestión, gestión y gestión", fueron las primeras palabras de Alfredo Cornejo en su discurso de presentación de Gabinete en la Nave Cultural. "Son ministros preparados, no solamente tienen mi confianza, sino que tienen currículum", agregó.

19.00 - Alfredo Cornejo anuncia a su Gabinete completo. El gobernador electo decidió a anunciar su equipo de Gobierno en la Nave Cultural este miércoles desde las 19. Se espera por conocer los nombres de quienes lo acompañarán por los próximos cuatro años. Del acto participan el actual mandatario Rodolfo Suarez y la vicegobernadora electa Hebe Casado. Seguí la transmisión en vivo acá.

17.30 - Hebe Casado felicitó por anticipado a la nueva ministra de Seguridad de Mendoza. "Pierdo en el senado una legisladora brillante, pero los mendocinos ganan una ministra con gran capacidad e inteligencia, en quien confío hará una excelente gestión @MercedesRus1 ministra de Seguridad y Justicia", dijo la vicegobernadora electa a dos horas del anuncio oficial en la Nave Cultural. El posteo en redes sociales.

15.15 - La Cámara de Diputados de Mendoza aprobó la ley de Ministerios enviada por el Ejecutivo. Se le dio sanción definitiva a la estructura orgánica propuesta por el gobernador electo Alfredo Cornejo que incluye 7 ministerios: El Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial; Ministerio de Educación, Cultura, Infancia y D.G.E; Ministerio de Producción; Ministerio de Seguridad y Justicia; Ministerio de Energía y Ambiente; Ministerio de Hacienda y Finanzas y el Ministerio de Salud y Deportes.

15.05 - Rodolfo Montero será el encargado del Ministerio de Salud y Deportes. Se trata de un exfuncionario del Ministerio de Salud, que actualmente está a cargo de la FUESMEN. Además, es el hermano de la exvice gobernadora, Laura Montero. MDZ confirmó que es el elegido por Alfredo Cornejo para hacerse cargo de la cartera desde el 9 de diciembre. Durante la primera gobernación de Cornejo fue jefe de Gabinete del entonces Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes. Rodolfo Montero junto a Ana María Nadal.

14.14 - Una mujer será la ministra de Seguridad y Justicia de Alfredo Cornejo. La elegida por el gobernador electo para este área clave del gobierno es la actual senadora provincial radical Mercedes Rus. La dirigente oriunda de Maipú ingresó en 2019 al Senado y obtuvo la reelección en su banca en las recientes elecciones provinciales, por lo que le restaban cuatro años de mandato. Antes de su desembarco en la Legislatura la joven dirigente radical había sido directora del Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC).

Se trata de una abogada especializada en Derecho Penal Juvenil que ha cursado una diplomatura Derecho Penal y Procesal Penal y una maestría en Derecho y Ciencias Penales. Mercedes Rus.

13.46 - El cónclave de los empresarios que desembarcan en el Gabinete de Cornejo. Una foto en un café de Luján muestra a distintos empresarios y deja un mensaje sugerente. A horas de que Alfredo Cornejo anuncie los integrantes de su gabinete, cada vez suena con más fuerza la designación de Rodolfo Vargas Arizu como ministro de Producción. "Reunión con el team", expresó el empresario Andrés Vavrik y publicó en sus redes una foto junto a Vargas Arizu, Mauricio Badaloni, Carina Gannam y otros integrantes de Activá Mendoza. El cónclave de empresarios.

11.45 - Alfredo Cornejo presenta su Gabinete en la Nave Cultural. El gobernador electo Alfredo Cornejo presentará a los principales dirigentes que formarán parte de su gabinete. Lo hará en un acto que tendrá lugar en la Nave Cultural a partir de las 19, en el que dará a conocer los nombres de los titulares de los siete ministerios y los dos entes autárquicos que conforman el nuevo organigrama del futuro gobierno.

9.00 - Culebrones municipales: Daniel Orozco no estará en el traspaso de mando. Los traspasos de mando en los municipios se transformaron en culebrones. Ya hay un municipio sin intendente, pues Ronco dejó el cargo en Rivadavia y Ricardo Mansur aún no asume. El otro escándalo ocurre en Las Heras. Daniel Orozco no estará en el traspaso de mando a su sucesor, Francisco Lopresti. Ya se hizo oficial que el intendente no estará y que en su lugar lo hará el presidente del Concejo Deliberante. Orozco ya se había ausentado de la jura de los nuevos concejales

7.58 - Hoy se aprobará la ley de ministerios y Alfredo Cornejo podría anunciar cómo estará integrado el gabinete, es decir los 7 ministros y dos encargados de entes. Pero hay otra clave: las segundas y terceras líneas que ocuparán cargos ejecutivos relevantes. Los ministerios quedaron agrupados con multifunciones. Por eso en las subsecretarías y direcciones estarán quienes tomen gran parte de las decisiones que afecten a la vida cotidiana.

En esa lista se espera la confirmación para algunos dirigentes conocidos. Las áreas de Obras Públicas (donde podría ir Diego Coronel), Trabajo, Infancia (donde podría ir Marcela Fernández), Vivienda, Ambiente, Deportes, Minería, Petróleo, Servicios, entre otras, tendrán un rol clave.

Martes 5 de diciembre

21.00 - El gobernador electo espera por el aval definitivo para anunciar a su Gabinete. Alfredo Cornejo espera que este miércoles Diputados apruebe definitivamente la Ley de Ministerios. El futuro mandatario mendocino, que asumirá el sábado 9 de diciembre, indicó que este miércoles anunciará a todos los integrantes de su Gabinete que tendrán que jurar para asumir en sus funciones. Se espera que durante el día Cornejo indique, con nombre y apellido, a los funcionarios de cada área de su Gobierno.

18.00 - Adriana Cano, legisladora del peronismo mendocino, habló con MDZ Radio y dijo: "Entendemos necesario el proceso de reorganización. El gobernador, al asumir su mandato, tiene que estructurar su área funcional en base a la política de Estado que le quiera dar de impronta a su Gobierno". Previamente, Cano se había mostrado crítica por la unificación del Ministerio de Educación, Cultura e Infancias con la Dirección General de Escuelas (DGE).

15.30 - Un dirigente político que suena para integrar un área del Gobierno de Cornejo celebró el acuerdo unánime en la Casa de las Leyes. Se trata del empresario Rodolfo Vargas Arizu, del espacio Activá Mendoza, que podría ser parte del nuevo Ministerio de Producción, o bien trabajar en cuestiones vinculadas al Emetur. Rodolfo Vargas Arizu celebró la aprobación.

12.07 - Alfredo Cornejo tuvo el primer aval para el nuevo diseño de su Gabinete. Por unanimidad, la Cámara de Senadores aprobó la Ley de Ministerios impulsada por el gobernador electo. El miércoles se tratará el proyecto en la Cámara de Diputados y el sábado asumirá el mandatario y sus ministros.

11.32 - La Unión Mendocina apoyará el proyecto de Cornejo. El presidente del bloque de La Unión Mendocina, German Adolfo Vicchi, adelantó también que el espacio opositor acompañará el proyecto de Ley de Ministerios del oficialismo.

10.54 - Arrancó en el Senado el tratamiento de la Ley de Ministerios de Alfredo Cornejo. Las autoridades de los bloques de Cambia Mendoza, el PJ y La Unión Mendocina discuten en un cuarto intermedio la iniciativa. El oficialismo necesita votos de senadores de la oposición.

10.08 - Senadores del PJ darán los votos para para aprobar la Ley de Ministerios de Cornejo. El senador sanrafaelino Pedro Serra adelantó que votará afirmativamente. También lo hará su coterráneo Mauricio Sat. "Puede gustarme o no la Ley de Ministerios que @alfredocornejo envió a la Legislatura. Creo también que su tratamiento exprés no es lo adecuad Pero estoy convencido que el Gobernador electo tiene todo su derecho a organizar su gobierno como mejor le parezca Mi voto va a ser positivo", publicó Serra.

Puede gustarme o no la Ley de Ministerios que @alfredocornejo envió a la Legislatura. Creo también que su tratamiento exprés no es lo adecuad

Pero estoy convencido que el Gobernador electo tiene todo su derecho a organizar su gobierno como mejor le parezca Mi voto va ha ser uD83DuDC4D — Pedro Serra (@pedrojserra) December 5, 2023

8.33 - Un ministerio clave, aún sin responsable. El gabinete de Alfredo Cornejo toma forma. El equipo "chico" tendrá 7 ministerios y dos entes autárquicos. Casi todos los lugares tienen un o una responsable casi asegurados. Pero hay algunos puestos clave que aún son una incógnita. El Ministerio de Seguridad y Justicia es uno de ellos. Cornejo se ha reservado el postulante hasta último momento y ni los colaboradores más cercanos al Gobernador electo lo saben. Es que el perfil del futuro ministro es distinto, pues tendrá que combinar la política de seguridad, con la de justicia. Pero además, es el cargo más caliente: Cornejo está encima de ambos temas de manera personal. En ese cargo podría haber una sorpresa.

8.25 - La Cámara de Senadores tratará este martes el proyecto de Ley de Ministerios que presentó ayer el gobernador electo, Alfredo Cornejo. Algunos sectores de la oposición han puesto reparos a la fusión de áreas que propone el oficialismo. Sobre todo que la DGE quede dentro de un Ministerio de Educación que también contempla Cultura e Infancia.

"Consideramos, debe respetarse la normativa sobre autarquía funcional de la DGE en nuestra provincia y no que la misma forme parte de un Ministerio sin prejuicio de las posibles incompatibilidades que existirían en caso de pretender que el súper ministro sea al mismo tiempo Director General de Escuelas", anticipó ayer la senadora del PJ Adriana Cano.

Lunes 4 de diciembre

20.43 - Cornejo presentó su Ley de Ministerios. Con Tadeo García Zalazar confirmado en Educación, el nombre de Natalio Mema sonando fuerte para el "súper" ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial; Marcelo D'agostino como firme candidato en Seguridad y Justicia; restan aún varias confirmaciones oficiales en varias carteras. Tras un lunes agitado, se espera un martes similar en vísperas del miércoles, día en el cual ya con la ley aprobada en ambas cámaras, se den a conocer los apellidos que todavía no trascienden.

18.30 - Pese a que aún no se ha difundo la lista oficial de dirigentes que formarán parte del equipo de Gobierno de Cornejo, ya fue confirmado Tadeo García Zalazar, a cargo de Educación, Cultura, Infancias y la DGE. La danza En tanto, se especula con que Natalio Mema -hoy secretario de Servicios Públicos- esté al frente de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial. La danza de nombres sigue y allí aparece la diputada nacional saliente Jimena Latorre, quien suena para el Ministerio de Energía y Ambiente. Latorre supo desempeñarse como titular del EPRE.

Por su parte, Víctor Fayad, hoy ministro de Hacienda y Finanzas, continuará en su cargo, tras haber ingresado en 2021 en reemplazo de Lisandro Nieri.

En Seguridad y Justicia el hombre al que todos apuntan es a Marcelo D'Agostino. El abogado es actualmente el subsecretario de Justicia de la Provincia y pasaría a un lugar de mayor jerarquía. Estará a cargo de la Policía, las penitenciarías y el vínculo con el Poder Judicial.

Paras las segundas líneas también suenan otros nombres como el de Florencia Santoni, actual responsable de la secretaría de Desarrollo Humano de Godoy Cruz; la exdiputada Tamara Salomón y su esposo el concejal maipucino, Mauricio Pinti Clop. También está en la lista Diego Coronel, que viene trabajando en Godoy Cruz en áreas clave desde cuando Alfredo Cornejo era intendente. Tadeo García Zalazar fue el primer confirmado para integrar el Gabinete cornejista. Foto: MDZ.

15.30 - El peronismo salió con los tapones de punta tras la fusión de la Dirección General de Escuelas al Ministerio de Educación, Cultura e Infancias. Adriana Cano, senador provincial del PJ, cuestionó que haya un superministro -en este caso, Tadeo García Zalazar- que estará al cargo de las 3 áreas y que, a su vez, será titular de la DGE.

"La necesidad de achicar la administración ejecutiva, nunca puede contrariar las disposiciones constitucionales y/o legales. Consideramos, debe respetarse la normativa sobre autarquía funcional de la DGE en nuestra provincia y no que la misma forme parte de un Ministerio sin prejuicio de las posibles incompatibilidades que existirían en caso de pretender que el súper ministro sea al mismo tiempo Director General de Escuelas. Capítulo aparte: la ausencia de las áreas de desarrollo social y de políticas de juventud en esta ley", manifestó Cano. Adriana Cano expresó su descontento.

14.13 - Tadeo García Zalazar, el primer confirmado. El intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar, es el primer ministro confirmado. Estará a cargo del área de Educación, Cultura, Infancias y DGE.

El Gobierno de Alfredo Cornejo tendrá 7 ministerios y hay muchas fusiones de funciones. Además, se suman 2 entes autárquicos. La intención del gobernador electo es tener la ley de ministerios aprobada el próximo miércoles. Los grandes cambios son la potenciación del ministerio de Gobierno, que sumará obras, una parte de servicios, el IPV y la asistencia social. Además, se crea el Ministerio de Educación, Cultura e Infancias, que absorbe la DGE, la política de niñez y también cultura.

El área energética tendrá rango de ministerio, sumando todo lo referente a petróleo, minería y sumará la Secretaria de Ambiente.

Turismo dejará de ser Ministerio y toda la política del sector será manejada por el Ente Turismo, el EMETUR. El ministerio de Producción será otra de las claves, pues también estará a cargo del área de trabajo.

Presentamos en la Legislatura de Mendoza el proyecto para establecer la estructura orgánica de mi nueva gestión administrativa, 2023-2027.



Esta reorganización del Poder Ejecutivo contará con siete ministerios. pic.twitter.com/JBfaiAqhN5 — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) December 4, 2023

Los ministerios serán: Gobierno, infraestructura y Desarrollo Territorial; Educación, Cultura, Infancias y DGE; Producción; Energía y Ambiente; Hacienda, Salud y Justicia y Seguridad. Los dos entes que completan el organigrama son el EMETUR, de turismo, y PROMendoza, que será potenciada. Alfredo Cornejo en la Legislatura.

Minuto a minuto

13.14 - PROMendoza será revalorizado. Cornejo aseguró que potenciará ese entre mixto para buscar más mercados para los productos mendocinos.

13.12 - No habrá Ministerio de Turismo y el EMETUR se hará cargo de esa política. Crean dos áreas que buscarán revalorizar. El EMETUR, el ente de Turismo, se hará cargo de toda la política del área. Es decir, queda disuelto el ministerio de Turismo y concentra todas las decisiones.

13.10 - Salud queda como ministerio, junto con Deportes. También le quitan a esa cartera el área de Desarrollo Social. Alfredo Cornejo y Hebe Casado.

13.05 - Crean el Ministerio de Educación, Cultura e infancias, con la Dirección de Escuelas. Cambia el foco en educación. "Estamos innovando. "Todas las áreas de infancias que dependían de Salud y Desarrollo Social, dependan de este ministerio", dijo Cornejo. Habrá un ministro, que luego será nombrado Director de Escuelas también, con el proceso constitucional para elegir a ese cargo.

“Estamos reconvirtiendo la DGE. Respetando la cláusula constitucional. Estamos creando el Ministerio de Educación y Cultura que incluye también a la DGE e infancias”, informa @alfredocornejo @mdz_radio — Mariano Bustos (@MarianoBustos_) December 4, 2023

13.01 - Crean el ministerio de Energía y Ambiente. "Vamos a poner mucho hincapié en la energía. Estamos recuperándonos en materia de producción de energía. La Argentina necesita energía y Mendoza puede producir más. Podemos exportar a otras provincias", dijo Cornejo. Ambiente quedará dentro del área energético. "El cambio climático está afectando y se requiere mitigar con políticas públicas e inversión privada", dijo el gobernador electo. En ese Ministerio estará la política petrolera, minera, de energía renovable y la política de distribución de energía, es decir la relación con las empresas distribuidoras.

13.00 - Habrá un Ministerio de Producción que sumará todas las áreas de economía, más la política de empleo de la provincia. Incluye actuales áreas de industria y comercio. Agricultura y ganadería. Temas que hacen a producción de valor. Más la promoción del empleo

12.50 - Cornejo unifica Justica y Seguridad. Constará con todas las reparticiones que tiene Seguridad y se le suman las dependencias de Justicia. "La relación con la justicia contribuye con la seguridad. Queremos profundizar esa tarea", aseguró.

12.40 - El Ministerio de Gobierno se hará cargo de Obras, Vialidad, el IPV y la empresa de aguas.

12.47 - Cornejo llegó a la Legislatura para explicar cómo será su gabinete.

Ahora: llegó @alfredocornejo a la Legislatura con la Ley de Ministerios. En instantes dará detalles sobre lo cambios que introducen @mdz_radio @mdzonline pic.twitter.com/uFvDKknFtV — Mariano Bustos (@MarianoBustos_) December 4, 2023

12.00 - Ingresó a la Cámara de Senadores el proyecto de ley de ministerios, bajo el expediente 79586. La intención es que mañana lo apruebe el Senado y el miércoles la Cámara de Diputados. Ese día se nominaría a los funcionarios que estarán a cargo.

10.30 - El Gabinete de Alfredo Cornejo tendrá una estructura nueva, donde se reunirán áreas según competencias. En ese plano, habrá un "mega ministerio", que contendrá adentro áreas que hoy están en distintas carteras. El ministerio será de Educación, Desarrollo, Cultura y Dirección de Escuelas. El nombre preciso aún no se conoce, pero sí tendrá todas esas competencias.

El Ministro tendrá a cargo la política educativa, todo el área de Niñez y Familia y también la Secretaría de Cultura. La duda es si será el propio Director de Escuelas o si habrá un ministro y además un director de escuelas. El lugar tiene un nombre ya asignado: Tadeo García Zalazar. Igual, en el entorno de Cornejo aún no confirman ese nombramiento porque el "ahijado político" de Cornejo también suena en otra área.

El área de Desarrollo Social se dividirá en dos. Todo lo referente a niñez, adolescencia y familia irá al sector de Educación. El resto, como ancianidad, se mantendrá junto a Salud. El propio Alfredo Cornejo explicará los alcances del nuevo ministerio.

La otra novedad es que Cultura será separado de Turismo.

9.20 - La presentación será a las 12.30 y el propio Cornejo irá a la Legislatura

El gobernador Rodolfo Suarez confirmó que será Alfredo Cornejo quien lleve a la Casa de las Leyes el proyecto de ley que establece los ministerios que funcionarán en su gabinete. Alfredo Cornejo explicará los alcances del nuevo ministerio. Foto Maximiliano Ríos.

9.00 - Cornejo presentará hoy su Ley de Ministerios

De a poco comienza a despejarse el misterio. Si bien Alfredo Cornejo no ha querido filtrar el nombre de sus futuros ministros, este lunes ingresará a la Legislatura el proyecto de la Ley de Ministerios. Habrá cambios puntuales respecto al gobierno de Rodolfo Suarez y se especula con posibles fusiones de áreas.

La intención de Alfredo Cornejo es que el proyecto se trate mañana en la Cámara de Senadores y se le dé sanción definitiva el miércoles. Recién entonces dará a conocer el nombre de los ministros que se harán cargo de cada área. Si bien se da por descontada la presencia de figuras como Tadeo García Zalazar o Natalio Mema, el gobernador electo ha preferido guardar silencio cada vez que se le consulta sobre el tema.

En la previa se habló de una posible fusión de la DGE y el área de Desarrollo Social. También se especula con un superministerio de Obras e Infraestructura. Este lunes se despejarán esas dudas cuando el texto finalmente ingrese a la Casa de las Leyes.

Alfredo Cornejo asumirá como gobernador de Mendoza este sábado para darle inicio a su segundo mandato al frente del gobierno provincial.