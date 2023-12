Alberto Fernández hablará esta tarde a las 18 por cadena nacional

El presidente saliente Alberto Fernández prepara para hoy a la tarde la última comunicación de su gestión, confirmaron a fuentes oficiales.

Tras su fugaz vista a Río de Janeiro, donde participó de la Cumbre del Mercosur, el mandatario protagonizará a las 18 su última cadena nacional en la que está previsto que realice un balance de lo que fue su administración antes de la asunción del libertario Javier Milei.

El pasado miércoles se despidió de los trabajadores de Casa Rosada desde uno de los patios internos del Palacio de Gobierno. Ante cientos personas, con gente ubicada en los balcones, el jefe de Estado habló durante casi seis minutos, y agradeció la tarea de los empleados estatales.

"Me voy con la conciencia tranquila por la misma puerta por la que entré, con el mismo auto con el que entré y me voy a la misma casa de la que salí", planteó al tiempo que admitió no haber podido resolver "el problema de la pobreza".

A horas de la asunción del libertario, Alberto Fernández tiene ya sus pertenencias en el departamento ubicado en Puerto Madero de su amigo personal y ex secretario de Medios, Enrique "Pepe" Albistur, previo a su viaje a Italia.

Si bien su pareja, Fabiola Yáñez, y su hijo, Francisco, ya se encuentran en Madrid desde el viernes 1 de diciembre, el jefe de Estado no volará de inmediato a España.

El 18 visitará Turín, Italia, donde será expositor de una charla sobre cambio climático, invitado por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su par italiano, Sergio Mattarella.

Allí intentará coordinar agendas con el Papa Francisco para concretar la reunión que debió posponer hace algunos días.

Luego, irá a España junto a su perro Dylan, donde residirá con su familia, aunque descarta asentarse en el viejo continente al aclarar que vendrá seguido a la Argentina.