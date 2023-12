Los relegados de Javier Milei: quiénes quedaron afuera del armado del Gobierno libertario

Javier Milei va a asumir como presidente en dos días y su equipo está, a pesar de que no se confirmaron todos los nombres a través de la Oficina del Presidente Electo, terminando de armarse con algunas ausencias que, hasta hace un tiempo, eran los libertarios de la primera hora. Ramiro Marra, Carolina Píparo y Carlos Kikuchi acompañaron a Milei desde el comienzo de la campaña pero cuando el poder estaba cada vez más cerca, quedaron en el camino.

Marra, quien fue candidato a jefe de Gobierno porteño y quedó tercero en la elección, sonaba para asumir un puesto importante dentro de la mesa chica del Poder Ejecutivo, pero terminó siendo descartado y desde La Libertad Avanza asumen que seguirá con lo que resta de su mandato como legislador porteño. El broker de bolsa no solo fue uno de los "fundadores" de La Libertad Avanza sino que también era una de las caras más visibles del partido que acompañaba en los actos a Milei y se sacaba selfies con los seguidores. Hoy, fuentes cercanas al libertario confirman que está afuera, al menos, del Ejecutivo del Gobierno.

Otro ejemplo es Carolina Píparo, quien fue la candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires dejando su posibilidad de ser la intendenta de La Plata. Ni bien ganó Milei, él mismo la confirmó como la encargada del Anses de su futuro Gobierno. A pesar de ello, poco a poco se fue apagando esa confirmación tras los rumores de que Sandra Pettovello -la ministra de Capital Humano y quien tendría bajo su ala a aquella oficina- no quería a Píparo en ese puesto, que implicaba tener poder sobre una de las cajas más grandes de la administración pública.

La Oficina del Presidente Electo confirmó días después que el encargado del Anses sería Osvaldo Giordano, el ministro de Finanzas del Gobierno cordobés, dirigido por Juan Schiaretti. Píparo, por su parte, confirmó que seguiría como diputada nacional dentro del interbloque libertario.

Otro "alfil" libertario que quedo lejos de la escena política fue Kikuchi, el armador que le permitió a Milei candidatearse como presidente. El senador provincial electo fue el encargado de generar los acuerdos y consensos con partidos chicos para que el economista tenga una alianza nacional con peso. Para ello, tuvo que negociar con mucha políticos que hasta ese momento no tenían nada que ver con las ideas libertarios, pero terminaron quedando en las listas y ganando bancas. Muchos de ellos, ahora se encuentran fuera de La Libertad Avanza, luego del acuerdo de Milei con Mauricio Macri y Patricia Bullrich, ya que pertenecían a las raíces del peronismo o del Frente Renovador y no aceptaron aquel "Pacto de Acassuso".

Kikuchi fue una figura que pisaba fuerte dentro del bloque libertario hasta semanas antes del balotaje, en donde los legisladores provinciales se abrieron y él mismo tuvo (según fuentes libertarias) un tenso momento con Javier Milei en una reunión en el Libertador Hotel con legisladores nacionales por la distribución de cargos en el eventual caso de que La Libertad Avanza ganara, como lo hizo, frente a Sergio Massa.

Esta semana, Kikuchi confirmó que no asumirá un lugar de poder dentro del Senado provincial y que el jefe de bloque será Sebastián Pareja. Así, otro libertario de primera hora dejó de serlo.

Marra y Píparo fueron los principales acompañantes de Milei durante sus actos de campaña.

La fórmula JM-VV

A pesar que para el afuera se muestra todo bien en la relación entre Milei y su vice, Victoria Villarruel, el entorno libertario confirma que la presidenta del Senado está "congelada" por su compañero. Antes de ganar en las urnas estaba totalmente asumido que Villarruel se encargaría de designar a las figuras que se harían cargo de las carteras de Seguridad, Defensa e Inteligencia, pero no fue así.

Tras el triunfo el 19 de noviembre y el apoyo del PRO en la campaña, los puestos que iban a ser determinados por ella quedaron al mando de Milei y de su círculo chico, que vieron con mejores ojos poner a Bullrich en Seguridad y a Luis Petri (el compañero de Bullrich en la fórmula de Juntos por el Cambio) en Defensa. En Inteligencia, a pesar que aún no hay confirmaciones, se cree que tiene prioridad la decisión de Santiago Caputo, el "arquitecto" y asesor de Milei que comenzó a tener injerencia en el armado del Gabinete.

Otra cosa que molestó dentro de LLA fue que esta otra "fundadora" del partido haya tenido durante la campaña signos de independencia, armando actos propios y teniendo un logo y estilo distinto al conocido símbolo del león amarillo y negro que figuraba en las banderas de los seguidores libertarios.

Otro factor que no ayudó fue la visita de la vicepresidenta electa a las distintas delegaciones de las fuerzas que ella creía que iba a manejar. Fue un acto que no fue buen visto por Milei ni tampoco por su hermana Karina, quien no solo lo acompaña a todos lados sino que también es un filtro que todo funcionario debe pasar para poder ser aceptado por el presidente electo.

Las justificaciones que salen desde La Libertad Avanza sobre "los relegados" es que nadie está confirmado hasta el 10 de diciembre o, en su defecto, hasta que la Oficina del Presidente Electo no lo comunique porque nadie tenía ningún puesto asegurado y todos acompañan a Milei con el único objetivo de cambiar a la Argentina.