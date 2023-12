Desconcierto entre intendentes y piqueteros peronistas: ven a Milei “blindado”

“La gente no está para que nosotros hagamos locuras”, le expresó hoy, bien temprano, un referente de la Economía Informal a MDZ cuando se le preguntó, en una charla informal, cómo veía que iba a actuar el peronismo en general y los movimientos sociales en particular con respecto de las medidas que adoptará Javier Milei y que tendrán un alto impacto en la dinámica económica.

Este referente, quien ayer no sabía cómo explicarle a Pablo Moyano que "la gente nos va a mandar bien a la m... si aparecemos como golpistas", sabe que la gente votó un cambio. "Todos queríamos que ganara Sergio (Massa), pero el deseo de cambio era muy fuerte. Tenemos que cambiar inmediatamente el chip", se sinceró.

Más brutal fue un funcionario de primera línea de un municipio del Oeste grande del Gran Buenos Aires. “La gente volvió a pedir que nos vayamos todos, que no quede ni uno solo” como lo hizo en 2001, pero ahora a través de Milei. Así que, violín en bolsa, y a no tirar más de la cuerda”.

Un intendente reelecto de la Primera Sección Electoral, que en su distrito vio cómo Milei le ganó a Sergio Massa, también compartió el mismo análisis que los otros interlocutores con los cuales dialogó este periodista. Su preocupación es, sin embargo, mayúscula. No es por el dinero del aguinaldo, que ya lo tiene, sino por los recortes que va a tener que hacer en algo que, para los jefes comunales, es central. La obra pública.

“Si paran todo de un plumazo vamos a sentir el reclamo acá, en la puerta de la muni. No pueden frenar todo de golpe, será muy bravo para todos”, explicó y agregó: “Coincido con algunos colegas que no hay que hacer olas, porque no podemos aparecer como empujando al abismo a un presidente votado por el 56% de la población. En todo caso, si se equivoca, no hay que molestarlo”, razona.

Lo mismo piensa Cristina Fernández de Kirchner, quien ya advirtió que no se irá muy lejos. “Cualquier cosa estoy acá a la vuelta”, dijo en clara referencia a la sede del Instituto Patria, ubicada a cien metros del Congreso Nacional.

Más allá de los tironeos existentes, un importante diputado nacional que deja su banca luego de mucho tiempo sostiene que “la Cámara no será un freno para las leyes que mande el Ejecutivo. Nunca lo fue. Ni para Macri (Mauricio) ni para Alberto (Fernández)”. Lo dice por experiencia propia, ya que vio cómo votaban una cosa una vez y diferente en otra.

En la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof deja fluir otros debates internos en los que prefiere no participar pero sí tener un derecho a veto. ¿Lo ejercerá? Sergio Massa insiste en que su candidato a presidir la Cámara de Diputados bonaerense es su referente Rubén Eslaiman, socio político de los detenidos Claudio y Facundo Albini, los superiores inmediatos de Julio "Chocolate" Rigau. Massa, Máximo y Axel, en la discusión por el futuro de UP.

A Eslaiman sus pares le reconocen experiencia, manejo y criterio a la hora de discutir con el resto de las bancadas. Sin embargo, en estas condiciones, todos quedarán bajo sospecha. Cuesta mucho creer que haya unanimidad como sucedía cuando se votaban las autoridades de Cámara. El silencio que arrojan los legisladores de todas las bancadas ayudan a pensar que no saben qué hacer. ¿Seguirán las firmas cruzadas entre las autoridades oficialistas y opositores para las designaciones y los contratos como hasta ahora? Si siguen como está, “Milei se hará un festín con lo de la casta”, se ilusiona un libertario que todavía no se explica del silencio de sus propios legisladores provinciales.

Kicillof, a quien todos miran para iniciar el armado del futuro peronismo kirchnerista renovador, todavía no explicitó cuál será su Gabinete próximo ni quién será el reemplazante de Sergio Berni en el Ministerio de Seguridad. "Todavía no tenemos nada, pero no esperen nada espectacular", aplacó las expectativas una de las pocas fuentes confiables de la Gobernación.