El campeonato político 2023: ganadores y perdedores de un año intenso en Mendoza

Este año que termina no fue el año del mundial del Fútbol, pero festejamos cada 18 de mes sintiéndonos todos Montiel – el autor del último penal que nos dio la tercera estrella- o atentos a cada movimiento que hace el máximo ídolo argentino contemporáneo, Lionel Messi. Pero a falta de mundial, fue un año en el que no paramos de votar. Bueno en Mendoza, en algunos departamentos ante el desdoblamiento de las elecciones no sólo provinciales sino también municipales, entre generales y primarias, la ciudadanía llegó a votar 7 veces.

Es decir que 7 domingos tuvo que ir a escoger candidatos para intendente y concejales, después a elegir a esas autoridades. El 11 de junio junto al resto de los departamentos hubo primarias para gobernador y vice y legisladores provinciales pero luego el 13 de agosto la instancia fue para escoger entre los precandidatos a la presidencia y el Congreso.

Lionel Messi con el balón de oro

En el último trimestre del año se vinieron las instancias definitorias: el 29 de septiembre elegimos gobernador y vice, los representantes legislativos y el resto de los intendentes; el 22 de octubre hubo generales presidenciales pero como nadie obtuvo los porcentajes suficientes para ganar la elección tuvimos que ir al ballotage el 19 de noviembre. Hasta acá, exhaustos de este partido que tuvo alargue y penales incluidos. Ahora, ¿ Quiénes se destacaron durante el año que ya árbitro marca el final?

La figura del partido volvió a ser Alfredo Cornejo, el gobernador de Mendoza quien se presentó por segunda vez al cargo- algo nunca había ocurrido desde el retorno de la democracia hasta aquí- y ganó el cargo. El partido no fue fácil: en el primer tiempo se le sumó la revelación de la PASO (primaria abierta simultánea y obligatoria): Luis Petri, un jugador que llegó al equipo de Cambia Mendoza con escasos apoyos pero que usó una estrategia que le generó un resultado alentador en las primarias – pudo ubicar legisladores en lugares entrables- y después tuvo una instancia que lo consagró: fue el vice de Patricia Bullrich, la ganadora de la PASO (primaria abierta simultánea y obligatoria) de Juntos por el Cambio y tras la alianza con el actual presidente de la Nación Javier Milei: golazo de media cancha, logró ser ministro de Defensa de la Nación, algo impensado un mes atrás.

Cornejo jugando al fútbol con Cambia Mendoza @alfredocornejo

Un jugador que amenazó con ganar el partido, sumó para su equipo a varios consagrados de otros tiempos pero finalmente se quedó con el segundo puesto en el torneo y su peso en la provincia se fue corriendo hasta conseguir una especie de premio consuelo en la Nación fue Omar De Marchi. El exlegislador y actual subsecretario de Relaciones Parlamentarias del Gobierno nacional amagó en la primera parte con pedir el pase de Cambia Mendoza y como el Papu Gomez, empezó a aislarse del equipo. Se fue, pero no solo como el Papu, sino que se llevó a parte de la dirigencia del PRO que le responde a él para encabezar el equipo que salió segundo en el torneo provincial: La Unión Mendocina (LAUM).

De Marchi junto a Orozco con una camiseta argentina

@omardemarchi

De ese variopinto equipo, con jugadores que vienen desde distintos lados, hubo dos que tuvieron grandes problemas y que están cerca de la tarjeta roja: se trata de Daniel Orozco (el exintendente de Las Heras quien dejó Cambia Mendoza para ser candidato a vice de LAUM) y su esposa, Janina Ortiz. Esta jugadora, quien era la secretaria de Gobierno, lideraba el equipo en su departamento pero las cosas se complicaron y cuando asumió como diputada provincial, le sacaron tarjeta amarilla. Pero, con el avance de las causas judiciales que pesan tanto contra ella y su marido, la Cámara de Diputados le puede sacar roja, ya sin fueros e imputada, es probable que la suspendan.

Orozo junto a De Marchi en el equipo de LAUM

@UnionMendocina

El líbero sin duda, es Jorge Difonso. El actual diputado provincial por la Unión Mendocina, cuando jugaba para Cambia Mendoza se movía con sus propias opiniones- como su gran oposición al impulso que el exgobernador Rodolfo Suarez intentó darle a la minería-. Ahora desde LAUM, se diferenció de las ideas de muchos de los dirigentes. Logró además, retener el departamento donde empezó su proyecto político: San Carlos, que ahora está dirigido por Alejandro Morillas, un hombre de su partido, Unión Popular. Además, consiguió ser el presidente del interbloque de LAUM en la Cámara Baja.

Jorge Difonso jugando al fútbol prensa Difonso

Dos jugadores que volvieron a lucirse en la cancha después de varios años que parecían estar cerca del retiro fueron los dirigentes del Partido Demócrata y el peronista Celso Jaque. Los del team PD la pegaron con la estrategia: se juntaron como Milei y quedaron después de décadas primeros en las legislativas, metiendo 3 jugadores como representantes de Mendoza en el Congreso. Jaque, quien fue gobernador de Mendoza entre 2007 -2011, volvió a jugar al equipo de sus inicios: se convirtió como a fines de los 90 en el intendente de Malargüe después de varios intentos de gol. Le arrebató la comuna a Cambia Mendoza.

Otro que volvió fue Ricardo Mansur. Este jugador precalentó durante año y medio en el Concejo Deliberante y entró a la cancha para ganarle a su máximo rival: el exintedente Miguel Ronco, quien ahora es diputado y como reveló MDZ hace una semana, apenas asumió su banca se tomó vacaciones en el Caribe y desde ahí jugaba el partido. Esa estrategia enojó a propios y ajenos y tuvo gran repercusión nacional. Parte del equipo del PD con Javier Milei y Villarruel

Hubo un equipo que tuvo 7 destacados – el peronismo- que fueron sus propios intendentes que lograron triunfos en los departamentos donde adelantaron el partido y además en Malargüe, pero muchos referentes se quedaron fuera de juego. Al PJ le fue muy mal en la provincia y en todos los torneos que jugó quedó tercero. Por eso perdió bancas en la Legislatura y en varios departamentos y en esa instancia, no hay repechaje. Sin embargo los triunfos con alto porcentaje de votos de los intendentes- muchos de ellos pasaron el 50%- los posicionó como los nuevos referentes partidarios. Matías Stevanato, el intendente del club junto a dos glorias de River:Ariel Burrito Ortega y Leo Astrada X: @MatíasStevanato

Al que peor le fue quizá fue al árbitro del partido. El juez federal con competencia electoral Walter Bento está preso, no por delitos vinculados a las elecciones, sino por mal desempeño de sus funciones en un megajucio acusado de cobro de millonarias causas. Walter Bento en el juicio que se hizo este año

Otras épocas. El partido que jugaron hace dos años cuando Cambia Mendoza tenía otra formación