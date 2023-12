Los funcionarios de Milei están conformes, pero preocupan las relaciones ocultas con el kirchnerismo

En el Gobierno florece cierta tranquilidad cuando se le pregunta a distintos funcionarios sobre un breve balance de las primeras casi tres semanas de gestión. Rescatan tres cosas. La imposición total de la agenda pública por las propuestas del presidente Javier Milei, el avance del control callejero y la aceptación del mismo por parte de los manifestantes de izquierda o la CGT, y la aceptación de casi todas las propuestas presentadas a través del DNU o el proyecto de ley ómnibus, “aunque cuestionen los instrumentos utilizados”.

Sin embargo, saben que siempre están al borde de un polvorín. Una parte de los explosivos los tiene siempre a mano el propio Milei, a quien efectivamente no le importa ofender y colocar del otro lado de la cancha a diputados y senadores que opinan contra su decreto de necesidad y urgencia o el proyecto ingresado en la tarde noche del miércoles. No hay tábula rasa que valga, a pesar de sus propia promesa de paz y comprensión a quienes se quieran sumar al cambio.

Martín Menem y Guillermo Francos con el paquete de ley ómnibus

Funcionarios que tienen que lidiar con la necesidad de hacer cumplir los deseos presidenciales chocan contra esto. Uno de ellos, que suele hablar con el jefe de Estado, sabe que el camino no es la confrontación o ponerlos siempre del lado de los culpables de todo lo malo que pasó en la Argentina en los últimos veinte años.

“Sabemos que Javier tiene un afecto muy especial por el Congreso. Hablamos siempre con el equipo y el propio presidente de la Nación en la búsqueda de compatibilizar el estilo del jefe, que le sirvió para llegar hasta donde hoy está, y la paz que se necesita para conseguir los resultados legislativos”, graficó un importante miembro presidencial. Inclusive varios ya alertan que "todo no va a salir, como la cuestión política. Muchos de los que tienen que votar se quedarían afuera con el sistema de voto por circunscripción", sostiene un especialista electoral.

Es que, tanto radicales como legisladores del PRO manifiestan que “el decreto puede terminar siendo un chupete de madera. Si se lo derogan, todo vuelve a copia cero. Por eso estamos intentando con un proyecto que copia textual el DNU, aparte del tratamiento de la ley ómnibus que ingresó el miércoles en la cámara”, le dijo a MDZ Mamiliano Abad, senador radical y presidente del centenario partido a nivel bonaerense.

En esto no hay grieta con el representante en diputados de Evolución, Martín Tetaz. “No queremos nada por decretos porque después otro mismo instrumento lo puede dar vuelta. Hay un montón de artículos que estamos de acuerdo y en otros no, pero lo importante es votarlos y discutir punto por punto”.

Alderete y D´Elía anunciaron que este fue el primer corte.

En cuanto al protocolo anti piquete que se empezó a implementar la semana pasada con la movilización del Polo Obrero y se repitió en la marcha de la CGT a Tribunales y en la Ruta 3, en Laferrere, en La Matanza, “será utilizado todas las veces que sea necesario”.

La pregunta formulada a uno de los más importantes colaboradores de la ministra Patricia Bullrich tiene que ver con la amenaza próxima del paro con movilización lanzada por el triunvirato de la Central Obrera, a la que se le plegarán los movimientos sociales y los gremios estatales y la cuasi declaración de guerra realizada este jueves en el corte impulsado por antiguos aliados matanceros como Luis D´Elía y Juan Carlos Alderete.

“La gente se movilizó naturalmente. Algunos tenían el temor de que le sacaran el plan y no los forzamos ni nada, pero todo se desenvolvió tal cual lo preveíamos. Pero la gente tiene más miedo en lo que dice la Patricia Bullrich que en perder un plan”, le dijo a MDZ Alderete.

El diputado nacional de la Corriente Clasista y Combativa adelantó que “lo de hoy fue el inicio de un plan de lucha que estará sujeto a cada momento. Será medida por medida. Hoy nos movimos contra el DNU y la ley ómnibus y tuvimos el acompañamiento del Polo Obrero y la diputada nacional del PO Romina del Pla (también de La Matanza) y el próximo 11 de enero haremos otra marcha más grande, hasta llegar al acampe por tiempo indeterminado si no se cambian sustancialmente las políticas económicas”.

“Iniciaron un proceso similar al del 2001” sintetizó el funcionario del Ministerio de Seguridad que habló con este periodista. En aquel año, los piquetes, iniciados en La Matanza y en Neuquén, derivaron en el fin del gobierno de la Alianza cuando la clase media, enfurecida por el bloqueo de sus cuentas corrientes y cajas de ahorros bancarios por el “corralito” de Domingo Cavallo, cantaba que la lucha era una sola".

Mientras estas preocupaciones crecen, en el Gobierno nadie quiere dar demasiadas precisiones sobre ámbitos clave como los organismos descentralizados que antiguamente conducía La Cámpora. Ratificado un ex de la agrupación como Fabián Lombardo, propuesto oportunamente por Mariano Recalde, hasta ahora la idea que impera en la cobertura de los cargos de Anses, PAMI, Migraciones y Renaper, entre los que se tironean intendentes y dirigentes libertarios, podría ser llenado por empleados que ya trabajan en esos ámbitos.

“En los últimos años los pibes para la liberación llenaron con su gente todas esas oficinas. Es de locos que piensen poner a uno de estos que se recicle como jefes de las agencias de PAMI o las UDAI de Anses. Imaginate si hay algún lío en los territorios, estos no van a hacer nada para pararlos. Desde estas oficinas se puede estar en el día a día de los municipios, fundamentalmente los del conurbano”, creen varios libertarios que no quieren saber nada con la idea del “reciclado”.

“Milei está tan metido en el día a día que no se mete en estas cosas. Lo distraen”, confesó alguien que lo conoce bien. Quizás ir a ver a su novia Fátima Flórez a Mar del Plata sea un “cable a tierra”, pero las opiniones de su ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, sembrando dudas sobre posibles investigaciones judiciales al pasado inmediato, no ayudan a despejar un pacto de no agresión con Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa, con el exvice jefe de gabinete Juan Manuel Olmos como operador principal.