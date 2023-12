Axel Kicillof le marcó la cancha a Javier Milei y prometió "no retroceder" ante los recortes

Axel Kicillof participó este martes del lanzamiento de una nueva edición del Operativo de Sol a Sol en la ciudad de Mar del Plata, donde hizo alusión a las políticas impulsadas por Javier Milei y sostuvo que si existe un recorte en los recursos "va a sufrir el pueblo de la provincia de Buenos Aires".

En ese sentido, el gobernador bonaerense prometió "no retroceder" ni hacerse "el distraído" si el Gobierno "corta recursos". "Creo que no es el método. Creen que castigan a un Gobierno provincial, pero no es a nosotros. Si cortan recursos lo van a sufrir los municipios, lo va a sufrir nuestra provincia", señaló.

Las palabras del gobernante provincial fueron durante la presentación del programa que combina Seguridad y Salud durante el verano en la costa y que contará con un despliegue de más de 22.000 efectivos policiales para esta temporada.

Según Kicillof, el impacto de las medidas tomadas por Milei ya se están "observando" en todas las esferas de la vida social y económica de la provincia, y también en la actividad turística.

"Vinimos con todas las áreas del Gobierno bonaerense para sostener una temporada que va a ser compleja y difícil. Que a la gente se le va a hacer dura", anticipó.

En esa línea, expresó que la situación actual del país genera "angustia e incertidumbre" a la población y cuestionó que el Gobierno nacional presione a los "máximas autoridades" provinciales con la quita de recursos en caso de no apoyar el plan económico del Gobierno.

"Nuestra provincia y todas las provincias, lo van a atravesar. No compartimos las decisiones”, insistió Kicillof. quien estuvo acompañado por el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, y el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro.

A diferencia de la idea del oficialismo, el gobierno de la provincia de Buenos Aires no replicó una política de recortes para ordenar las cuentas públicas. En ese sentido, Kicillof envió a la Legislatura de la provincia de Buenos Aires el proyecto de ley Impositiva para el año 2024, que apunta a recomponer la recaudación.

La iniciativa impulsa drásticos cambios en el costo del impuesto inmobiliario: según lo indicado por el texto de la normativa que será analizada esta semana en la Legislatura, se disponen incrementos para los contribuyentes de entre 140 y 300 por ciento en la Provincia de Buenos Aires.