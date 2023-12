En vivo: qué dijo Javier Milei sobre los cacerolazos en la mesa de Mirtha Legrand

Luego de su primera cadena nacional como presidente, donde anunció el mega decreto con más de 300 modificaciones a leyes y normativas que rigen en el Estado, Javier Milei participa del programa de Mirtha Legrand (El Trece) junto a su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

"Estamos haciendo todos los esfuerzos para que podamos comer carne como corresponde. Han saqueado al país, han dejado un déficit fiscal consolidado del 15% del PBI. Dejaron al país al borde de la peor crisis de la historia. Tenemos indicadores sociales peores que los del 2001", dijo Milei en el inicio.

Y siguió: "Estamos confiados en que si podemos sostener el DNU, va a ser muy positivo. Este DNU apunta a que haya un shock de inversiones. Queremos terminar con los kioscos de los corruptos".

"Los que han robado tienen que pagar por eso, pero nosotros tenemos que mirar para adelante. Tenemos un mandato muy claro que es terminar con la inflación, poner a crecer a la economía argentina y con un mandato muy fuerte en materia de seguridad, por eso le pedí a la doctora Bullrich que me acompañara. Ella aceptó el ministerio. Estoy orgulloso del trabajo que está haciendo", resaltó.

"Hemos empezado a ganar la batalla cultural. La esencia de la decadencia argentina es cultural", agregó.

Qué dijo de los cacerolazos

"Cómo hizo la gente para leer tan rápido el decreto. Esos cacerolazos estaban armados. Tienen síndrome de Estocolmo. Usan a los trabajadores", destacó el presidente sobre lo sucedido el miércoles por la noche y agregó: "El Gobierno saliente se encargó de infundirle miedo a la gente".



"Se quejan porque pierden privilegios", expresó el presidente en una entrevista que se emite por Canal 13 y destacó que con las medidas contempladas en el DNU "hacemos que los mercados sean más competitivos y terminamos con algunos privilegios. Y algunos que ven afectados sus intereses se quejan"

Su participación en las elecciones en Boca

En un momento de la entrevista, el presidente habló de los insultos que recibió el pasado domingo cuando fue a votar a las elecciones en Boca Juniors, donde finalmente se impuso la lista encabezada por Juan Román Riquelme.

"Sabía que me iban a insultar. Sabía que el señor Riquelme y sus vándalos lo iban a hacer. Yo no me iba a dejar amedrentar. Uno tiene que tener lealtad. El señor Macri conmigo se comportó como un señor. Terminada la elección del 22 de octubre, él y Bullrich eligieron nuestra opción. Me apoyaron sin ningún tipo de condicionamiento. Uno tiene que ser agradecido, por eso fui a votar. Es una cuestión de lealtad. Hay que hacer lo que es correcto, más allá del resultado".

"Soy fanático de Boca y de Palermo. Cómo no voy a ir para votar a la lista que iba a traer a Palermo a Boca", resaltó.

Noticia en desarrollo...