Las negociaciones que traban el debate en el Congreso por los DNU de Milei: el peronismo quiere la mayoría y Massot marca la cancha

El paquete de decretos de necesidad y urgencia (DNUs) que Javier Milei anunció el miércoles por la noche tendrá su correlato en el Congreso de la Nación. El kirchnerismo salió rápido a pedir que ambas cámaras empiecen a trabajar para analizar cada uno de los textos firmados por el presidente, pero todavía no se terminó de conformar la comisión clave para esta tarea.

Se trata de la comisión bicameral de Trámite Legislativo que integran ocho senadores y ocho diputados. La definición de qué bloque se queda con la mayoría es política y está estancada hace por lo menos una semana. "Se están matando en las dos cámaras", metaforizó una fuente parlamentaria.

De los ocho lugares que le corresponde al Senado, Victoria Villarruel trabaja codo a codo con el resto de los bloques no kirchneristas para dejar a Unión por la Patria con sólo tres lugares. Esto se vio en la sesión de la semana pasada donde se impuso una mayoría no K de 39 senadores entre radicales, peronistas del PRO y de bloques provinciales para dejar al bloque de José Mayans en minoría.

En tanto, en Diputados, la disputa está entre Germán Martínez, jefe del bloque Unión por la Patria, y Nicolás Massot (Cambio Federal) por la octava banca que le corresponde a la Cámara Baja. Hasta hora la repartición de las ocho bancas de la bicameral que le corresponden al ala norte del Congreso se dividen: UxP 4, 1 PRO, 1 UCR, 1 LLA. Esa octava, Massot la pide para su espacio, mientras que Martínez insiste en que al ser la primera minoría les corresponde a ellos.

La suerte de los DNU de Javier Milei se jugará en el Congreso. Crédito: X

Posiblemente, sea Martín Menem quién defina y todo indica que se inclinará por apoyar al exjefe del bloque PRO. "Martínez quiere aplicar D’hont, pero la ley solo habla de respetar la proporción de las representaciones políticas", indicó una fuente parlamentaria para explicar por qué Massot podría quedarse con ese lugar.

Posiblemente en estos días haya novedades sobre cómo quedan formalmente integradas las comisiones. UxP en un comunicado que emitió apenas se conocieron los decretos adelantó que van "a exigir que el Congreso funcione, se reúna la Comisión Bicameral de Tratamiento de los DNU y se convoque a Extraordinarias". "Tiene que ser rechazado por el Congreso con urgencia", afirmaron.

El video de Sturzenegger con los DNU

Sin embargo, dentro del Palacio Legislativo hay algunos que no son tan optimistas. "LLA apuesta a que esto nunca llegue al recinto", analizó una fuente parlamentaria que conoce de cerca el tratamiento de los decretos en el Congreso. "No hay plazo legal para que las cámaras decidan si está bien o mal el DNU, eso es lo que pasa generalmente", agregó y remarcó: "La oposición no se va a animar a bajárselo ya, todavía es prematuro y tiene fuerza. Habrá que ver en marzo y abril".

Cómo es el proceso de los DNUs en el Congreso de la Nación

Una vez que el DNU queda publicado en el Boletín Oficial, algo que ocurrió el miércoles a última hora, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, debe enviarlo al Congreso de la Nación para su revisión en el plazo de 10 días. Una vez que eso ocurra, la comisión bicameral de Trámite Legislativo tiene otros 10 días para emitir un dictamen.

Este tiene que ser a favor o en contra del DNU en cuestión. Por cada decreto, debe haber un dictamen. Es decir, sólo se trata la validez de ese DNU. No se puede modificarlo. Miles de manifestantes llegaron el miércoles a la medianoche para protestar contra el DNU de Milei. Crédito: Télam

En caso de que se avance con un dictamen, algo que muy rara vez ocurre en la historia política argentina, el Poder Ejecutivo debe definir si primero se trata en el Senado o en Diputados. En el recinto de cada cámara se define por mayoría simple es decir un voto afirmativo más que uno negativo, o viceversa. No hace falta ninguna mayoría especial.

La única forma de que el DNU pierda vigencia es que se apruebe un dictamen de rechazo al decreto en ambas cámaras. En cualquier otra ocasión sigue vigente lo firmado por el presidente de la Nación.