Decretazo de Javier Milei: qué opina el nuevo presidente de la UCR mendocina del tajante comunicado del Comité nacional

Andrés "Peti" Lombardi, presidente de la Cámara de Diputados de la Legislatura, se transformó este lunes en el nuevo presidente de la Unión Cívica Radical de Mendoza. El acto fue llevado a cabo en la sede del Comité en el microcentro de la Ciudad y ocurrió en un día movido políticamente, luego de que el partido a nivel nacional, conducido por Martín Lousteau, emitiera un duro comunicado en contra del reciente "decretazo" del mandatario nacional Javier Milei. Reconoció que "algunas medidas no son del agrado para el radicalismo, pero hay muchas que sí".

Precisamente, la Mesa Nacional de la UCR y dirigentes de ese partido expresaron que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) anunciado por Javier Milei es "inválido", que "no puede reemplazar al Congreso" y que se debe convocar a sesiones extraordinarias y modificar la medida "por una ley que se vote por capítulos" para que puedan sancionarse "las reformas positivas" y evitarse "las que no lo sean".

El lacerante comunicado de la UCR.

Lombardi, consultado sobre si adhiere a este comunicado del órgano partidario contra Milei, mostró cautela al aseverar: "Creo que hay cosas muy positivas dentro de ese paquete. Es un decreto muy grande que modifica muchas leyes. Hay algunas que son racionales y que van en coincidencia con lo que la gente votó, con un cambio profundo para la Argentina. Pero me parece que es necesario pensar un poco más en detalle. Hay algunas preocupaciones por las implicancias en Mendoza, que puede significar la liberación de las prepagas. Eso va a generar mayor presión sobre el sector público de la Salud de la provincia. El Gobierno de Mendoza va a tener que tomar recaudos en eso".

En ese orden, sumó. "Hay algunas cosas que veníamos reclamando, como la igualdad en términos de los subsidios a las tarifas de servicio público. Mendoza ha hecho todo el trabajo y hemos estado pagando el valor de distribución de energía que corresponde y otros estaban subsidiados. Creo que eso nos puede ayudar, pero no es un 'sí' o un 'no' contundente, sino un 'estudiemos en profundidad'. Son muchas leyes las que cambian y para tener una opinión responsable hay que profundizar en ese estudio".

Admitió no haber conversado con Martín Lousteau, flamante titular del Comité nacional, respecto a este tema, aunque deslizó que el gobernador Alfredo Cornejo sí lo hizo. "Lo hizo Cornejo. Yo estuve hablando con él que era importante pensar primero cómo va a ser tratamiento legislativo del DNU y que hay cosas que hay que rescatar. Algunas no son del agrado para el radicalismo, pero hay muchas que sí. Muchas que están en sintonía con con el espíritu de lo que la los argentinos votaron. La política de cielos abierto, por ejemplo, a Mendoza le va a favorecer mucho en términos de turismo. Que las empresas estatales que son deficitarias se transformen en sociedades anónimas es algo que en Mendoza se está dando. Las empresas en las cuales hay participación del Estado son empresas son SA y no son deficitarias. Entonces, hay cosas que nosotros en Mendoza hemos hecho y que figuran en el decreto. Hay otras que hay que analizarlas un poco más en profundidad".

Tadeo García deja la presidencia de la UCR. Foto: Maximiliano Ríos / MDZ.

"¿Cuáles son las que no les gusta el radicalismo?", fue la pregunta realizada a Lombardi. A lo que contestó: "En términos de obras sociales y de la reforma farmacéutica podrían haber avanzado un poco más. La liberación de las patentes de medicamentos ayudaría a la competencia de liberación de patentes con anterioridad. Son cosas que hay que ir mejorando y que hay que ir viendo. Obviamente no nos gustan cuestiones relacionadas con la vitivinicultura, que no es como la soja que se vende la temporada fácilmente. Lleva todo un gran trabajo de mano de obra intensiva y la recaudación que puede tener con ese nivel de retenciones no modifica el esquema deficitario que puede tener Argentina.

"Entonces, no sé si es razonable aplicarle retenciones al al sector vitivinícola que le cuesta ganar en los mercados. No es que todos los años sale la soja y los mercados ya están. Acá hay que hacer todo un trabajo, ganar mercado, mejorar la calidad, posicionarse, etc. Lleva un tiempo y aplicarle retenciones puede generar un problema", comentó.

"No tenemos una fecha, estamos estudiándolo. Esta mañana formamos parte de la reunión de gabinete. Hemos quedado en seguir profundizando", dijo sobre la posibilidad de que el Gobierno de Mendoza tome una postura oficial en una fecha determinada. De hecho, el gobernador Alfredo Cornejo dio el presente en el acto de traspaso de autoridades, aunque optó por no brindar declaraciones a la prensa. Alfredo Cornejo arribando al Comité de calle Alem. Foto: Maximiliano Ríos / MDZ.

Por último, Lombardi contó sus sensaciones de suceder a Tadeo García Zalazar al frente de la UCR local. "En lo personal es un orgullo muy grande. Aquellos que venimos de la política partidaria y que hemos hecho el recorrido por la Franja Morada, por la juventud radical y por los órganos departamentales, asumir la responsabilidad de ser presidente del comité provincia; de un radicalismo fuerte, unido, que trabaja en equipo y que está en los mejores momentos de la historia Mendoza, me llena de orgullo. Es como que hay que cuidar muchas cosas. Se ha construido algo tan importante en Mendoza y lo ha construido el radicalismo en su articulación con el frente Cambia Mendoza. Me parece que es una responsabilidad muy grande y hay que tratar de llevarlo de la mejor manera posible", subrayó.