La tajante medida que le pidió un gobernador a Javier Milei sobre YPF

El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, lanzó una fuerte advertencia sobre YPF y, en ese orden, propuso que se le quite a la petrolera las áreas que no explote.

"Sería absurdo privatizar YPF cuando vale menos de la mitad de lo que debería valer. Lo hablé con Marín, el presidente de YPF, y lo ratificó", comenzó explicando en contacto por TN.

Acto seguido, agregó: "Hay áreas que YPF no está explotando en este momento y las provincias somos dueñas de nuestros recursos. Si no explotan esas áreas, se las vamos a quitar, privatizadas o no".

El mandatario planteó que la idea es que se "abra el juego para que entren otras empresas" con el objetivo de generar trabajo y divisas para fortalecer la provincia. "La concesión implica que vos tenés que dar un presupuesto de inversión y tenés que explotar el área", explicó.

"Si no la explotás es trabajo que no se está generando en una provincia que necesita generar trabajo. Sería absurdo tener áreas sin explotar, las tenga YPF o las tenga cualquier otra empresa", concluyó.

Horas antes, Torres había manifestado que sería un error avanzar con un proceso de privatización. “Sería una locura con el valor que tiene hoy la compañía, pero igualmente no creo que ese tema deba estar en agenda", recalcó momentos antes de participar de una reunión con Milei y los gobernadores del país en Casa Rosada.