Guillermo Francos reveló qué le dijo Javier Milei a Axel Kicillof en el encuentro con gobernadores

Guillermo Francos se refirió a la reunión que encabezó este martes Javier Milei con los gobernadores en Casa Rosada y sostuvo que el presidente "admitió que le cuesta mucho restaurar Ganancias". Además, el ministro del Interior detalló que el mandatario le explicó a los gobernadores la situación del país y los motivos de las medidas económicas.

"Fue una reunión muy interesante. Se tomó el tiempo necesario para escuchar a cada uno, tomó nota de todos y contestó uno por uno", expresó el funcionario en LN+.

Asimismo, Francos sostuvo que la alternativa propuesta por algunos mandatarios de que el Gobierno avance en la coparticipación del tributo al cheque "no era factible" para Milei. Por eso, ratificó que se repondrá el impuesto "por un periodo hasta el próximo presupuesto" nacional.

No obstante, el ministro reveló que dos jefes provinciales le negaron haber firmado el comunicado de la Liga de Gobernadores, a pesar de que sus nombres aparecieron igual.

El documento, que se difundió por la tarde, rechazaba la reversión del impuesto a las ganancias y planteaba coparticipar el 70% del impuesto al cheque.

"Yo hablé con algunos de los gobernadores que estuvieron en la reunión. El gobernador de Catamarca y el de Tucumán no firmaron el documento", dijo en alusión a Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo.

Y consideró que el escrito representa "lo que expresó Axel Kicillof en la reunión" con Milei. "Sé que los 8 que se mencionan ahí no adhirieron, porque hay dos que me dijeron que no lo habían firmado", insistió.

"Yo lo consulté, me sorprendió que estuvieran las firmas cuando habíamos estado conversado. Incluso con uno de ellos estuvimos en la reunión de prensa posterior. (Jalil) Tenía claro que no había sido un firmante de ese documento", añadió.

Pese al episodio, Francos evitó calificar al hecho como "una viveza peronista" e incluso destacó que el gobernador bonaerense "planteó de muy buena manera sus diferencias con la política de Milei" durante el encuentro.

"Hubo un intercambio muy educado entre ambos. No tuvieron una discusión, sino un intercambio de ideas. El propio presidente le dijo: 'Nosotros no coincidimos en nuestras visiones, tenemos visiones diferentes. pero eso no quiere decir que no podamos trabajar en conjunto por el interés de todos los argentinos'", concluyó.