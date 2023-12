El titular de la Corte Suprema le marcó la cancha a Javier Milei sobre el aumento de tarifas

El presidente de la Corte, Horacio Rosatti, le advirtió al Gobierno de Javier Milei que los decretos "no pueden tratar temas tributarios" y subrayó que los aumentos de tarifas siempre deben tener "una audiencia pública previa".

"Técnicamente las medidas que pueden tomarse entrarían dentro de lo que se llama emergencia. Todos los problemas tienen que encontrar respuesta dentro de la Constitución, porque prevé situaciones de normalidad y situaciones excepcionales o de emergencia", afirmó por LN+.

A su vez agregó: "Frente a situaciones de emergencia hay herramientas de emergencia. Cuando hay normas del estilo de las que se están anunciando, el juez tiene que tener mucha prudencia y sabiduría para saber que es lo que puede o no controlar".

Respecto al aumento de tarifas, Rosatti remarcó que tienen que plantearse bajo el criterio de razonabilidad y proporcionalidad, además de ser equitativo y jurídicamente válido.

Y argumentó que el juez puede controlar estos valores a la hora de intervenir en la relación entre el aumento de tarifas y el incremento de los ingresos de la gente.

"Es el control sobre los efectos que las decisiones causan. Uno ve los procedimientos, cómo se tramitan esas decisiones, luego qué efectos tienen y cuándo afectan de un modo sustantivo. Sobre el contenido de los derechos, la Corte ha dicho reiteradamente que si no se aniquila el derecho o si no se lo desdibuja de una forma sustantiva, puede haber una afectación en términos de tiempo, en términos de intensidad", explicó.

"La Corte es un lugar para garantizar la constitucionalidad, no para venir a cambiar un fallo que no me gusta de un juez. No todo lo que no te gusta es inconstitucional", añadió.

Por otro lado, el magistrado analizó desde el punto de vista constitucional el protocolo anti piquetes anunciado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

"Hay un conflicto entre el derecho a manifestarse y el derecho a circular. ¿Qué es lo que busca un juez? Optimizar los dos derechos. No confrontarlos. Entonces, si usted me dice que un derecho va a anular al otro, hay un ganador y un perdedor", consideró.

En ese sentido, expresó que "habiendo buena voluntad, la compatibilización es posible y prácticamente en todas circunstancias" entre ambos derechos.

"Pero sobre todo estamos hablando de un derecho a la protesta en un contexto democrático. Otra cosa sería el derecho de resistencia a la opresión", finalizó.