Un exministro que enfrentó a Kirchner alerta por el ajuste y desecha un nuevo Patacón

“La situación no tiene comparación con la de 2001. No existe un motivo real para emitir un bono como el Patacón. No existe la cesación de pagos que existía en aquel momento, sin ningún tipo de posibilidad de financiamiento y con una deuda corriente que era insostenible”, recordó a MDZ el exministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires, Gerardo Otero, miembro del equipo económico del entonces gobernador Carlos Ruckauf.

Tal cual adelantó esta semana MDZ, Axel Kicillof está analizando una jugada política y económica con la creación de una cuasi moneda que atenúe el deterioro económico que sufre la Provincia porque no se le enviará más plata de manera indiscriminada y por fuera de la coparticipación como lo hacía Alberto Fernández.

Según el nuevamente empoderado ministro de Gobierno y virtual vocero autorizado Carlos “Carli” Bianco, la vuelta de un posible Patacón, como el que se imprimió hace más de veinte años, “es uno de los elementos que tenemos en el análisis” pero advirtió que se reimprimiría “siempre y cuando sirva para paliar cierto déficit de liquidez o crédito”.

Sin embargo, además de una medida económica, la de Kicillof sería un posicionamiento político que podría activar que otros pares suyos tomaran una iniciativa similar para acorralar con los reclamos al Gobierno nacional. El propio Javier Milei le alertó a uno de los intendentes que por ahora continúa en Juntos por el Cambio de que su máximo rival político será el gobernador bonaerense.

Otero, que formaba parte de los equipos económicos del entonces ministro Jorge Sarghini, reiteró sus dudas sobre la efectividad de un nuevo bono provincial y que el mismo alcanzase el éxito que tuvo el Patacón, que siempre fue convalidado al mismo valor que el peso de circulación nacional. Junto con Rodolfo Frigeri y Jorge Remes Lenicov fueron uno de los equipos económicos más sólidos de los últimos treinta años.

Gerardo Otero, exministro de Economía

“No digo que la situación actual no sea complicada, que no tenga dificultades de financiamiento. Pero en 2001 no podía funcionar directamente la administración. No podíamos pagarle a los proveedores, le adeudábamos casi un año, no había forma de conseguir insumos médicos. Era todo una catástrofe”.

Ahora, “efectivamente van a caer los aportes discrecionales del Gobierno nacional, lo cual paralizará la obra pública en primer término. Pero hay que estar muy atentos a lo que suceda con los subsidios al transporte”.

“Antes de emitir moneda a través del Banco Provincia, como alertó Carlos Bianco, hay que agotar otras instancias”, dijo Otero, para quien “una cuasi moneda que no sirva para realizar cancelaciones a nivel nacional le haría perder valor rápidamente”.

El exministro de Economía de Felipe Solá, que renunció cuando Néstor Kirchner obligó a la gestión bonaerense a aceptar la paritaria nacional que había fijado el entonces presidente para calmar a la dirigencia gremial de SUTEBA, dijo que “el Gobierno nacional lanzó un programa de ajuste brutal pero no había demasiadas alternativas en el horizonte”.

“Desde hace mucho tiempo hay un desorden brutal en la macro y al no tener financiamiento hay que ajustar. Pero largar un sinceramiento así, sin anclar algunas variantes, sin fijar un acuerdo de precios más heterodoxo para contener expectativas podría tener consecuencias dramáticas”, alertó.

“Ojalá esto no se desmadre”, siguió, y explicó que “a mi me genera mucho temor. La falta de información también atenta al armado de equipos en áreas centrales de la economía. Y ojo con que sigan perdiendo tiempo en el tema del costo del transporte, porque entre el aumento del combustible, la suba de todos los productos, los chasis, los repuestos. Ese aumento cuando se quiten los subsidios puede ser brutal y puede provocar un desborde social como ya se han producido en otros países de la región y en Europa”, indicó Otero.