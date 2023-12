Con el apoyo de los intendentes del PJ, asumió Omar Félix en San Rafael

Después de 20 años, Omar Félix vuelve a asumir como intendente de San Rafael. En noviembre renunció a su banca de diputado provincial y empezó a armar su equipo de trabajo que presentará el lunes.

En un acto multitudinario en la plaza San Martín, acompañado de vecinos y respaldado por los intendentes del peronismo, Omar Félix juró y dio su primer discurso. En las primeras filas estaban Flor Destéfanis, de Santa Rosa; Edgardo González, de Lavalle; Fernando Ubieta, de La Paz; Celso Jaque, de Malargüe; y Matías Stevanato, de Maipú.

También hubo presencia del Gobierno provincial. La representante oficial del Ejecutivo fue la vicegobernadora Hebe Casado que estuvo acompañada por Ernesto Sanz; el superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli; y el intendente de General Alvear, Jany Molero. Además de legisladores nacionales, provinciales y concejales.

La vicegobernadora Hebe Casado presente en la asunción de Omar Félix en San Rafael Foto: Municipalidad de San Rafael

Más control y continuidad de obras

En su primer discurso, Omar Félix resaltó el trabajo del equipo de gobierno y la figura de su hermano Emir Félix al frente de la municipalidad desde hace 13 años. Entre las innovaciones, habló de incrementar los sistemas de control interno. "La próxima semana enviaremos para su tratamiento el proyecto de presupuesto. Entre otros cambios quiero destacar la creación del área de Auditoría General, oficina necesaria para el control de legalidad, de la eficiencia y de la corrección de los procesos administrativos", dijo el intendente.

Omar Fálix juró en la plaza San Martín de San Rafael Foto: Municipalidad de San Rafael

Además, el jefe comunal prometió mantener los niveles de actividad actual en la obra pública. "Siempre con criterios de austeridad y priorizando el tipo de obra que agrega valor no solo urbano, sino también económico a las propiedades de los vecinos. Durante los primeros meses de gestión, vamos a dedicarnos a terminar la obra que hoy se encuentra en ejecución", señaló.

Reclamo por los fondos de Portezuelo

Omar Félix también tuvo un apartado para los 1.200 millones de dólares de Portezuelo del Viento que Alfredo Cornejo tendrá disponible. "No quiero dejar de mencionar el derecho que nos asiste como región por los fondos de Portezuelo del Viento. Vamos a recordar una y mil veces que esos fondos no estarían si la cámara de comercio de San Rafael no hubiese reclamado judicialmente por el impacto a la región generado por la promoción industrial", dijo el intendente de San Rafael.

"La decisión unilateral y discrecional de disposición de esos fondos dando la espalda a quienes lucharon por conseguirlo, constituirá un despojo a nuestro sur y ello será irreparable. Y por favor entiéndase, no es egoísmo, es justicia", cerró Omar Félix.