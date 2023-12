Victoria Villarruel se diferencia de Javier Milei y prepara la primera batalla en el Senado

La relación entre Javier Milei y Victoria Villarruel no está exenta de cruces y diferencias en la gestión. La vicepresidenta le dijo a senadores del radicalismo que el hombre designado para la presidencia provisional del Senado es el puntano Bartolomé Abdala y no Francisco Paoltroni, como había anunciado el presidente desde la cuenta oficial en la que se publican las designaciones.

El nombre trascendió esta tarde desde el despacho de Villarruel en el primer piso del Palacio Legislativo, tras la reunión de Labor Parlamentaria. El nuevo oficialismo propondría mañana en una sesión preparatoria a Abdala para el cargo, en una jornada que estará marcada por las diferencias con el peronismo, que todavía insiste que ese lugar le corresponde y no dará quórum.

El jefe del bloque oficialista, José Mayans, puede anotarse una pequeña victoria individual. De confirmarse que Abdala sea el presidente provisional de la Cámara alta, quedaría corrido Francisco Paoltroni, el empresario agropecuario que en 2008 se sumó de Buenos Aires a Formosa, y luego se metió en política. El peronista que responde directamente a su gobernador, Gildo Insfrán, evitó a toda costa que su coterráneo ocupara ese lugar clave

En la reunión de Labor Parlamentaria, el peronismo fue con Mayans, Eduardo "Wado" De Pedro, Juliana Di Tullio y Anabel Fernández Sagasti. Allí planteó que la convocatoria a la sesión es "ilegítima porque no hay ninguna convocatoria a extraordinarias". Sin embargo, desde el resto de los bloques coinciden en que "no es necesario llamar a extraordinarias porque no se va a tratar ninguna ley, sino que es para resolver cuestiones internas del Senado".

Mayans armó su juego pero el peronismo perdió lugares en las comisiones. Crédito: Senado

La nueva mayoría para correr al kirchnerismo en el Senado

La Libertad Avanza (LLA), que tiene siete senadores, llegó a un acuerdo político con otros 32 para avanzar en la sesión de mañana y armar un "sector político" para repartirse las comisiones y dejar al peronismo en minoría.

Este conjunto de 39 senadores que dará quórum mañana, y que se va a repartir la mayoría de las comisiones, lo integran 13 de la UCR, siete del PRO, siete de LLA, cuatro del bloque Cambio Federal de Juan Carlos Romero, tres del bloque de senadores que responden a los gobierno de Río Negro y Misiones, tres del bloque Unidad Federal de Edgardo Kueider y los dos santacruceños.

En la sesión de mañana, estos 39 senadores buscarán conformar una mayoría para que los 33 senadores del peronismo que responden a José Mayans queden en minoría en cada una de las comisiones. Los cálculos que se hicieron en la reunión de Labora Parlamentaria, a los que accedió MDZ, dejan al peronismo con 8 senadores en las comisiones de 19 y con 7 en las de 17.

Después, deberán resolver cómo logran esos 39 dividirse esos lugares en las comisiones. En la sesión que está prevista para el miércoles, se le va a dar a Villarruel el poder de definir la ecuación con la cuál se dividirán las bancas. Esto se pactó la reunión de Labor Parlamentaria de la que participaron representantes de todas las bancadas y no hubo acuerdo.

Se espera que mañana el peronismo no de quórum aunque Villarruel lo tendría garantizado con los otros 39 senadores que forman parte de ese pacto para que el peronismo no tenga el poder de las comisiones.

Además, en la sesión de mañana se deberá definir quién ocupa la vicepresidencia de la Cámara alta, la vicepresidencia primera y la segunda. Además, la secretaría administrativa y parlamentaria, junto con las tres prosecretarías.