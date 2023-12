Victoria Villarruel juega sus fichas en el Senado y va contra el peronismo en la designación de un cargo clave

Victoria Villarruel deberá dirimir una de sus primeras internas en el Senado de la Nación con la designación de autoridades. El principal cargo a resolver es la presidencia provisional, segundo lugar en la línea sucesoria. En medio de todo esto, el peronismo mete la cuchara y levanta la mano para quedarse con ese cargo estratégico.

Este martes a las 15, Victoria Villarruel, presidenta del Senado, tendrá su primera reunión de Labor Parlamentaria para definir las autoridades que se proclamarían el miércoles en una sesión. El presidente Javier Milei ya dijo que su candidato para ese cargo es Francisco Paoltroni, senador por Formosa, que entró por la minoría y desplazó a la UCR, que históricamente tuvo esa banca.

En línea con esa designación, semanas atrás Cristina Kirchner escribió en X (ex Twitter) que ese lugar le correspondía a La Libertad Avanza. "Siempre he hecho del respeto a la voluntad popular, a las instituciones y a mi propia coherencia, una práctica política que no pienso abandonar por nada ni por nadie", señaló en un comunicado.

Pero en esto también se metió el formoseño José Mayans (UP) que planteó que ese lugar le corresponde al peronismo por ser la primera minoría. “Vamos a colaborar, como corresponde que hagamos, pero queremos que respeten a la primera minoría, que somos nosotros”, señaló Mayans en un comunicado que difundió su equipo de prensa el sábado por la noche, una antesala de las tensiones que atraviesa el Senado con este tema.

“En cualquier sistema parlamentario del mundo rige el sistema de mayoría y minoría. Yo no estoy de acuerdo en que la mayoría entregue la potestad a la minoría, porque en ninguna parte del mundo pasa eso”, argumentó el formoseño en ese comunicado.

José Mayans planteó sus reparos con la designación de las autoridades del Senado. Crédito: Senado

El doble discurso de Cristina Fernández de Kirchner

De esta definición hay distintas lecturas. Una tiene que ver con la riña provincial que tiene Mayans, vocero del gobernador Gildo Insfrán, en su provincia. El jefe del bloque opositor sabe que la presidencia provisional es un cargo estratégico en el Senado y que dárselo a uno de los opositores a su gobernador puede ser un arma de doble filo, que penetre en la Cámara alta, pero también en la provincia fronteriza.

También hay quiénes sostienen que se trata de un doble juego de Cristina Kirchner, que ya dijo que no se va a "ningún lado" y que va a seguir de cerca al Senado, que consiste en decir una cosa por la red social X, y otra por uno de los senadores que conduce el bloque peronista.

"Lo que plantea Mayans es equivocado", señaló una de las personas cercanas a Victoria Villarruel, que considera que debe ser el oficialismo quien designe ese cargo. Además, esta fuente parlamentaria abona a la teoría del doble discurso de Cristina Kirchner. Cristina Kirchner sigue de cerca las definiciones de la Cámara alta después de dejar el cargo. Crédito: Télam

Las internas de Victoria Villarruel en el Senado

A todo esto se suma la situación interna de tensión que atraviesa Victoria Villarruel después de ser corrida de Defensa y Seguridad y quedar relegada al Senado. Con Paoltroni, un empresario agropecuario que nación en Buenos Aires y en 2008 se mudó a Formosa, no tiene demasiada relación. Lo vio muy pocas veces.

Todavía no está resuelto quién puede ser el candidato de Villarruel, pero sin dudas buscará impulsar un nombre con el que tenga más afinidad, como puede ser el caso de Bartolomé Abdala, a quien promovió como jefe del bloque, pero todavía no fue confirmado.

Villarruel quiere hacerse fuerte en el Senado y desde ahí impulsar también algunas de las reformas que cree necesarias para el país. Sabe además que la Cámara alta es un lugar estratégico no solo en la toma de decisiones de un Gobierno, sino en la suerte de las leyes que marcan el rumbo de la gestión. Algo de esto, aprendió de Cristina Kirchner.